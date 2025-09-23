إيلاف من لندن: أعلنت خدمة الأمن الخاصة بالولايات المتحدة أنها فككت شبكة من الأجهزة الإلكترونية بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

أوضحت الخدمة أنها رصدت "تهديدًا محتملًا" يتمثل في هذه الأجهزة التي يمكن استخدامها لشن هجمات على أنظمة الاتصالات.

يأتي هذا الإعلان في وقت يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد عثرت خدمة الأمن الخاصة، المسؤولة عن حماية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الآخرين، على حوالي 300 خادم لبطاقات SIM و100 ألف بطاقة SIM موزعة في مواقع متعددة في منطقة نيويورك.

وأشارت الخدمة إلى أن هذه الشبكة الواسعة كانت قادرة على تعطيل شبكات الهاتف المحمول وحماية الاتصالات بين عناصر معادية.

ويشير التحليل الأولي إلى أن الشبكة مرتبطة بدول أو جماعات معروفة لدى الأجهزة الأمنية الأمريكية.

والقى ترامب خطابا أمام في الأمم المتحدة بعد ظهر اليوم.

وقال مدير الخدمة، شان كورين، إن "التهديد الذي تمثله هذه الشبكة من الأجهزة على أنظمة الاتصالات في الولايات المتحدة لا يمكن إغفاله".

ولم ترد أي معلومات عن وجود تهديد محدد للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن خدمة الأمن الخاصة أوضحت أنها تحركت بسرعة لتفكيك الشبكة، لأن الأجهزة كانت تقع على بعد 35 ميلاً من مقر القمة العالمية.

ونشرت الخدمة صورًا للخوادم التي تم تفكيكها.