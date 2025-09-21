إيلاف من القاهرة: هل تصل مصر إلى نقطة الحرب مع إسرائيل؟ سؤال تم توجيهه إلى السياسي المخضرم عمرو موسى، حيث علق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر السابق على إمكانية قيام حرب بين مصر وإسرائيل في ظل التوترات المتصاعدة بين البلدين بأن الحروب أنواع وما يجري حرب سياسية الآن.

فقد رد الأمين العام السابق للجامعة العربية على سؤال للإعلامي المصري عمرو أديب، قائلا فيه: "هل يمكن أن تصل العلاقات بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟" في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن موضوع الحرب "خطير جدا وليس بسيطا" في الظروف الحالية.

وقال موسى: "خلينا لا نتكلم عن الحرب في هذه المرحلة، لا يصح مناقشة موضوع الحرب على التليفزيون، ده موضوع كبير جدًا، يهمني نسيب للدول مساحة قبل ما نتكلم في الموضوع"، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على كيفية إدارة الصراع السياسي.

وبين موسى أن التحرشات الإسرائيلية، سواء من خلال التصريحات أو التقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، والتي تزعم أن مصر تخترق الاتفاقيات هي جزء من الحرب السياسية وإثارة البلبلة.

نووي السعودية وباكستان

وعن توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاق دفاع مشترك مع دولة باكستان النووية، أوضح "موسى" وجود تطور واضح في التحالفات الدولية، مؤكدا أن الوقائع أثبتت أنه لا يمكن الاعتماد على دولة واحدة للدفاع عن الدول العربية.

وأشار إلى أن الدول العربية ودول الخليج على رأسها، تبحث عن حلفاء جدد للدفاع عنها والمشاركة في حمايتها حال استمرار الاعتداءات والفوضى التي تسببها إسرائيل، مثلما حدث في اعتداءاتها على قطر.

وكشف الدبلوماسي العربي السابق عن أن السياسة الإسرائيلية الحالية لن تضمن لإسرائيل لا أمنا ولا استقرارا على المدى البعيد، مشددا أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن الدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، مؤكدا أن هناك صحوة متزايدة في المجتمع الدولي ضد استمرار هذه السياسات، وهذه الصحوة باتت موجودة حتى داخل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة الذي بدأ يرفع صوته اعتراضاً على النهج الإسرائيلي.