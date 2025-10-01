إيلاف من الرباط: وجّه حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) نداءً حارًّا إلى شباب حركة "جيل Z" من أجل الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج، وتفادي السقوط في الاستفزاز أو الانجرار إلى العنف والتخريب، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تُضر بجوهر المطالب المشروعة وتحوّل مسار الاحتجاجات نحو اتجاهات غير محسوبة العواقب.

وأكد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، عقب اجتماعه الأربعاء بالرباط، أنه لا يقبل تحت أي مبرر استعمال أساليب العنف أو التخريب، كما يرفض بالمقابل التعامل العنيف أو الحاط من كرامة المحتجين والمتظاهرين.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اعتماد مقاربة الحوار والاحتضان في التعاطي مع مطالب شباب "جيل Z"، التي وصفها بالمشروعة والمعبر عنها سلمياً، مشدداً على أن احتمال الانزلاق قائم،يستوجب احتواء الوضع وتغليب الحكمة حفاظاً على المصلحة العامة.

وأبرز البيان أن هذه الاحتجاجات، التي شهدتها عدد من المدن المغربية، تعكس مطالب شبابية تطالب بإصلاح عميق للتعليم والصحة، وتوفير فرص الشغل، ومحاربة الفساد، وهي قضايا سبق للحزب، إلى جانب قوى وفعاليات مجتمعية أخرى، أن نبه الحكومة إليها وإلى خطورة ما تفرزه من أوضاع مقلقة.

واتهم الحزب الحكومة بالعجز عن مواجهة اختلالات عميقة تمس أساساً الخدمات العمومية، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، معتبراً أن ما عرفته بعض المدن من تعبيرات احتجاجية "نتيجة طبيعية ومنطقية لهذه الأوضاع ".

وشدد على أن الرسالة وصلت، وأن استمرار الاحتجاج بأشكال عنيفة لن يخدم المصلحة العامة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى تغيير مسار السياسات العمومية بما يحقق الكرامة والعدالة، ويرتقي بالفعل السياسي، ويقوي الممارسة الديمقراطية، ويعزز آليات الوساطة المجتمعية.

