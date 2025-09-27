إيلاف من بيروت: بمناسبة مرور عام على اغتياله على يد إسرائيل، بثّت وسيلة إعلامية مرتبطة بحزب الله، وهي قناة "الميادين"، ما تزعم أنه آخر صورة لزعيم الجماعة المسلحة اللبنانية، حسن نصرالله.

تقول "الميادين" إن نصرالله يظهر في الصورة داخل "غرفة عمليات القيادة" الخاصة بحزب الله، قبل أيام قليلة من مقتله في غارة جوية إسرائيلية.

#خاص_الميادين | الميادين تنشر آخر صورة للشهيد السيد حسن نصر الله في غرفة عمليات قيادة المقاومة قبل أيام من استشهاده.. #الميادين pic.twitter.com/GvaIKsDIqC — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 27, 2025

في تلك المرحلة، كانت إسرائيل قد بدأت هجوماً واسع النطاق ضد حزب الله، بدأ بما يُعرف بـ "هجوم البيجير" (Pager Attack)، واستُكمل بضربات جوية استهدفت العديد من كبار قادة الجماعة وكذلك البنى التحتية الحيوية الخاصة بها.

وقد بلغ هذا الهجوم ذروته باغتيال حسن نصرالله، بينما كان متواجداً في مركز القيادة الرئيسي التابع لحزب الله والموجود تحت الأرض في بيروت، بتاريخ 27 أيلول (سبتمبر) 2024.

أسقط سلاح الجو الإسرائيلي عشرات القنابل المخصصة لاختراق التحصينات (bunker-busting bombs) على الموقع، مما أدى إلى تسوية عدة مبانٍ بالأرض في تلك المنطقة.

وفي الأيام التي تلت ذلك، أرسل الجيش الإسرائيلي قوات برية إلى جنوب لبنان.