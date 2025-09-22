إيلاف من نيويورك: يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإيلون ماسك استلهما فكرة دفن الأحقاد في جنازة الناشط القتيل تشارلي كيرك - حيث كشف تقارير أن ترامب قال لإيلون ماسك "أفتقدك".

شوهد ترامب وماسك وهما يتصافحان في ملعب ستيت فارم في أريزونا يوم الأحد بينما تجمع نحو 78 ألف شخص لتكريم الراحل تشارلي كيرك. وقد شارك ماسك والبيت الأبيض صورًا من اجتماعهما مع نفس التعليق: "إلى تشارلي".

وقالت نيكولا هيكلينج، المتحدثة باسم ترامب، لصحيفة ديلي ميل، إن ترامب بدأ المحادثة بسؤال الملياردير صاحب شركة تسلا بحرارة، "كيف حالك؟" عندما جلسا بجانب بعضهما البعض. وقال ترامب على ما يبدو: "إيلون، سمعت أنك تريد الدردشة"، قبل أن يضيف: "دعنا نحاول التوصل إلى كيفية العودة إلى المسار الصحيح". وعندما أومأ ماسك برأسه، قال ترامب: "لقد افتقدتك".

لم يتم رصد ترامب وماسك معًا منذ انفجار تحالفهما الوثيق عندما ترك ماسك منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) في أواخر مايو (أيار) وبدأ بسرعة في إدانة "مشروع القانون الشامل للإدارة".

وبدأ قطب التكنولوجيا في إلقاء سلسلة من الإهانات والتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدعوة إلى عزل ترامب وتشكيل حزب سياسي جديد لتحدي الحزب الجمهوري. ورد ترامب بالتهديد بإلغاء عقود حكومة ماسك واتهمه بأنه يعاني من "متلازمة اضطراب ترامب".