إيلاف من نيويورك: قال دونالد ترامب لحشد يقدر بما يقرب من 200 ألف، إنه "يكره" خصومه، وذلك في مراسم ونصب تذكاري عام لتكريم اليميني الراحل تشارلي كيرك، حتى بعد أن قالت أرملة كيرك إنها تسامح الرجل المتهم بإطلاق النار على زوجها وقتله خلال حدث في كلية بولاية يوتا.

🚨 WOW! In a heartwarming moment, President Trump called Erika Kirk out on the stage and gave her a MASSIVE hug and comforted her. He then pointed to the sky, gesturing to Charlie.



That's our president. This is the side the media never wants to show. AMERICA IS WITH ERIKA!❤️🙏 pic.twitter.com/e6r2RKDNWT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

وتجمع عشرات الآلاف في هذا الحدث في أريزونا يوم الأحد، حيث ألقى الرئيس آخر خطاب من بين أكثر من عشرين خطابًا، بعد تصريحات عاطفية من أرملة كيرك، إريكا، وكلمات رثاء من نائب الرئيس، جيه دي فانس ، وأربعة أعضاء في مجلس الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وهو ما يعكس البصمة العميقة للناشط المقتول على حركة الرئيس "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (ماجا).

في إحدى المرات، ذكر ترامب أنه قبل وفاته بفترة وجيزة، أخبر كيرك أحد أعضاء هيئة التدريس أنه لا يخشى الطلاب الذين يخالفونه الرأي في حشد جامعة وادي يوتا. ونقل ترامب عن كيرك قوله: "لست هنا لمحاربتهم، بل أريدهم أن يعرفوهم ويحبوهم". وأضاف: "في تلك اللحظة الخاصة يوم وفاته، نجد كل ما نحتاج إلى معرفته عن هوية تشارلي كيرك الحقيقية".

أنا كاره لخصومي ولا أريد لهم الأفضل

قال ترامب: "لم يكن يكره خصومه، بل أراد لهم الأفضل"، قبل أن يقطع حديثه المُعدّ مسبقًا ليضيف: "هنا اختلفت مع تشارلي. أنا أكره خصومي، ولا أريد لهم الأفضل، آسف".

كان خطاب ترامب مزيجًا غريبًا من التأبين وخطاب الحملة الانتخابية، حيث انحرف في كثير من الأحيان بعيدًا عن قراءة الملاحظات القاتمة حول حياة كيرك وموته العنيف للإدلاء بتعليقات ونكات عابرة.

زعم ترامب أيضًا أن كيرك حثه على إرسال قوات فيدرالية إلى شيكاغو. "كان من آخر ما قاله لي: 'أرجوك يا سيدي، أنقذ شيكاغو'. وسنفعل ذلك، سننقذ شيكاغو من الجرائم المروعة."

وفي نهاية تصريحاته، وبعد استدعاء إريكا كيرك إلى المسرح مرة أخرى، تصرف ترامب وكأنه في تجمع جماهيري أكثر من كونه في نصب تذكاري، حيث كان يردد كلمات أغنية أميركا الجميلة بطريقة كوميدية ويتأرجح من جانب إلى آخر.

شهيد الإيمان المسيحي

وفي وقت سابق، أشاد فانس بكيرك بعبارات دينية صريحة ، واصفا إياه بأنه "شهيد الإيمان المسيحي"، على الرغم من عدم وجود أدلة على أن دينه لعب أي دور في القتل.

قال نائب الرئيس: "حاولوا إسكات صديقي تشارلي كيرك، لكننا اليوم نتحدث معه ولأجله بصوت أعلى من أي وقت مضى. توقع القاتل الشرير الذي خطف تشارلي منا أن نُقيم جنازة اليوم، ولكن بدلًا من ذلك، يا أصدقائي، أحيينا ذكرى تشارلي كيرك وربه يسوع المسيح".

كما وصف دونالد ترامب الراحل كيرك بالشهيد. وقال: "انضم تشارلي إلى سلسلة طويلة من الرجال والنساء الشجعان الذين قُتلوا بسبب معتقداتهم".

وتعهد ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، بإكمال العمل الذي أنجزه كيرك طوال حياته. قال ميلر: "ظننت أنك تستطيع قتل تشارلي كيرك. لقد خلدته. خلدت تشارلي كيرك، والآن سيحمل الملايين إرثه."

إلى أعدائنا، ليس لديكم ما تقدمونه. ليس لديكم ما تقدمونه. ليس لديكم ما تشاركونه سوى المرارة. لدينا الجمال. لدينا النور. لدينا الخير. لدينا العزم. لدينا الرؤية. لدينا القوة.

أقيمت مراسم التأبين في ملعب ستيت فارم في جلينديل، وهو معقل يتسع لـ 63 ألف مقعد لفريق أريزونا كاردينالز لكرة القدم الأمريكية والمكان الذي أطلقت فيه تايلور سويفت جولتها "إيراس".

امتزجت في هذا الحدث الخطابات السياسية بالتبشير المسيحي. توافد آلاف الأشخاص، مرتدين الأحمر والأبيض والأزرق، إلى الملعب، وامتدت الطوابير لعدة مبانٍ قبل شروق شمس الأحد.

يذكر أن كيرك أصيب برصاصة واحدة أثناء إلقائه كلمة أمام حشد من 3000 شخص، معظمهم من طلاب الجامعات، في جامعة وادي يوتا، المحطة الأولى في جولته الجامعية الوطنية "العودة الأميركية". ووجه المدعون العامون في يوتا تهمة القتل العمد إلى تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، في مقتل كيرك، وقالوا إنهم سيطالبون بعقوبة الإعدام.

في أعقاب وفاة كيرك، سعى ترامب ومستشاروه إلى إلقاء اللوم على الديمقراطيين، رغم إدانة القادة المنتخبين ومسؤولي الحزب للجريمة. وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم بأن المشتبه به تصرّف بمفرده.

قال المدعون العامون إنهم يشتبهون في أن روبنسون قتل كيرك لأنه سئم شخصيًا مما اعتبره "كراهية" من كيرك. لكن، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على التحقيق في مقتل كيرك، أفادت شبكة إن بي سي يوم السبت أن السلطات الفيدرالية لم تجد أي صلة بين روبنسون والجماعات اليسارية، التي هددت إدارة ترامب بقمعها بعد إطلاق النار المميت.

لقد سامحت المتهم بقتل زوجي

أما إيريكا كيرك، أرملة تشارلي كيرك، تقول إنها تسامح الرجل المتهم بالقتل

زوجة ناشط قُتل في ولاية يوتا، على يد تايلر روبنسون (22 عامًا)، تقول: "لقد سامحته لأن هذا ما فعله المسيح".

وخلال خطاب عاطفي ألقته في حفل تأبينه العام في جلينديل بولاية أريزونا، قالت أرملة منظم الشباب اليميني تشارلي كيرك إنها تسامح الرجل المتهم بقتل زوجها، وتابعت: "زوجي أراد إنقاذ شباب، تمامًا مثل من قتله. ذلك الرجل، ذلك الشاب - سامحته. سامحته لأن هذا ما فعله المسيح، وهذا ما سيفعله تشارلي". ووقف الحاضرون في الملعب على أقدامهم بالتصفيق.

وقد وجه الادعاء العام تهمة لتايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا، بإطلاق النار على تشارلي كيرك، مما أدى إلى وفاته في 10 سبتمبر (أيلول) في جامعة وادي يوتا. ويُحتمل أن يواجه روبنسون، وهو من ولاية يوتا، عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وذكرت السلطات أن روبنسون أرسل رسالة نصية إلى شريكه بعد إطلاق النار يُخبره فيها أنه سئم من "كراهية" كيرك. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم الأحد، قالت إريكا كيرك إنها سُئلت عما إذا كانت ترغب في رؤية المشتبه به يواجه عقوبة الإعدام.

قالت : "سأكون صريحة. أخبرت محامينا أنني أريد من الحكومة أن تقرر هذا الأمر. لا أريد أن يُسجل دم ذلك الرجل في رقبتي".