إيلاف من نيويورك: كشفت الأرملة الحزينة إيريكا كيرك أنها ترتدي قلادة القديس ميخائيل الملطخة بالدماء التي كان يرتديها زوجها تشارلي كيرك عندما تم إطلاق النار عليه، ولقي مصرعه في حادث صادم بالولايات المتحدة على المستويات كافة، بل إنه له تبعات مثيرة للقلق على المجتمع في ظل الصراع الفكري بين اليمين الجمهوري وأنصار الحزب الديموقراطي.

وقالت إيريكا لصحيفة نيويورك تايمز إن الأيقونة الصغيرة، التي تحمل آثار دماء في شق الصليب، تم انتزاعها من جسد كيرك على يد المسعفين أثناء محاولتهم إيقاف النزيف بعد إطلاق النار عليه في ولاية يوتا قبل أقل من أسبوعين.

وكشفت إيريكا، البالغة من العمر 36 عاما، أنها وأشخاصا آخرين في دائرة زوجها سمعوه من قبل يقترح أنه قد يموت موتا عنيفا.

وفي الليلة التي سبقت إطلاق النار في 10 سبتمبر (أيلول)، التقت إيريكا وتشارلي مع صديق من القادة الدينيين لتناول العشاء في منطقة فينيكس للصلاة قبل جولة كيرك الوشيكة التي تشمل نحو 20 حرمًا جامعيًا.

تذكرت إيريكا أنها وصديقتها كانتا قلقتين بشأن سلامة كيرك، حيث كانت ظهوره في الكلية يجذب حشودًا مثيرة للانقسام بشكل متكرر. وكشفت أن كيرك كان يتلقى العديد من التهديدات بالقتل على مدار العام الماضي وكان يسافر مع فريق أمني لعدة أشهر.

طلبت منه ارتداء سترة واقية من الرصاص

أثناء العشاء، توسلت إيريكا إلى زوجها أن يرتدي سترة واقية من الرصاص، وعندما رفض، اقترح صديقه أن يتحدث من خلف زجاج مضاد للرصاص.

"ليس بعد"، تذكرت إيريكا أن كيرك رد عليها، قبل أن يضيف أنه يشعر بالثقة في فريق الأمن الخاص به وأنه سيكون هناك أمن إضافي في حدث جامعة يوتا فالي.

وروت إيريكا، التي تم تعيينها هذا الأسبوع رئيسة جديدة لمنظمة Turning Point USA، وهي الحركة التي أسسها تشارلي في عام 2012، كيف نصحها قائد الشرطة بعدم رؤية جثة زوجها بعد أن اخترقت الرصاصة رقبته.

وقالت وهي تتذكر كيف قبلته وداعا في المستشفى: "مع كل الاحترام، أريد أن أرى ماذا فعلوا بزوجي".

كانت عيناه شبه مفتوحتين، وكانت ترتسم على وجهه ابتسامة ثاقبة، تشبه ابتسامة الموناليزا. وكأنه مات سعيدًا. وكأن يسوع أنقذه. جاءت الرصاصة، فرمش، وشعر وكأنه في الجنة، قالت.

كما قدمت الأم لطفلين تفاصيل مدمرة عن حياتها منذ وفاة كيرك المروعة على يد قاتل، وكشفت أنها لا تزال غير قادرة على إجبار نفسها على غسل المناشف التي استخدمها زوجها في حمامه الأخير. حتى يومنا هذا، لا أستطيع دخول غرفتي. أنام في مكان مختلف، كما قالت.

وروت إيريكا أيضًا كيف التقت بزوجها المستقبلي في حدث Turning Point في عام 2018، وكيف اتصل بها الرئيس ترامب مرتين منذ إطلاق النار.

ملكة جمال أريزونا

عرف الرئيس إريكا منذ عام 2012، عندما كان يدير مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هي ملكة جمال أريزونا، كما صرّحت لصحيفة التايمز. وأضافت: "كان تشارلي بمثابة ابن له. وعندما قال لي الرئيس: "أخبرينا فقط كيف يمكننا دعمكِ"، قلتُ له: "كان زوجي يحب التحدث معك واستخدامك كمنصة لسماع آرائك في مختلف الأمور. هل يمكننا الاستمرار في ذلك؟" فقال: "بالتأكيد".

كانت نبرة ترامب "ناعمة ولطيفة. شعرت أنه أراد معانقتي"، كما قالت. وقالت إيريكا إن الخطاب العاطفي الذي ألقته لمدة 15 دقيقة بعد يومين من وفاة زوجها تم تصويره على الهواء مباشرة وبدون ملاحظات، "لأن هذا ما سيفعله تشارلي، بالتأكيد".

التراجع عن طلب الإعدام

كما تراجعت عن المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على المشتبه به في قتل تشارلي، تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عاما.

لقد سألني كثيرون: "هل تشعر بالغضب تجاه هذا الرجل؟ هل تريد المطالبة بعقوبة الإعدام؟" سأكون صريحة معكم، لقد أخبرت محامينا أنني أريد أن تقرر الحكومة هذا الأمر، لا أريد أن يُكتب دم هذا الرجل في رقبتي. لأنه عندما أصل إلى الجنة، يقول لي يسوع: "العين بالعين؟ هل هكذا نفعل؟" وهذا يمنعني من دخول الجنة، ومن البقاء مع تشارلي؟".