إيلاف من واشنطن: أدرك زعماء العالم، وأعضاء الحكومة الأميركية، وكذلك أقطاب المال وأباطرة البيزنس، وحتى الصحفيين أنه للتعامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعين عليهم التحدث بلهجة متوهجة من فرط كلمات المدح والنفاق التي يوجهونها إليه.

فقد قيل له إنه "رئيس السلام"، إنه "رمز الأناقة"، بل قيل له إن لديه "وجه جميل"، وذهب نتانياهو بعيداً في مدح ترامب حينما قال له الحضارة الإنسانية تشكرك سيدي الرئيس، ولم يكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن هوية الشخص الذي منحه الحق ليتحدث نيابة عن الحضارة الإنسانية.

دونالد ترامب، الرجل الذي صنفته مجلة بيبول ذات مرة على أنه من بين أسوأ الناس أناقة في الولايات المتحدة، والذي لا يُنظر إليه عادة على أنه يتمتع بجمال نادر، وجد نفسه محاطًا بالثناء والمدح في الأسابيع الأخيرة، مع ظهور ظاهرة سياسية جديدة، وهي فن النفاق السياسي.

لقد اصطف زعماء العالم وأعضاء مجلس الوزراء ورجال الأعمال ووجوه من الصحاف لتقديم دروس في فن النفاق السياسي: وتوصلوا بشكل جماعي إلى استنتاج مفاده أنه للتعامل مع ترامب، يجب عليهم التحدث عنه بعبارات متوهجة لدرجة أنها في كثير من الأحيان تكون أشبه بالسخرية.

نوبل هي التي تتشرف بحصولك عليها

وقد برز هذا التملق على نطاق أوسع خلال اجتماع وزاري غير قابل للتصديق في نهاية أغسطس (آب) عندما اصطف رؤساء الإدارات في إدارة ترامب للإشادة به بعبارات متملقة للغاية. وقال ستيف ويتكوف، مطور العقارات الذي أصبح مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط، في الاجتماع: "سيدي الرئيس، إن العمل مع هذه الحكومة، ومعك، هو أعظم شرف في حياتي". أقولها للجميع، وأشعر بذلك حقًا. وأشكركم لأنه شرف لي أن أشارككم جهودكم الإنسانية، وأهدافكم في حل النزاعات حول العالم.

ولم ينتهي ويتكوف بعد. وقال "فريقك ليس أقل من رائع، وهناك شيء واحد أتمناه فقط، وهو أن تتمكن لجنة نوبل من تنظيم عملها أخيرا وتدرك أنك أفضل مرشح منذ بداية جائزة نوبل للسلام، هذه الجائزة النبيلة التي تم الحديث عنها على الإطلاق، لتلقي هذه المكافأة". نال تصرف ويتكوف اللافت، المتمثل في لعق الأحذية، تصفيقًا حارًا من الحاضرين على الطاولة. لكنها لم تكن اللحظة الأبرز.

سيدي الرئيس.. أدعوك لرؤية وجهك الجميل

وقالت لوري تشافيز دي ريمير في الاجتماع: "إذا لم تفعلوا ذلك جميعًا، فتوقفوا عند وزارة العمل". سيدي الرئيس، أدعوك لرؤية وجهك الجميل على لافتة أمام وزارة العمل، فأنت بحق الرئيس المُغير للعمال الأمريكيين، إلى جانب العلم الأميركي والرئيس روزفلت، لأننا نجمع بين قطاع الأعمال والعمال. وقد تشرفت كثيرًا بالكشف عن ذلك أمس، والجميع يُلاحظ ذلك.

بالفعل، نصبت تشافيز-ديريمر لافتةً ضخمةً من ثلاثة طوابق في وزارة العمل، ووجه ترامب يحدق في المارة المذهولين في واشنطن. وفيما كان ظاهريًا اجتماعًا وزاريًا، لكنه تحول إلى مسابقة تملق، ربما كانت إعادة تصميم تشافيز-ديريمر لمبنى حكومي على الطراز الكوري الشمالي هي اللحظة التي فازت فيها بجائزة أفضل خادم.

قصفت إيران؟ الآن أنت رجل السلام!

بنهاية الاجتماع، شمل التأبين بيت هيجسيث، وزير الدفاع، متجاوزًا قصف ترامب غير القانوني المزعوم لإيران ، ليصف ترامب بـ"رئيس السلام". أما روبرت إف كينيدي، وزير الصحة غريب الأطوار ، فقد زعم أن ترامب "سينقذ الحيتان" لمعارضته مزارع الرياح.

سمعنا أن "احترام ترامب لإنفاذ القانون أمر لا يصدق"، وكيف أن الرئيس "حقق الكثير من الأحلام لكثير من الناس"، وعلمنا أن "عودة ترامب إلى البيت الأبيض تمثل عودة العامل الأميركي" - على الرغم من خسارة الولايات المتحدة 78 ألف وظيفة في قطاع التصنيع خلال العام الماضي.

جلس ترامب خلال كل ذلك، مبتسمًا كقطة من أليس في بلاد العجائب، ويشكر الناس أحيانًا على كلمات المديح. ولم يقتصر الأمر على أعضاء حكومته الذين قدموا دروسًا في الخضوع.

نتانياهو: الحضارة تشكرك

تهانينا للرئيس ترامب. قرارك الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقوة الولايات المتحدة الجبارة والبارزة سيغير التاريخ، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد أن هاجمت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو (حزيران). وتابع: "الرئيس ترامب، أشكرك. شعب إسرائيل يشكرك. قوى الحضارة تشكرك."

ليس من الواضح ما إذا كانت قوى الحضارة قد منحت نتانياهو الإذن بالتحدث نيابةً عنها، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس الوحيد الذي يُشيد بترامب. ولعلّ الأداء الأبرز جاء من الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الذي تملق ترامب في سلسلة من الرسائل النصية التي أعاد ترامب، ربما لا محالة، نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي .

السيد الرئيس، عزيزي دونالد، أهنئك وأشكرك على قرارك الحاسم في إيران، لقد كان استثنائيًا حقًا، ولم يجرؤ أحد على فعله. هذا القرار يجعلنا جميعًا أكثر أمانًا، قال روته لترامب.

في إشارة إلى التزام حلفاء الناتو بزيادة إنفاقهم الدفاعي - وهو أمر سعى إليه ترامب منذ زمن طويل، أضاف روته: "دونالد، لقد قادت لحظة بالغة الأهمية لأمريكا وأوروبا والعالم. ستحقق إنجازًا لم يستطع أي رئيس أميركي تحقيقه منذ عقود."

سيدي ترامب.. أنت أبي

ازداد الأمر سوءًا. في اليوم التالي، أشار روته بشكل غريب إلى ترامب بـ"أبي" خلال مؤتمر صحفي مشترك ، وهو أمر تجنبه حتى أعضاء حكومة ترامب.

أصبح التملق شائعًا، إذ يدرك السياسيون أن عليهم استغلال غرور ترامب الهش لكسب وده، قدم كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، لترامب "رسالة خاصة جدًا" من الملك تشارلز؛ بينما قالت أورسولا فون دير لاين لترامب إنه "معروف بأنه مفاوض حازمٌ وصانع صفقات".

ترامب يجعلنا نقود العالم

انضم قادة الأعمال أيضًا إلى هذا الحراك. فقد أشاد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، الأسبوع الماضي بقيادة ترامب وتركيزه على الابتكار، بينما قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن رئاسة ترامب "ستُهيئنا لقيادة العالم لفترة طويلة، وهذا ما كان ليحدث لولا قيادتك".

من الواضح أن الولايات المتحدة قد دخلت عهدًا جديدًا في عهد ترامب، حيث يحتاج الإمبراطور إلى ريّ مستمر بالثناء والتقدير ليؤدي وظيفته. كان الأمر مثيرًا للاهتمام، ومثيرًا للاشمئزاز أحيانًا، ولكن ربما لم يكن من المفترض أن يكون مفاجئًا. زعم ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض والعقل المدبر لأجندة ترامب المناهضة للهجرة، في نوفمبر الماضي أن "أكثر الرؤساء والسيدة الأولى أناقة في حياتنا هما دونالد ترامب وميلانيا ترامب".

ترامب رمز للأناقة وقائد الموضة الأميركية

وأضاف ميلر، في إشارة إلى الكثير مما رأيناه في الأسابيع الأخيرة، "دونالد ترامب رمز للأناقة!" ​​قبل أن يزعم أن ترامب "غير الموضة الأمريكية" بارتدائه البدلات في برنامج The Apprentice.

وقال ميلر "لقد أمضى الناس السنوات العشر التالية وهم يحاولون ارتداء ملابس مثل دونالد ترامب".

استضاف ترامب برنامج The Apprentice من عام 2004 إلى عام 2015. وعلى الرغم من عدم اتهام أي شخص لترامب بالمسؤولية، إلا أن مبيعات البدلات انخفضت بالفعل خلال تلك الفترة، وبحلول العام الماضي، قال 45% من الأميركيين إنهم يرتدون البدلات بشكل أقل مما كانوا يفعلون قبل 10 سنوات.

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "الغارديان"

