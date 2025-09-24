إيلاف من نيويورك: يرفض إيرول ماسك، الذي نادرًا ما يذكره ابنه الملياردير إيلون ماسك تقارير نيويورك تايمز، حيث ذكرت الصحيفة يوم الثلاثاء أن إيرول ماسك، والد الملياردير إيلون ماسك البالغ من العمر 79 عاما ، متهم بالاعتداء الجنسي على خمسة من أبنائه وأبناء زوجته منذ عام 1993.

وقالت المصادر إن هذه الادعاءات قد تكون السبب في أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الذي عمل مؤقتا كمستشار لإدارة ترامب الثانية، نادرا ما يذكر والده - وأن أفراد عائلة إيلون ماسك طلبوا المساعدة، مما دفعه في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات للتدخل.

نفى إيرول ماسك الادعاءات التي نشرتها الصحيفة مؤكدًا أنها "كاذبة". وعندما طلبت منه الغارديان التعليق، قدم إيرول ماسك قائمة إجابات على استفسارات التايمز، تضمنت ردودًا جاء فيها: "هذا هراء" و"هذا هراء مطلق".

لديه 9 أطفال على الأقل

ونقلت الصحيفة عن رسائل شخصية ورسائل إلكترونية ومقابلات مع أفراد من العائلة أن إرول ماسك، الذي لديه تسعة أطفال على الأقل وأبناء بالتبني ومتزوج من ثلاث نساء، "يحافظ على قبضة قوية على جزء كبير من العائلة".

وقالت صحيفة التايمز إن إيلون ماسك لم يستجب لطلبات الصحيفة للتعليق.

وبناء على سجلات المحكمة والمراسلات الشخصية والعاملين الاجتماعيين والمقابلات مع أفراد الأسرة، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتهام الأول ضد إيرول ماسك كان في عام 1993، عندما أخبرت ابنة زوجته البالغة من العمر أربع سنوات أقاربه أنه لمسها في منزل العائلة.

وبعد عقد من الزمان، قالت ابنة زوجها إنها ضبطته وهو يشم ملابسها الداخلية المتسخة، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، مضيفة أن بعض أفراد الأسرة اتهموه أيضًا بإساءة معاملة اثنتين من بناته وأحد أبنائه بالتبني.

فُتح ثلاثة تحقيقات منفصلة على مستوى جهات إنفاذ القانون، وفقًا للصحيفة، مستشهدةً بسجلات الشرطة والمحكمة، بالإضافة إلى روايات أفراد العائلة. وانتهى تحقيقان دون اتخاذ أي إجراء، بينما لم يتضح مصير التحقيق الثالث.

قال إرول ماسك في بيان لصحيفة التايمز: "لم يكن هناك دليل، فهذا هراء"، مؤكدًا أن "التقارير كاذبة". واتهم أفرادًا من العائلة بـ"تحريض الأطفال على قول أشياء كاذبة"، وبمحاولة ابتزاز إيلون، ابنه الأكبر.

والدي ارتكب كل الشرور تقريباً

وصف إيلون ماسك علاقته الصعبة بإيرول في مناسبات نادرة عندما علق على والده. وصرح لمجلة رولينج ستون عام 2017 أن والده ارتكب "كل الشرور التي يمكن تخيلها تقريبًا".

وفي الملف الشخصي، قال ماسك إنه انتقل للعيش مع والده عندما كان في العاشرة من عمره بينما بقي شقيقاه الأصغر، كيمبال وتوسكا، مع والدتهما.

شعرتُ بالأسف على والدي، لأن والدتي كانت ترعى أطفالها الثلاثة. بدا حزينًا جدًا ووحيدًا بمفرده. لذلك فكرتُ: "أستطيع أن أكون رفيقًا له".

وتابع: "لم أفهم حقًا في ذلك الوقت أي نوع من الأشخاص كان... لم تكن فكرة جيدة". دون الخوض في التفاصيل، قال للصحيفة: "سيُدبر والدي خطة شريرة مُدبرة بعناية. سيُدبرها".

عائلة إيلون ماسك (إيلون ماسك طفلاً أقصى اليمين)