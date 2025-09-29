إيلاف من القدس: انتقد وزراء الائتلاف والمعارضة في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب اعتذاره لرئيس الوزراء القطري عن محاولة إسرائيل اغتيال قيادة حماس في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن يوم الاثنين.

وخلال اللقاء اتصل نتانياهو برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقدم له اعتذارا كما تعهد بعدم مهاجمة قطر مرة أخرى.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير : "إن الضربة التي وجهت إلى كبار مسؤولي حماس، العقل المدبر لمذبحة السابع من أكتوبر، في دولة قطر المعادية كانت ضربة مهمة وعادلة وأخلاقية للغاية، من الجيد جدًا أن يحدث ذلك، من يرسل وحوشًا لحرق الأطفال واغتصاب النساء واختطاف المسنات عليه أن يعلم أنه لا يوجد مكان آمن لهم في العالم، حان الوقت لنقول للعالم الحقيقة: قطر دولة تدعم الإرهاب، وتموله، وتحرض عليه. ولن يمحو أي مبلغ من المال الإرهاب من بين يديها".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، إن "الاعتذار المذلول لدولة تدعم الإرهاب وتموله هو عار". ويأتي تصريحه بعد أن حدد "خطوطا حمراء" لنتانياهو قبل الاجتماع مع ترامب.

اعتذار "لا يُصدق"

وعلق أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، قائلاً: "من غير المعقول أن نتانياهو اعتذر لقطر، التي لم تدين حتى يومنا هذا مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ومع ذلك لم يعتذر أبدًا لشعب إسرائيل عن حقيقة أنه خلال فترة ولايته، قُتل الآلاف من الإسرائيليين، واغتصبوا، واختطفوا".

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد في منشوره على تويتر عقب اعتذار نتانياهو: "على نتانياهو ألا يعتذر لمواطني قطر، بل لمواطني إسرائيل. على ما حدث في السابع من أكتوبر، وعلى الدمار السياسي، وعلى محاولة الترويج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية خلال الحرب، وعلى تشكيل أكثر حكومة تطرفًا وتدميرًا في تاريخ الدولة".

كما انتقد يائير غولان، زعيم الديمقراطيين، نتانياهو لعدم اعتذاره عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف: "نتانياهو ضعيف ومُعرض للمساءلة. كان، ولا يزال، متعاونًا تمامًا مع حماس وقطر".

وأضاف جولان: "ولن يُغفر له على ذلك أبدًا - لا في يوم الغفران هذا ولا في مئة يوم غفران آخر".

وخلال المكالمة، قال نتانياهو لرئيس الوزراء القطري: "أريدك أن تعلم أن إسرائيل تأسف لمقتل أحد مواطنيك في غارتنا"، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراءن وتابع :"أريد أن أؤكد لكم أن إسرائيل كانت تستهدف حماس، وليس القطريين".

وأضاف نتانياهو: "أريد أيضًا أن أؤكد لكم أن إسرائيل ليس لديها أي خطة لانتهاك سيادتكم مرة أخرى في المستقبل، وقد قطعت على نفسي هذا الالتزام للرئيس ترامب".