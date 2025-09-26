إيلاف من القدس: تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي الإسرائيلي أوامر ببث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة عبر مكبرات الصوت، وهي الخطوة التي قال عنها إسرائيليون إنها "جنون" وتصرف خطير، ويعرض الجميع للخطر.

ضابط كبير يقول لصحيفة هآرتس "إنها فكرة مجنونة"، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن مكبرات الصوت ستكون فقط على طول الحدود،وعائلات الرهائن تشير إلى أن الأسرى قد يسمعون رئيس الوزراء: "لا تحطموا أملهم".

فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته لقوات الدفاع الإسرائيلية ببث خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الهواء مباشرة لسكان قطاع غزة.

بعد التقارير التي صدرت صباح الجمعة والتي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتوزيع مكبرات الصوت على الشاحنات في جميع أنحاء القطاع، أكد مكتب رئيس الوزراء أنه كان يخطط لتشغيل الخطاب على الهواء مباشرة لسكان غزة، لكنه أكد أنه سيفعل ذلك فقط من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

مكبرات الصوت لبث الخطاب

وقال مكتب رئيس الوزراء يوم الجمعة، "أوعز مكتب رئيس الوزراء للجهات المدنية، بالتعاون مع جيش الدفاع الإسرائيلي، بوضع مكبرات صوت على الشاحنات على الجانب الإسرائيلي من حدود غزة فقط، بهدف بث خطاب رئيس الوزراء نتانياهو اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة".

وقال مكتب نتانياهو إن هذه الخطوة تأتي في إطار "جهود الدبلوماسية العامة"، مؤكدا أن رئيس الوزراء "أمر صراحة بأن هذه العملية يجب ألا تعرض جنود جيش الدفاع الإسرائيلي للخطر". ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه هي الخطة الأصلية، أو ما إذا كان نتانياهو قرر التراجع وسط ردود الفعل العنيفة في إسرائيل طوال صباح الجمعة.

هل هي حرب نفسية؟

وبحسب تقرير إخباري سابق للقناة 12، أعرب الجيش عن معارضته للأمر، لأنه سيطلب من الجنود مغادرة مواقعهم ودخول مناطق في قطاع غزة تزيد من خطر استهدافهم من قبل نشطاء حماس.

نُقل عن ضابط كبير قوله لصحيفة هآرتس: "إنها فكرة جنونية. يتساءل الناس من مختلف الأطياف السياسية: ما هذا الوهم؟ لا أحد يفهم ما هي الفائدة العسكرية من ذلك".

نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر عسكري قوله إن هذه الخطوة هي بمثابة حرب نفسية. ورفض جيش الدفاع الإسرائيلي التعليق على التقارير، ووجه الصحفيين إلى مكتب رئيس الوزراء.

وذكرت الصحيفة أنه بغض النظر عن المعارضة فإن الجيش لن يتحدى طلب مكتب رئيس الوزراء، وكان يستعد لبث خطاب نتانياهو في كافة أنحاء غزة. ومن المقرر أن يبدأ خطاب رئيس الوزراء في الساعة الرابعة مساء بتوقيت إسرائيل، ومن المتوقع أن يركز بشكل أساسي على انتقاد الاعتراف الغربي بدولة فلسطينية مستقلة.

ونشر المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان" صورة لمكبرات صوت مثبتة على مركبة عسكرية، وأفاد: "جنود من الفرقة 99 يستعدون لبث خطاب نتنياهو، عبر مكبرات الصوت، لسكان غزة".

كومبارس في أفلامكم الحربية؟

انتقدت مجموعة احتجاجية تمثل أمهات الجنود الإسرائليين القرار بشدة: "إلى متى ستستخدمون أبناءنا في حملاتكم الشخصية؟ إنهم ليسوا مجرد كومبارس في أفلامكم الحربية. إنهم ليسوا مجرد ديكورات في مسرحيتكم الجنونية"، هذا ما قالته مجموعة "إيما إيرا" (الأم الواعية) في بيان لها، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".

نناشد ونطالب رئيس الأركان، وكذلك قائد المنطقة الجنوبية: مسؤولية أرواح الجنود بين أيديكم. لا تستسلموا لهذا الجنون، كما أضافوا. وقد أثارت هذه الخطوة غير العادية والمثيرة للجدل ردود فعل غاضبة من جانب عائلات عدد من الرهائن المحتجزين لدى حماس.

ويتواجد في نيويورك أيضا عدد من أقارب الرهائن والناجين من أسر حماس، ويعتزمون الاحتجاج على خطاب نتانياهو في الأمم المتحدة، والتجمع خارج القاعة والمطالبة بصفقة شاملة لتأمين إطلاق سراح الأسرى مقابل إنهاء الحرب.