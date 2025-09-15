إيلاف من لندن: أُعلن أن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستنفذ مهام دفاع جوي فوق بولندا كجزء من مهمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

تأتي هذه الخطوة بعد دخول طائرات روسية مسيرة المجال الجوي البولندي، في أخطر انتهاك لمجال الناتو الجوي من قِبل فلاديمير بوتين حتى الآن.

وصرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن طائرات تايفون - القادمة من قاعدة كونينغسبي الجوية الملكية في لينكولنشاير - ستنضم إلى القوات المتحالفة من الدنمارك وفرنسا وألمانيا لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي على طول جانبه الشرقي.

وستدعمها طائرة فوييجر للتزود بالوقود جوًا من قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في أوكسفوردشاير.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر: "يُمثل سلوك روسيا المتهور تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي وانتهاكًا للقانون الدولي، ولهذا السبب ستدعم المملكة المتحدة جهود حلف الناتو لتعزيز جناحه الشرقي من خلال نظام "الحارس الشرقي".

وأضاف: "هذه الطائرات ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي حيوية لردع العدوان، وتأمين المجال الجوي لحلف الناتو، وحماية أمننا القومي وأمن حلفائنا".

وقال ستارمر: "سنواصل دعمنا الثابت لأوكرانيا، وسنكثف الضغط على بوتين حتى يتحقق سلام عادل ودائم".

وأعقب توغل روسيا في المجال الجوي البولندي انتهاك للمجال الجوي الروماني بعد أيام قليلة.

استفزاز متعمد

صرح الكرملين بأن طائراته المسيرة دخلت بولندا بسبب التشويش عليها، لكن القادة الأوروبيين يعتقدون أن الخروقات كانت استفزازًا متعمدًا.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي: "الرسالة إلى موسكو واضحة. لقد اختبر بوتين الناتو، ورد الناتو بوحدة، وستقوم المملكة المتحدة بدورها على أكمل وجه. عندما نتعرض للتهديد، نرد معًا".

واستدعت وزارة الخارجية أيضًا السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، على خلفية ما وصفته بالانتهاكات "غير المقبولة بتاتًا".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، عن عملية "الحارس الشرقي" يوم الجمعة، وقال إنها ستشمل نشر معدات على الحدود مع بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا لردع أي عدوان روسي محتمل.

وتؤكد هذه العملية المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن احتمال توسع الحرب الروسية المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.