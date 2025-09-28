إيلاف من واشنطن: قالت المتحدثة باسم صندوق الثروة السيادية القطري "جهاز قطر للاستثمار" لصحيفة نيويورك تايمز إن أليكس ويتكوف نجل ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط عرض على الحكومة القطرية إنشاء صندوق استثماري لمشاريع عقارية تجارية داخل الولايات المتحدة.

وقالت نيويورك تايمز إن الرئيس التنفيذي لمجموعة ويتكوف أليكس ويتكوف طلب أموالا من قطر بينما كان والده، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، منخرطا في محادثات مع الدوحة بشأن إطلاق سراح رهائن إسرائيل، مما يؤكد الخلط بين السياسة والمال في مشهد بات مكرراً.

وفي وقت لاحق، اتصل متحدث باسم مجموعة ويتكوف بصحيفة جيروزالم بوست لنفي التقرير، واصفا العديد من الادعاءات التي قدمتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها "كاذبة بشكل واضح"، واتهم الصحيفة "بالاختيار المتعمد لعدم تضمين بياننا الكامل".

ووفقاً لنيويورك تايمز قال ويتكوف للمستثمرين المحتملين إنه حصل على أموال من مصادر مدعومة حكوميا من قطر ودولة الإمارات والكويت. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المشروع، الذي بلغت قيمته نحو 4 ملايين دولار، كان من الممكن أن يدر مئات الملايين من الدولارات على مجموعة ويتكوف.

وقالت المتحدثة باسم مجموعة ويتكوف آنا لابورت إن الأسرة ألغت الخطط "الأولية" مع الدوحة. وأضافت "إنهم لا يمضون قدمًا بهذا الصندوق".

القطريون قرروا عدم الاستمرار

وأكدت المتحدثة باسم هيئة الاستثمار القطرية ميلاني دان لصحيفة نيويورك تايمز أن أليكس ويتكوف تقدم بعرض إلى صندوق الثروة السيادية، لكنها أكدت أن المستثمرين على الجانب القطري قرروا عدم متابعة الصفقة.

ويظل المبعوث الخاص ويتكوف مالكًا جزئيًا للمجموعة، على الرغم من أنه باع جزءًا من حصته العام الماضي.

تاريخ ويتكوف مع قطر

أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها آل ويتكوف في مشروع مثير للجدل في الشرق الأوسط. يواجه ستيف ويتكوف وابنه زاك حاليًا اتهامات بانتهاك المعايير الأخلاقية في مشروعهما للعملات المشفرة مع عائلة ترامب .

وتعود العلاقات بين عائلة ويتكوف وقطر إلى فترة ولاية ترامب الأولى، عندما استخدمت الدوحة الاستثمارات لكسب ود المقربين من ترامب.

استعانت الحكومة القطرية بشركة ضغط مقرها الولايات المتحدة، يمتلكها رجل الأعمال جوي علاهم، لجذب يهود أميركيين بارزين للدفاع عن الدوحة أمام السياسيين.

في مذكرةٍ صدرت عام 2017، تم وصف ستيف ويتكوف بأنه "مستشار غير رسمي" لترامب. وأشارت المذكرة أيضًا إلى أنه نظرًا لكون ويتكوف يهوديًا، يُمكنه "أن يضفي مصداقية على المجتمع اليهودي الأوسع". واقترح اللحام أن تستثمر الدوحة في بعض المشاريع العقارية لمجموعة ويتكوف.

وبعد ذلك، استثمر القطريون بكثافة في سوق العقارات في نيويورك، بما في ذلك في بعض العقارات التابعة لمجموعة ويتكوف. في عام 2019، اشترى القطريون فندق بارك لين بعد أن أدى تحقيق فيدرالي في الفندق إلى وضع ويتكوف في وضع مالي محفوف بالمخاطر.

وفي حين أشار تقرير نيويورك تايمز إلى عدم وجود أدلة مباشرة على أن التعاملات التجارية لمجموعة ويتكوف أثرت على دور ستيف ويتكوف في محادثات الرهائن ، إلا أن البيت الأبيض انتقد التقرير بشدة.

حملة مشوهة كاذبة؟

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي لصحيفة نيويورك تايمز: "هذه حملة تشويه كاذبة أخرى من صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة ضد ستيف ويتكوف". ونفى متحدث باسم الحكومة القطرية ما ورد في تقرير نيويورك تايمز، وقال إن الدوحة وواشنطن تربطهما علاقات وثيقة دائما.

وصرح علي الأنصاري لصحيفة نيويورك تايمز : "قرارات قطر الاستثمارية منفصلة تمامًا عن الدبلوماسية والسياسة". وفي بيان تمت مشاركته لاحقًا مع صحيفة جيروزاليم بوست، أكدت مجموعة ويتكوف أن تقرير نيويورك تايمز كان كاذبًا.

وقال متحدث باسم المجموعة: "إن العديد من البيانات الواردة في هذه المقالة كاذبة بشكل واضح، وقد اختارت صحيفة نيويورك تايمز عمدًا عدم تضمين بياننا الكامل، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لأن "الصحفية" ديبورا كامين التي كتبتها فشلت في الكشف عن تضارب المصالح الواضح لديها، بما في ذلك تاريخها اليساري المتطرف في المنشورات المناهضة لترامب والتبرع للديمقراطيين مثل إليزابيث وارن للرئاسة".

وأضاف المتحدث أن مجموعة ويتكوف تقوم بتقييم الصفقات العقارية بشكل منتظم، لكنها قررت عدم المضي قدما في الصندوق لأسباب اقتصادية بحتة، قائلا إن انخفاض أسعار الفائدة الفيدرالية وسوق الائتمان الخاص المزدحمة جعل الربحية صعبة.

وأضافت المجموعة أن الترويج لفكرة مفادها أن استفسارات وسائل الإعلام أثرت على القرار بعدم المضي قدما في الخطة "مثيرة للسخرية"، وأن ستيف ويتكوف لم يكن له أي دور في الشركة منذ العام الماضي.

واختتم المتحدث قائلاً: "لن نستسلم لحملة تشويه يسارية من وسائل الإعلام لمحاولة إجبارنا على التوقف عن القيام بالعمل الذي قمنا به لمدة 30 عامًا".

من هو ستيف ويتكوف؟

هو ستيفن تشارلز ويتكوف (من مواليد 15 مارس 1957) وهو ملياردير أميركي ومستثمر ومطور عقارات ومحام، وهو مؤسس ورئيس مجموعة ويتكوف. في عام 2024، تم تعيينه مبعوثًا خاصًا إلى الشرق الأوسط من قبل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.