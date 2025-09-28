ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار في كنيسة ميشيغان إلى قتيلين، وترامب يقول إن الهجوم "اعتداء جديد على المسيحيين"

أعلنت الشرطة في مدينة غراند بلانك بولاية ميشيغان عن وفاة شخص ثانٍ متأثراً بإصابته جراء إطلاق النار داخل كنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة"، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين.

وقال رئيس شرطة غراند بلانك، ويليام رينيه، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك: "توفي شخص آخر بسبب إصابته بطلق ناري، وقد فارق الحياة في أحد المستشفيات المحلية".

وأكدت الجهات الأمنية في مؤتمر صحفي أن الحريق الذي اندلع داخل الكنيسة تمت السيطرة عليه وإخماده بالكامل.

وقالت الشرطة في مدينة غراند بلانك بولاية ميشيغان إن المشتبه به في حادث إطلاق النار داخل الكنيسة هو من أضرم النار في المبنى عمداً.

وأضافت الشرطة أن عدد الضحايا قد يرتفع، مع استمرار التحقيقات وتمشيط موقع الحادث.

وذكرت الشرطة المحلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع في كنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" بمدينة غراند بلانك، الواقعة على بعد نحو 60 ميلاً (نحو 96 كيلومتر) شمال ديترويت.