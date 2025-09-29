إيلاف من واشنطن: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنذارا نهائيا إلى حركة حماس، محذرين الجماعة المسلحة من أن عدم قبول خطتهما للسلام في غزة المكونة من 20 نقطة سوف يجعل حماس تواجه عواقب عواقب وخيمة.

والتقى ترامب ونتانياهو في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا أشادا فيه بمقترحهما باعتباره اختراقا تاريخيا وفصلا جديدا للشرق الأوسط.

لكن كان من الواضح أن حماس لم تُستشار، وأن موقفها من الشروط لا يزال غامضًا. وصرح محمود مرداوي، المسؤول في حماس، بأن الحركة لم تستلم الخطة حتى، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء. وعلم لاحقا أن وسطاء قطريين ومصريين التقوا مع حماس مساء الاثنين لتزويدها بخطة السلام، وقد تعهدت قطر وفقاً لمصادر بجعل حماس تقبل بخطة السلام وتلقي بسلاحها.

ترامب.. ماذا لو رفضت حماس؟

أوضح ترامب ونتانياهو أنهما لن يُعطيا حماس خيارًا في هذا الشأن. وفي حال رفضت الحركة، قال ترامب للصحفيين: "ستحظى إسرائيل بدعمي الكامل لإتمام مهمة القضاء على تهديد حماس".

"لكنني آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام، وإذا رفضت حماس الاتفاق... بيبي، سوف تحظى بدعمنا الكامل للقيام بما يتعين عليك القيام به".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنبرة تنذر بالسوء: "إذا رفضت حماس خطتك يا سيدي الرئيس، أو إذا قبلتها ظاهريًا ثم بذلت قصارى جهدها لمواجهتها، فإن إسرائيل ستُنهي المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، ولكنه سيُنجز".

وأضاف نتانياهو: "نفضل الطريق السهل، لكن لا بد من اتباعه. يجب تحقيق جميع هذه الأهداف، لأننا لم نخض هذه المعركة المروعة، ولم نضح بنخبة شبابنا لإبقاء حماس في غزة".

لم يتلق أي من الرجلين أسئلةً من الصحفيين. وكان البيت الأبيض قد أصدر في وقتٍ سابق خطةً من عشرين نقطةً تهدف إلى إنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية التي اندلعت بعد الهجوم الدامي في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ماذا تقول خطة السلام؟

وتدعو الخطة إلى وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى المحتجزين لدى حماس بالسجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، والانسحاب الإسرائيلي على مراحل من الأراضي الفلسطينية، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقال ترامب: "إذا قبلت حماس هذا الاقتراح، فإنه يدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور، ولكن في أي حال من الأحوال ليس أكثر من 72 ساعة... الرهائن سيعودون".

تطالب الخطة أيضًا حماس بإلقاء سلاحها والتخلي عن حكم القطاع. ويُمنح أعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي عفوًا للبقاء في غزة، أو يُمنحون ممرًا آمنًا إلى الدول المضيفة.

وتتضمن خطة ترامب أيضًا إنشاء مجلس حاكم مؤقت يرأسه ترامب نفسه ويضم توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.

وقال ترامب: "لضمان نجاح هذا الجهد، فإن خطتي تدعو إلى إنشاء هيئة إشراف دولية جديدة - مجلس السلام - والتي سيرأسها، وليس بناءً على طلبي ... رجل يُعرف باسم الرئيس دونالد ترامب من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أظهرت مسودة مسربة من 21 صفحة، اطلعت عليها صحيفتا الغارديان وهآرتس في إسرائيل ، أن السلطة الحاكمة في غزة بعد الحرب سوف تعمل على تهميش الشخصيات السياسية الفلسطينية الرئيسية في حين تمنح رئيسها سلطة كبيرة في معظم القضايا الرئيسية.

أين ذهب مشروع ريفيرا الشرق الأوسط؟

وكان الرئيس قد أثار ضجة في وقت سابق من هذا العام عندما تحدث عن تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" وهو ما يتطلب استثمارات مالية ضخمة والتطهير العرقي للفلسطينيين.

وتنص خطة يوم الاثنين المكونة من 20 نقطة على أن "خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء وتنشيط غزة سيتم إنشاؤها من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط".

ولكنها تشير أيضًا إلى: "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون أولئك الذين يرغبون في المغادرة أحرارًا في القيام بذلك وأحرارًا في العودة".

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في غرفة الطعام الرسمية، وعلى خلفية العلمين الأمريكي والإسرائيلي، قال ترامب إنهم "قريبون للغاية" من التوصل إلى اتفاق السلام المراوغ، وأنه يأمل أن يقبله مسلحو حماس أيضًا.

لم ننتهِ بعد. علينا أن نهزم حماس، لكنني أعتقد أنهم سيتمكنون من ذلك. لذا، حان الوقت لحماس لقبول شروط الخطة التي طرحناها اليوم.

وأضاف ترامب: "أود أيضًا أن أشكر رئيس الوزراء نتانياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته في أنه إذا عملنا معًا، فيمكننا إنهاء الموت والدمار الذي شهدناه لسنوات عديدة وعقود وحتى قرون وبدء فصل جديد من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأكملها".

وفي الزيارة الرابعة التي يقوم بها نتانياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير (كانون الثاني)، كان الزعيم الإسرائيلي اليميني يتطلع إلى تعزيز العلاقة الأكثر أهمية لبلاده بعد أن تبنى عدد من الزعماء الغربيين رسميا الدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي في تحد للولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ترامب، الذي انتقد بشدة خطوات الاعتراف باعتبارها جائزة لحماس، يسعى للحصول على موافقة نتنياهو على الرغم من شكوك إسرائيل بشأن أجزاء من الخطة.

موقف الدول العربية والإسلامية

قدمت واشنطن خطتها للسلام إلى الدول العربية والإسلامية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وكان الهدف الرئيسي لترامب يوم الاثنين محاولة سد الفجوات المتبقية مع نتانياهو. ويبدو أنه نجح في ذلك.

استخدم نتانياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم مزعومة بما في ذلك التجويع كأسلوب حرب، منصة البيت الأبيض للإشادة بترامب وإدراج مطالبه.

قال: "أؤيد خطتكم لإنهاء الحرب في غزة، فهي تُحقق أهدافنا الحربية. ستُعيد إلى إسرائيل جميع أسرانا، وتُفكك القدرات العسكرية لحماس، وتُنهي حكمها السياسي، وتضمن ألا تُشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مجددًا".

وأضاف: "سيتم نزع سلاح حماس. وستُنزع أسلحة غزة. وستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية، بما في ذلك محيط أمني، في المستقبل المنظور. وأخيرًا، ستكون لغزة إدارة مدنية سلمية لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية".

توني بلير: الخطة جريئة وذكية

ولكن غياب حماس الواضح عن المفاوضات أثار تساؤلات حول آفاق المبادرة الأخيرة. وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال بلير: "لقد قدم الرئيس ترامب خطة جريئة وذكية، والتي إذا تم الاتفاق عليها، يمكن أن تنهي الحرب، وتجلب الإغاثة الفورية إلى غزة، وفرصة لمستقبل أكثر إشراقا وأفضل لشعبها، مع ضمان أمن إسرائيل المطلق والدائم وإطلاق سراح جميع الرهائن.

"إنها تمنحنا أفضل فرصة لإنهاء عامين من الحرب والبؤس والمعاناة، وأشكر الرئيس ترامب على قيادته وتصميمه والتزامه".

ترحيب عربي

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، رحب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر بإعلان ترامب في بيان مشترك. ورحبت السلطة الفلسطينية أيضا بهذا الاقتراح، وقالت إنها تدعم "جهود ترامب الحثيثة" لإنهاء الحرب.

لكن زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وصف الخطة بأنها "وصفة لتفجير المنطقة". وتُعدّ الحركة، التي احتجزت رهائن أيضًا، حليفًا لحماس مدعومًا من إيران.

وكانت جهود وقف إطلاق النار السابقة التي دعمتها الولايات المتحدة قد انهارت بسبب الفشل في سد الفجوة بين إسرائيل وحماس، وتعهد نتانياهو بمواصلة القتال حتى يتم تفكيك حماس بالكامل.

جاءت محادثات البيت الأبيض في الوقت الذي توغلت فيه الدبابات الإسرائيلية يوم الاثنين في قلب مدينة غزة. شنت إسرائيل واحدة من أكبر عملياتها الهجومية في الحرب هذا الشهر، حيث صرح نتانياهو بأنه يهدف إلى القضاء على حماس في معاقلها الأخيرة.

وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 65 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وإصابة أكثر من 160 ألفًا منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.