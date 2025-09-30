إيلاف من القدس: قال 6 نساء من غزة لوكالة أسوشيتد برس الثلاثاء إن بعض الرجال الفلسطينيين يستغلون الوضع الإنساني في قطاع غزة، مستخدمين الموارد كوسيلة للضغط على النساء لإجبارهن على علاقات جنسية، وهو ما يمكن تسميته "الجنس مقابل المساعدات"، وهي فضيحة أخلاقية وإنسانية أفرزها الوضع المتردي في غزة.

وقالت النساء، اللواتي بقين مجهولات الهوية بسبب مخاوف من الانتقام من الرجال أو عائلاتهن، لوكالة أسوشيتد برس إن بعض الرجال كانوا مرتبطين بمنظمات مساعدات إنسانية، مثل الأونروا.

يسألها عن لون ملابسها الداخلية

أفادت أرملة تبلغ من العمر 35 عامًا بأنها أعطت رقم هاتفها لموظف أثناء تلقيها مساعدات من الأونروا، مما أدى إلى تلقّيها مكالمات هاتفية في وقت متأخر من الليل.

وبينما بدأت المحادثة بسلام، وصفت كيف تطورت بسرعة إلى استجوابه لها عن لون ملابسها الداخلية وما إذا كان زوجها قد أرضاها. طلب ​​منها أن تأتي إليه لممارسة الجنس، وهو ما رفضته، وقالت إنها لم تتلقَّ أي مساعدة إنسانية قط.

وبينما قدمت المرأة شكوى إلى وكالة الأمم المتحدة، ذكرت أنها أُبلغت بأنها بحاجة إلى تسجيل للمكالمة لإجراء مزيد من التحقيق فيها - وهو مطلب لم يكن ممكناً مع طراز هاتفها القديم ويتناقض مع سياسة الوكالة نفسها.

الأونروا لا تتسامح مع التحرش الجنسي

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما لوكالة أسوشيتد برس إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي ولا تطلب إثباتا، على الرغم من أنها لم تذكر ما إذا كان الموظفون على علم بشكوى الأرمل.

تلقت الأمم المتحدة 758 ادعاءً بالاستغلال والاعتداء الجنسيين في عام 2023، من قِبل موظفيها، بالإضافة إلى أفراد وشركاء ذوي صلة، وفقًا لبيان صادر في مارس (آذار ) 2024. وتم الإبلاغ عن 100 ادعاء في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة.

ومن بين الضحايا الـ143 الذين تم تحديد هويتهم، كان هناك 28 طفلاً، ووقعت الغالبية العظمى من الحالات (90%) في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت شبكة الاستغلال والانتهاك الجنسي التي تنتمي إليها الأونروا إنها تلقت 18 ادعاء بالانتهاك والاستغلال الجنسي مرتبطا بتلقي المساعدات الإنسانية في غزة في عام 2024.

أحال أحد الأصدقاء امرأةً تبلغ من العمر 38 عامًا إلى رجل في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن قيل لها إنه سيوفر لها الطعام وربما يعرض عليها وظيفة. وقيل إن الرجل وعدها بعقد لمدة ستة أشهر مع إحدى وكالات الإغاثة.

لكن بدلًا من اصطحابها إلى مكتبه بسيارته التي تحمل علامة الأمم المتحدة لتوقيع الأوراق، ورد أنه نقلها إلى شقة فارغة. وهناك أمرها بخلع حجابها. وبينما روت كيف قال إنه لن يُجبرها على ممارسة الجنس معه، صرّح بأنه لن يُسمح لها بمغادرة الشقة حتى تفعل ذلك. وقالت المرأة لوكالة أسوشيتد برس: "كان عليّ أن أوافق لأنني كنت خائفة، وأردت الخروج من هذا المكان".

في النهاية، تحقّقت وظيفة المساعدة بعد أن قابلته مجددًا في ديسمبر (كانون الأول)، بعقد مدته ستة أشهر مع الأونروا. كما أعطاها 100 شيكل وصندوقًا من الطعام والدواء بعد أسابيع قليلة من أول لقاء جنسي بينهما.

قالت: "قلتُ لنفسي إن أحدًا لن يُصدقني. ربما سيقولون إنني أقول هذا فقط لأُوفر لي وظيفة".

جحيم غزة يطارد النساء والفتيات

قالت هيذر بار، المديرة المساعدة لقسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، لوكالة أسوشيتد برس: "إنها حقيقة مروعة أن الأزمات الإنسانية تجعل الناس عرضة للخطر من نواح عديدة، وغالبا ما يكون تزايد العنف الجنسي نتيجة لذلك". وأضافت: "الوضع في غزة اليوم لا يُوصف، وخاصةً بالنسبة للنساء والفتيات".

وذكرت بعض النساء اللاتي أجرت وكالة أسوشيتد برس مقابلات معهن أن عمال الإغاثة المختلفين عرضوا عليهن الزواج عدة مرات.

قالت أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 37 عامًا لوكالة أسوشيتد برس إنها تعرضت للهجوم مرتين، مرة من قبل مدير ملجأ عرض عليها الطعام والسكن إذا وافقت على "الذهاب معًا إلى مكان ما". أدركت أن الطلب كان جنسيًا، فرفضت.

اشتكت أم أخرى لأربعة أطفال من عامل إغاثة عرض عليها أن يُعطي أطفالها مكملات غذائية فقط إذا تزوجته. بعد رفضه ومنعه، بدأ عامل الإغاثة بمضايقتها باتصالات من أرقام مختلفة، مُطلقًا تعليقات بذيئة.

قالت: "شعرتُ بإذلالٍ شديد. اضطررت لطلب المساعدة من أجل أطفالي. إن لم أفعل، فمن سيفعل؟"

نساء حملن نتيجة علاقات الابتزاز

خمس من النساء اللواتي شاركن قصصهن مع وكالة أسوشيتد برس نفين انخراطهن في علاقات جنسية مع الرجال، لكن علماء النفس المحليين حذروا من أن العديد من النساء فعلن ذلك. كما أخبر أربعة علماء نفس محليين وكالة أسوشيتد برس أن عشرات النساء أخبرنهم عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وأن العديد منهن حملن نتيجة الاعتداء.

وتأتي نتائج وكالة أسوشيتد برس في أعقاب تقرير صدر في يونيو (حزيران) 2024 عن مجموعة الحماية العالمية (GPC)، وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومقرها جنيف، والذي زعم قيام عمال الإغاثة في غزة بالاعتداء الجنسي على الفئات السكانية الضعيفة، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

وذكرت منظمة حملة السلام العالمي في تقريرها أن سوء السلوك المزعوم من جانب عمال الإغاثة يشمل العنف والاستغلال والإساءة والاتجار بالبشر والدعارة القسرية.

الحصار الإسرائيلي يجبر النساء على الإستسلام

وقالت أمل صيام، مديرة مركز شؤون المرأة، إن "حصار إسرائيل لقطاع غزة والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية هي التي تجبر النساء على اللجوء إلى هذا".

وأضافت أمل صيام التي تعمل في مركز شؤون المرأة، إن النساء الفلسطينيات يُفضلن التركيز على إسرائيل فقط. وتابعت: "معظمنا يفضل إبقاء التركيز على العنف والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".