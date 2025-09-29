إيلاف من الرباط: أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية منشورا وزاريا موجها إلى كافة مسؤولي وموظفي القطاع الصحي، تشدد فيه على ضرورة تعزيز الالتزام بمواقيت العمل النظامية واحترام الأخلاقيات المهنية، ملوحة بتفعيل إجراءات عقابية صارمة في حق المخالفين.

وأوضحت الوزارة في وقت تعود فيه الاحتجاجات الشعبية على تدني خدمات الصحة والتعليم في المغرب، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الوعي الجماعي بأهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الموارد البشرية الصحية في تقديم الخدمات للمواطنين وتأمين استمراريتها.

وبعد أن استحضرت جهود وتضحيات الأطر الصحية، سجلت "بكل أسف" تنامي بعض الممارسات الفردية التي وصفتها بأنها لا تعكس روح الالتزام المهني لقطاع الصحة.

وكشفت الوثيقة ذاتها أن من بين هذه الممارسات التغيب غير المشروع، التأخرات المتكررة، أو مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية. واعتبرت أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وتربك السير العادي للمرافق العمومية الصحية، كما تسيء إلى صورة القطاع وتضعف ثقة المرتفقين فيه، وهو ما استدعى التدخل لتعزيز ثقافة الانضباط والمواظبة.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كافة الموظفين والعاملين بالإدارات والمؤسسات الصحية إلى الالتزام بالحضور الفعلي والمستمر خلال مواقيت العمل القانونية، وعدم مغادرة مقرات العمل قبل إتمام الساعات المقررة إلا بترخيص مسبق. كما طالبت بضرورة احترام أنظمة الحراسة والمداومة، وارتداء الزي المهني المعتمد مع حمل الشارة التعريفية، وذلك بهدف تعزيز هيبة المؤسسة الصحية وضمان التمييز الواضح بين مختلف الأطر.

وشددت وزارة الصحة على المسؤولين الإداريين بضرورة تفعيل آليات المراقبة اليومية للحضور، خاصة في المصالح الحساسة والاستعجالية، مع إشعار مصالح الموارد البشرية فورا بالتغيبات غير المشروعة. وألزم المنشور المسؤولين بتطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور وتحريك مسطرة ترك الوظيفة عند الانقطاع غير المبرر، بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات التأديبية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو تستر على التغيبات.

واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المرحلة الدقيقة من إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وهي المرحلة التي تعول فيها على الحس المهني العالي وروح المسؤولية لدى الأطر الصحية من أجل تكريس ثقافة الالتزام، وضمان السير العادي للمصالح الصحية والإدارية، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية استجابة لمطالب المغاربة.