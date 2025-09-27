ورد اسما الملياردير إيلون ماسك والأمير أندرو، دوق يورك، في ملفات جديدة نُشرت من قبل ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي تتعلق بالراحل جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية.

ويبدو أن الملفات التي سُلِّمت إلى لجنة الرقابة في مجلس النواب من قبل تركة جيفري إبستين تُظهر أن ماسك تلقى دعوة لزيارة جزيرة إبستين في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وفي وثيقة منفصلة، يُظهر سجل رحلة جوية من نيوجيرسي إلى فلوريدا في مايو/أيار 2000 أن دوق يورك كان من بين الركاب.

تم التواصل مع ماسك والأمير أندرو للتعليق.

الأمير أندرو أنكر في السابق بشدة ارتكابه أي مخالفات. وقد نُقل سابقاً عن ماسك قوله إن إبستين دعاه إلى الجزيرة لكنه رفض الدعوة.

السجلات الجزئية هي من الدفعة الثالثة من الوثائق التي أُنتجت بواسطة تركة إبستين. يقول الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب إنها تتضمن سجلات رسائل هاتفية، ونسخاً من سجلات الرحلات الجوية وقوائم الركاب، ونسخاً من دفاتر الحسابات المالية، وجدول إبستين اليومي.

بالإضافة إلى ماسك والأمير أندرو، تحتوي الملفات التي نُشرت علناً على أسماء شخصيات بارزة أخرى منها رائد الإنترنت بيتر ثيل وستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تتضمن إحدى السطور في السجلات بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2014 العبارة التالية: "تذكير: إيلون ماسك إلى الجزيرة 6 ديسمبر/كانون الأول (هل لا يزال هذا قائماً؟)"

يسجل سجل الرحلة أن الأمير أندرو كان على متن رحلة مع إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل من تيتربورو، نيوجيرسي، إلى ويست بالم بيتش، فلوريدا، في 12 مايو/أيار 2000. وقد أدينت ماكسويل في عام 2021 بالتآمر مع إبستين في الاتجار بالفتيات للاستغلال الجنسي.

يسجل أحد دفاتر الحسابات التي تم التعتيم عليها بشكل كبير إشارتين تدلان على دفع مبالغ مقابل جلسات تدليك لـ "أندرو" في فبراير/شباط ومايو/أيار 2000.

في حين تشير سجلات القصر، والصور، وتقارير الصحافة من ذلك الوقت إلى أن الأمير أندرو سافر إلى الولايات المتحدة في الفترة الزمنية المقابلة للتواريخ المسجلة في الوثيقة التي تم إصدارها حديثاً، إلا أنه ليس من الواضح من هو "أندرو" المشار إليه في دفتر الحسابات.

في 11 مايو/أيار 2000، قال قصر باكنغهام على موقعه الإلكتروني، إن الأمير أندرو سافر إلى نيويورك لحضور استقبال هناك لجمعية الوقاية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال. وذكر تسجيل لاحق أنه عاد إلى المملكة المتحدة في 15 مايو/أيار.

EPA كان الأمير أندرو قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات خلال فترة صداقته مع إبستين

وتتضمن الملفات أيضاً بيانات تشير إلى غداء مخطط مع بيتر ثيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

كما تحتوي على بيانات حول فطور مخطط مع ستيف بانون في 17 فبراير/شباط 2019.

وتذكر الملفات أيضاً خططاً مؤقتة لحفل إفطار مع مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس في ديسمبر/كانون الأول 2014. في عام 2022، قال غيتس لبي بي سي إن لقائه بإبستين كان "خطأ".

من غير المتوقع أن الأشخاص المذكورين في الملفات كانوا على علم بالنشاطات الإجرامية المزعومة التي تم القبض على إبستين لاحقاً بسببها.

توفي إبستين انتحاراً في زنزانة سجن في نيويورك في أغسطس/آب 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي.

توصل في عام 2008 إلى اتفاق مع المدعين، بعد أن أخبر والدان لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً الشرطة في فلوريدا بأن إبستين قد اعتدى على ابنتهما في منزله في بالم بيتش.

تم اعتقاله مرة أخرى في يوليو/تموز 2019 بتهم الاتجار الجنسي.

وحثت سارة غيريرو، المتحدثة باسم الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، المدعية العامة الأمريكية بام بوندي على إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بإبستين.

وقالت: "يجب أن يكون واضحاً لكل أمريكي أن جيفري إبستين كان صديقاً لبعض من أقوى وأغنى الرجال في العالم".

وأضافت: "كل وثيقة جديدة تُنتج تقدم معلومات جديدة ونحن نعمل على تحقيق العدالة للناجين والضحايا".

واتهم الجمهوريون في اللجنة، الديمقراطيين بـ"وضع السياسة فوق الضحايا" وقالوا إنهم سيصدرون قريباً المجموعة الكاملة من الوثائق.