إيلاف من الدوحة: انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة الإثنين، بمشاركة واسعة من القيادات العربية والإسلامية للخروج بقرار بخصوص الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الثلاثاء الماضي، وتداعياته الخطيرة على المنطقتين العربية والشرق أوسطية، بل على المستوى العالمي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول المتحدثين، حيث أكد أن هذا العدوان هو عدوان سافر وغادر وجبان، وهو هجوم هدفه إفشال المفاوضات، خاصة أن هذه المفاوضات بالنسبة للإدارة الإسرائيلية ليست سوى وسيلة للتعتيم على قضايا داخلية تخص الرأي العام الإسرائيلي.

وتابع أمير قطر :"نتانياهو الذي يتباهى بتغيير وجه الشرق الأوسط يقصد فعلا تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت وهو وهم خطير، ومخططات نتنياهو لن تمر مرور الكرام، مواطنونا فوجئوا بما حدث، بل إن العالم يشعر بالصدمة من هذا العدوان والعمل الإرهابي الجبان، وقد تحولت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى حرب إبادة.

وأشار الشيخ تميم بن حمد، إلى أن الدوحة تستضيف وفودا من حماس وإسرائيل وأنجزت وساطتها تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، وعندما وقع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحا أميركيا تسلمته من قطر ومن مصر.

وتابع :"إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها؟!".

وكشف أمير قطر إلى أن إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها، وإسرائيل تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة، وهدفهم هو أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهو وهم خطير.

كما كشف الشيخ تميم بن حمد عن سعي إسرائيل إلى تقسيم سوريا، مؤكداً أن مخططاتها لن تمر، وشدد على أن نتانياهو يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وهو الوهم بعينه.