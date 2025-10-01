إيلاف من لندن: قامت الأميرة البريطانية آن بزيارة مفاجئة لأوكرانيا، حيث قدمت رسالة دعم مؤثرة من المملكة المتحدة لأوكرانيا ومقاومتها المستمرة ضد روسيا.

وضعت الأميرة آن دمية دب صغيرة كرمز للتضامن في نصب تذكاري للأطفال في أوكرانيا، خلال زيارتها المفاجئة للبلاد التي مزقتها الحرب، حيث التقت أيضًا بالرئيس زيلينسكي.

وجاءت زيارة شقيقة العاهل البريطاني إلى كييف يوم الثلاثاء، بناءً على طلب وزارة الخارجية البريطانية، تعبيرًا عن تضامنها مع الأطفال والعائلات الذين يعانون من وحشية الغزو الروسي.

كما جاءت زيارة آن السرية، التي لم تُعلن عنها مسبقًا لأسباب أمنية، بعد يومين فقط من قصف روسي استهدف كييف، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، وإصابة 70 آخرين.

وكان هذا الهجوم، الذي استمر لأكثر من 12 ساعة، من بين أشد الهجمات في الأشهر الأخيرة.

وأوضح قصر باكنغهام أن هدف زيارتها كان تسليط الضوء على معاناة الأطفال في المناطق الأمامية.

وفي النصب التذكاري للأطفال، وضعت آن الدمية تخليدًا لذكرى الأطفال الذين قُتلوا في الحرب، قائلة إن ابنتها زارا تيندال كانت تمتلك دمية مماثلة.

وبعد وضع الدمية عند قاعدة النصب التذكاري، قالت للأميرة أولغا زيلينسكايا: "هذه الدمية كانت لابنتي". ووضعت زيلينسكايا أيضًا دمية أخرى تخليدًا لذكرى الأطفال.

يُذكر أن هذا النصب التذكاري يُخلد ذكرى أكثر من 650 طفلًا قُتلوا منذ بداية الحرب في عام 2022.

وفي كييف، التقت الأميرة آن ببعض عناصر الشرطة والجيش، واستمعت إلى دورهم المهم في حماية النساء والأطفال.

وفي زيارتها لمركز حماية حقوق الطفل، تحدثت مع عائلات وأطفال عادوا إلى أوكرانيا، والتقى مع بعض العاملين في إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى ديارهم.

وقد نقلت السلطات الروسية أكثر من 19500 طفل أوكراني إلى روسيا أو المناطق المحتلة في أوكرانيا.

وتُعد الأميرة آن ثاني فرد من العائلة المالكة البريطانية التي تزور أوكرانيا. في أبريل من العام الماضي، كانت دوقة إدنبرة أول من زار أوكرانيا وقدم رسالة دعم من الملك.

وتأتي زيارة الأميرة آن بعد زيارة ابن أخيها الأمير هاري، الذي قام بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية قبل أكثر من أسبوعين برفقة فريق من مؤسسة ألعاب إنفكتوس.

كما زارت الأميرة آن مركز إعادة تأهيل، حيث التقت ببعض المحاربين الأوكرانيين العائدين من الجبهة. وقد التقى الملك الأوكراني زيلينسكي عدة مرات، وأرسل رسالة تضامن بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا في أغسطس/آب.

وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة مؤخراً، أكد الملك تشارلز على أهمية دعم أوكرانيا.

وفي كلمته خلال حفل العشاء، قال الملك للرئيس الأميركي: "اليوم، ومع تزايد التهديدات التي تطال أوروبا، نقف نحن وحلفاؤنا إلى جانب أوكرانيا لنبذ العدوان ونبذل قصارى جهدنا لضمان السلام".