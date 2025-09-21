إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أن المملكة المتحدة اعترفت رسمياً بدولة فلسطين.

قال رئيس الوزراء البريطاني على منصة إكس، في بيان مصور مطول: "اليوم، ولإحياء أمل السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولتحقيق حل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين".

وأضاف: "في ظل الوضع المأساوي المتفاقم في الشرق الأوسط، نعمل على الحفاظ على إمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين، أي إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية فعّالة. أما الآن، فنحن لا نملك أي من ذلك".

لحظة تاريخية

ويُعد هذا القرار لحظة تاريخية هامة في مسيرة تورط بريطانيا في شؤون المنطقة، ويأتي في وقت يواصل فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة الارتفاع، وتزداد أوضاع المدنيين المحاصرين سوءاً.

كان رئيس الوزراء البريطاني صرّح في يوليو/تموز الماضي أن الحكومة ستتخذ هذا القرار ما لم تستجب إسرائيل لبعض الشروط.

يأتي هذا الإعلان قبل انعقاد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يسود فيه نقاش حول قضية الدولة الفلسطينية.

كما اعترفت كندا وأستراليا رسمياً بدولة فلسطين يوم الأحد.

شروط

يذكر انه في 29 يوليو، أعلن كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعمل على الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر، ما لم تلتزم إسرائيل بشروط معينة، من بينها: اتخاذ خطوات فعّالة لوضع نهاية للأوضاع المأساوية في غزة، والاتفاق على وقف إطلاق النار، والالتزام بالسلام الدائم والمستدام الذي من شأنه استعادة آفاق حل الدولتين.

وأضاف رئيس الوزراء أن إسرائيل يجب أن تسمح للأمم المتحدة باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة، وأن تعلن بوضوح عدم نيتها ضم أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وفي نفس الخطاب، وجه ستارمر رسالة إلى حركة حماس مؤكداً على موقفه الثابت والمطلق، قائلاً إنها يجب أن: تطلق سراح جميع الأسرى فوراً، وتوافق على وقف إطلاق النار، وتتخلّى عن السلاح، وتتعهد بعدم المشاركة في حكومة غزة. وأوضح رئيس الوزراء أن اختيار هذا التوقيت جاء نتيجة للقلق من تضاؤل ​​فرص تحقيق حل الدولتين.

لماذا الاعتراف اليوم؟

لماذا اتخذ ستارمر هذا القرار المهم اليوم؟ كتب جيمس لانديل

المراسل الدبلوماسي لـ(بي بي سي)، من نيويورك الآتي:

لماذا اعترفت المملكة المتحدة بدولة فلسطين يوم الأحد، قبل يوم من إعلان فرنسا ودول أوروبية أخرى الاعتراف بها؟

قد تتساءل عن سبب عدم إعلان هذه الدول القرار معاً، مع حضور قادتها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يكمن الجواب في أن رأس السنة العبرية (رأس السنة اليهودية) يبدأ مساء الاثنين، ولم يرغب الدبلوماسون في إثارة استياء اليهود بإعلان قرار قد يُعتبر مثيراً للجدل لدى البعض، في بداية احتفالاتهم بالعيد.

أما فرنسا، التي نظمت مؤتمراً خاصاً في الأمم المتحدة، فقد فضلت الإعلان يوم الاثنين.

ومن الأسباب الأخرى العملية، عدم حضور ستارمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وعدم رغبة الحكومة في ترك هذا الإعلان المهم لنائب رئيس الوزراء ديفيد لامّي أو وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، اللذين سيحضران المؤتمر نيابة عن بريطانيا.