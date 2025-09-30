إيلاف من القاهرة: تتسارع الأحداث فيما يتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام وإنهاء الحرب في غزة، وآخر المستجدات تشير إلى أن ترامب حدد مهلة لحماس للرد على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب.

وقال ترامب: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام، حماس لديها 3-4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم، إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة".

وتابع: "ما نريده أمر بسيط.. نريد استعادة الرهائن ونريد سلوكا جيدا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط".

حماس تقترب من الموافقة

وكان مصدر مقرب من حماس كشف لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الحركة أقرب للموافقة على خطة ترامب". كما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مصدر مطلع قوله الثلاثاء إن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تميل إلى قبول خطة الرئيس الأميركي.

فيما قال مصدر فلسطيني لـ"سكاي نيوز عربية" إن حماس "طلبت من الوسيط القطري جملة من الإيضاحات بشأن ضمان عدم استئناف الحرب بعد تسلم نتانياهو الرهائن الإسرائيليين والجداول الزمنية لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ونطاقات الانسحاب وضمان عدم التعرض مستقبلا لقادة الحركة في الخارج".

خطة ترامب.. ماذا تتضمن؟

الخطة، التي عرضها ترامب إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، تتألف من 20 بنداً، وتشمل وقفاً سريعاً لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين وعدد من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى نقل إدارة القطاع إلى سلطة مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين يشرف عليها "مجلس سلام" دولي برئاسة ترامب.

كما يضم المجلس رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فيما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على محيط غزة.

السلطة الفلسطينية، أصدرت بياناً عبر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" رحبت فيه بالخطة، مؤكدة "أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في تحقيق السلام في المنطقة".

وأضاف البيان: "أكدنا أننا نرغب في إقامة دولة فلسطينية حديثة، ديمقراطية، غير مسلحة، ملتزمة بالتعددية والتداول السلمي للسلطة".

ولا تمنح خطة ترامب السلطة دورا فوريا في إدارة غزة بعد الحرب، لكنها تنص على أن بإمكانها "استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال" بعد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات.

