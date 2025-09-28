إيلاف من القدس: قالت مصادر إسرائيلية إن الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) سوف يحقق في فشل اغتيال قادة حماس في قطر، وسط اعتراف بأن جهاز الأمن الداخلي وليس الموساد هو الذي قدم المعلومات عن هذه العملية.

قدمت وكالة الأمن الداخلي المعلومات الاستخباراتية للهجوم، وليس الموساد؛ ويقال إنها تحقق في موثوقية المعلومات التي سلمتها.

وذكرت تقارير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يحقق في فشل غارة على قادة حماس في قطر في وقت سابق من هذا الشهر، والتي لم تنجح في القضاء على أي من أهدافها.

وكانت الضربة الإسرائيلية في التاسع من سبتمبر (أيلول) استهدفت كبار مسؤولي حماس في الدوحة، حيث كانوا يجتمعون لمناقشة الاقتراح الذي ترعاه الولايات المتحدة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

قُتل ستة أشخاص في الغارة - خمسة أعضاء من رتبة أدنى في الجماعة الإرهابية الفلسطينية وضابط أمن قطري - لكن جميع أهداف إسرائيل، بما في ذلك زعيم حماس خليل الحية، بدا أنها نجت دون أضرار نسبية.

الشاباك وليس الموساد

في خروجٍ عن المألوف، قدّم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) المعلومات الاستخبارية عن الأهداف قبيل الغارة، وليس الموساد، المسؤول عادةً عن العمليات الخارجية. وأفاد موقع واي نت الإخباري يوم الأحد أن مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي لعبت دورًا ثانويًا في الغارة أيضًا.

وفقًا للتقرير، يُجري جهاز الأمن العام (الشاباك) تحقيقًا في موثوقية المعلومات التي قدّمها بشأن موقع مسؤولي حماس، بالإضافة إلى توصيته باستخدام ذخائر دقيقة تُصيب جزءًا فقط من المبنى. ووردت تقارير غير مُوثقة تُفيد بأن قادة الحركة كانوا في جزء آخر من المبنى لم يُصب بأضرار بالغة في الغارة.

وتستضيف قطر القيادة السياسية لحركة حماس منذ عام 2012، وكانت الوسيط الرئيسي - إلى جانب الولايات المتحدة ومصر - في المفاوضات الطويلة الأمد من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية في غزة، ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ووضع خطة ما بعد الحرب للقطاع.

وكانت هذه المفاوضات قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود قبل ضربة الدوحة، ولكن في الأيام التي سبقتها، ورد أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن في اليوم الأول من الهدنة، ثم إنهاء الحرب في غزة إذا أثمرت المحادثات اللاحقة.

وقالت حماس إن قادتها كانوا يناقشون العرض عندما تم تنفيذ الغارة الجوية.

غضب عربي أميركي

أثارت الضربة غضب قطر وحكومات عربية أخرى، بما فيها تلك التي تربطها علاقات دبلوماسية كاملة بإسرائيل. كما أعربت واشنطن، التي تعتبر قطر حليفًا رئيسيًا لها، عن استيائها.

ومنذ ذلك الحين، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الضربة، على الأرجح، فشلت في قتل أي من أهدافها، لكنه حاول إضفاء طابع إيجابي عليها، فقال في مؤتمر صحفي في الأسبوع التالي إنها أرسلت إلى زعماء الإرهاب رسالة مفادها "يمكنكم الاختباء، ويمكنكم الركض، ولكننا سنقبض عليكم".

لكن في السر، أدرك رئيس الوزراء أنه أخطأ في حساباته عندما أمر بالضربة وقلل من شأن العواقب التي قد تسببها، حسبما قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة أكسيوس الأسبوع الماضي.

