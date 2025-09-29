إيلاف من واشنطن: كشف البيت الأبيض، الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعرب لرئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن "أسفه العميق" لانتهاك السيادة القطرية ومقتل جندي قطري في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف قادة حماس في الدوحة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أجرى الرئيس دونالد ترامب اليوم اتصالا هاتفيا ثلاثيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني". وفقاً لما نقله موقع "سكاي نيوز".

وتابع: "أعرب الرئيس عن رغبته في إعادة العلاقات الإسرائيلية القطرية إلى مسار إيجابي بعد سنوات من الخلافات وسوء الفهم المتبادل".

وأكمل: "قبل القادة اقتراح الرئيس بإنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التنسيق، وتحسين التواصل، وتسوية الخلافات، وتعزيز الجهود الجماعية لمنع التهديدات. وأكدوا التزامهم المشترك بالعمل معاً بشكل بنّاء وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مع البناء على العلاقات الطويلة الأمد التي تربطهم بالولايات المتحدة".

وأضاف البيت الأبيض: "كخطوة أولى، أعرب رئيس الوزراء نتانياهو عن أسفه العميق لقتل جندي قطري عن غير قصد في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على أهداف تابعة لحماس في قطر".

وتابع: "كما أعرب عن أسفه لانتهاك إسرائيل السيادة القطرية باستهدافها قيادة حماس خلال مفاوضات تحرير الرهائن، مؤكداً أنها لن تشن مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل".

وبحسب البيان: "رحّب رئيس الوزراء القطري بهذه الضمانات، مؤكدًا استعداد قطر لمواصلة المساهمة الفعّالة في الأمن والاستقرار الإقليميين. وأعرب رئيس الوزراء نتانياهو عن التزامه بالمثل".

كما ناقش الزعيمان، بحسب البيان "مقترحًا لإنهاء الحرب في غزة، وآفاق شرق أوسط أكثر أمنًا، والحاجة إلى مزيد من التفاهم بين بلديهما".

وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي أفاد، الإثنين، بأن نتانياهو تحدث هاتفيا مع رئيس وزراء قطر واعتذر عن المساس بسيادة قطر في الهجوم على الدوحة.

وأعرب نتانياهو عن أسفه لمقتل ضابط أمن قطري في الهجوم، وذلك بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.

وأكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نبأ الاعتذار لوكالة رويترز.