إيلاف من نيويورك: ما نشهده الآن هو ظهور أمريكتان متناقضتان: واحدة للمليارديرات، وأخرى للجميع. دعونا نأخذ نفسا عميقا، وننسى للحظة واحدة دونالد ترامب ، وجيمي كيميل ، والأمم المتحدة ، وتشارلي كيرك ، وغزة، والإغلاق الحكومي، والأزمات الأخرى التي نواجهها.

دعونا نتحدث بدلا من ذلك عن الواقع الذي لا تتحدث عنه وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الشركات والنظام السياسي الذي تسيطر عليه الشركات كثيرا.

ما نشهده الآن هو ظهور أمريكتان: واحدة للمليارديرات، وأخرى للجميع.

في أميركا، يزداد أثرياء العالم ثراءً فاحشًا، ولم ينعموا قط بمثل هذه الرفاهية. فأميركا تغص بثروات طائلة وجشع وترف لا يُصدق، مما يجعل العصر الذهبي يبدو متواضعًا للغاية، وهناك أيضًا أميركا الثانية - أميركا التي يعيش أغلبية الناس فيها على راتب شهري، ويكافحون من أجل تأمين الضروريات الأساسية للحياة - الغذاء والرعاية الصحية والسكن والتعليم.

ثروة إيلون ماسك تساوي دخل 52 % من الأسر الأميركية

الحقيقة البسيطة هي أنه لم يحدث من قبل في تاريخنا أن حصل عدد قليل جدًا من الناس على هذا القدر من الثروة والسلطة بينما يعيش الكثيرون في يأس اقتصادي، في أمريكا الأولى، يمتلك رجل واحد - إيلون ماسك ، أغنى رجل في العالم، بثروة تزيد عن 480 مليار دولار، ثروة تفوق ما تمتلكه 52% من الأسر الأمريكية الفقيرة. بعد إنفاقه 290 مليون دولار لإعادة ترامب إلى البيت الأبيض، ازدادت ثروة ماسك بأكثر من 180 مليار دولار منذ يوم الانتخابات. وهذا عائد جيد جدًا على استثماره.

لكن يبدو أن هذا لم يكن كافيًا لماسك. فلكي يُبقيه "مُحفّزًا" كرئيس تنفيذي، اقترح مجلس إدارة تيسلا منحه راتبًا قدره تريليون دولار إذا حقق أهدافًا مُحددة. تريليون دولار.

جيف بيزوس، رابع أغنى رجل في العالم، تبلغ ثروته 233 مليار دولار. يستطيع الإبحار إلى البندقية على متن يخته الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار لحضور حفل زفافه، الذي يُقال إنه سيكلف 50 مليون دولار، حيث أهدى زوجته خاتمًا بقيمة تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار، وذلك لأن معدل ضريبته الفعلي، من بين أسباب أخرى، لا يتجاوز 1.1%.

تبلغ ثروة مارك زوكربيرغ، ثالث أغنى شخص في العالم، 258 مليار دولار. أنفق 110 ملايين دولار لشراء 11 منزلًا في بالو ألتو، كاليفورنيا، لإنشاء مجمعه الخاص، و270 مليون دولار أخرى لشراء أكثر من 2300 فدان في هاواي، تضم مخبأً تحت الأرض بعمق 5000 قدم، وثلاثة يخوت، تُقدر قيمتها بأكثر من 530 مليون دولار.

لاري إليسون، ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 377 مليار دولار، زاد ثروته مؤخرًا بنحو 100 مليار دولار في يوم واحد. يمتلك جزيرة خاصة في هاواي، وأسطولًا من الطائرات النفاثة، ويُقال إنه يسعى الآن لشراء شركات إعلامية كبرى مثل وارنر براذرز وسي إن إن.

1.3 تريليون دولار ثروة 3 رجال

تبلغ ثروة هؤلاء الرجال الأربعة مجتمعين أكثر من 1.3 تريليون دولار. لكن الأمر لا يقتصر عليهم فحسب، إذ يمتلك 1% من الأثرياء الآن ثروة تفوق ثروة 93% من الفقراء.

يعيش الواحد في المائة في عالمٍ منعزلٍ تمامًا عن الأمريكيين العاديين. فهم لا يركبون مترو الأنفاق المزدحم للوصول إلى أعمالهم، ولا يضطرون للانتظار في زحمة المرور للعودة إلى منازلهم. بل يسافرون على متن طائراتٍ ومروحياتٍ خاصة يملكونها. ويعيشون في قصورٍ حول العالم، ويرسلون أطفالهم إلى أرقى المدارس الخاصة، ويقضون عطلاتهم في جزرهم الخاصة. وللتسلية، ينفق بعضهم الملايين للسفر إلى الفضاء على متن مركباتهم الصاروخية الخاصة.

ثم هناك أميركا الأخرى، حيث تعيش الغالبية العظمى من شعبنا. بالنسبة لهم، الاقتصاد ليس مُنهارًا فحسب، بل ينهار أيضًا. في أميركا هذه، ورغم الزيادة الهائلة في إنتاجية العمال، فإن الأجور الأسبوعية الحقيقية للعامل الأميركي العادي أقل اليوم مما كانت عليه قبل أكثر من 52 عامًا.

في أميركا، لا يستطيع الناس تحمل تكاليف زيارة الطبيب (إن حالفهم الحظ ووجدوه)؛ ويدفعون أكثر من نصف دخلهم المحدود للإيجار أو الرهن العقاري؛ ولا يستطيعون تحمل تكاليف رعاية الأطفال الباهظة أو تكاليف تعليم أبنائهم في الجامعة. في أمريكا، تتجاوز أسعار الخضراوات والفواكه وغيرها من الأطعمة الصحية ميزانيات الكثيرين.

النظام ينهار وأميركا تشبه دول العالم الثالث

بالنسبة لمعظم الأميركيين، فإن النظام ليس معطلاً فحسب، بل إنه ينهار ويشبه بشكل متزايد الحياة في العالم الثالث.

الجميع بحاجة إلى الرعاية الصحية. ومع ذلك، يوجد اليوم أكثر من 85 مليون أمريكي بدون تأمين صحي أو غير مشمولين به بالكامل - وهو رقم سيرتفع بما لا يقل عن 15 مليونًا بموجب ما يُسمى بمشروع قانون ترامب "الجميل الكبير".

الجميع بحاجة إلى سكن. ومع ذلك، يوجد اليوم ما يقرب من 800 ألف أمريكي بلا مأوى، وتدفع أكثر من 20 مليون أسرة أكثر من 50% من دخلها المحدود على الإيجار أو الرهن العقاري. منذ عام 2000، تضاعف متوسط ​​الإيجارات، وارتفع متوسط ​​سعر المنزل إلى أكثر من 435 ألف دولار أمريكي.

الجميع بحاجة إلى تعليم لائق. ومع ذلك، فإن نظام رعاية الأطفال لدينا اليوم مُعطّل ومُكلف للغاية. العديد من مدارسنا الحكومية مُتهالكة، والمعلمون يتقاضون رواتب زهيدة ولا يُقدّرون حق قدره، والطلاب الأمريكيون مُتأخرون في الرياضيات والعلوم والقراءة مُقارنةً بنظرائهم الدوليين. التعليم الجامعي مُكلفٌ للغاية بالنسبة لملايين الأشخاص، والمدارس المهنية لا تُدرّب الكوادر التي نحتاجها بشدة.

يحتاج الجميع إلى تقاعد آمن. ومع ذلك، لا يملك ما يقرب من نصف كبار السن مدخرات تقاعدية، ولا يتخيلون كيف سيتقاعدون بسلام وكرامة. في الوقت نفسه، يحاول 22% من كبار السن العيش بدخل أقل من 15,000 دولار أميركي سنويًا.

كما قال قاضي المحكمة العليا لويس برانديز في عام 1933: "يمكننا أن نحظى بالديمقراطية في هذا البلد أو أن نمتلك ثروة عظيمة مركزة في أيدي قلة من الناس، ولكننا لا نستطيع أن نحصل على الاثنين معًا".

ويبدو هذا التحذير أكثر أهمية اليوم.

في هذه اللحظة المحورية في التاريخ الأميركي، يتعين علينا أن ننشئ حكومة واقتصادًا يعملان لصالح الجميع، وإلا فإننا سنستمر في الانزلاق إلى حكم الأقلية - حيث تسيطر طبقة المليارديرات على حكومتنا واقتصادنا ومستقبلنا.

دعوني أقول لمواطني الأمريكيين: أعلم أن الحياة اليومية قد تُرهقنا، لكن يجب ألا نسمح لأنفسنا بالوقوع في اليأس. إذا لم نسمح لترامب وحلفائه من أصحاب النفوذ بأن يُفرّقونا، فسنتمكن من تغيير مسارنا.

الخيار واضح. فلنقف معًا من أجل الديمقراطية والعدالة.

