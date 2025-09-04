أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا "مستعدة" للقتال لتحقيق "جميع أهدافها"، إذا لم توافق أوكرانيا على اتفاق.

جاءت تصريحات بوتين بعد حضوره عرضاً عسكرياً ضخماً في الصين، اعتُبر تحدياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة.

حاول الرئيس الأمريكي إقناع بوتين بإنهاء الحرب، لكن الزعيم الروسي، لم يفعل ذلك حتى الآن، رغم أنه أثنى على "رغبة ترامب الصادقة".

وعلق وزير الدفاع البريطاني جون هايلي، في حديث لبي بي سي، أثناء زيارته لكييف يوم الأربعاء، بأن ترامب "أحضر" بوتين إلى طاولة المفاوضات، ولم يستبعد ممارسة المزيد من الضغط عليه.

وقال هايلي: "إن دولاً مثل بريطانيا مستعدة لممارسة ضغوط اقتصادية إضافية على بوتين... وتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة القتال".

أخرج ترامب بوتين من عزلته الدولية الشهر الماضي، عندما استضافه واجتمع معه في ولاية ألاسكا الأمريكية.

كما حاول إقناع بوتين بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

قال بوتين يوم الأربعاء: "لم أستبعد أبداً إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع. ولكن هل هناك جدوى؟ لنرَ".

وأضاف بوتين أن أي اجتماع كهذا يتطلب تحضيرات مسبقة لتحقيق نتائج، وأن زيلينسكي يمكنه دائمًا زيارة موسكو لرؤيته، وسريعا جاء الرد من وزير خارجية أوكرانيا، وقال "معروف إنها فكرة غير مقبولة".

رسالة ترامب

يُبرز الرئيس الأوكراني زيلينسكي رفض بوتين الاجتماع معه، كوسيلة لحث ترامب على فرض عقوبات على روسيا وتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وكان بوتين قد شن غزواً شاملاً على جارته أوكرانيا، في فبراير/شباط 2022.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، قال ترامب إن الزعيم الروسي "يعرف موقفي" بشأن إنهاء الحرب.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، حيث كان يستضيف الرئيس البولندي المنتخب حديثاً كارول نافروتسكي: "ليس لديّ رسالة للرئيس بوتين، فهو يعرف موقفي، وسيتخذ قراراً بطريقة أو بأخرى".

وبدا ترامب منزعجاً حين أشار مراسل في البيت الأبيض إلى أنه لم يتخذ أي إجراء ضد موسكو، وأشار فقط إلى عقوبات ثانوية فرضها ترامب على الهند لشرائها النفط الروسي.

ورد ترامب دون تفصيل: "هل تعتبرون ذلك عدم اتخاذ أي إجراء؟ كما أنني لم أُنفّذ المرحلتين الثانية والثالثة بعد".

شروط بوتين للسلام

وفي بكين قال بوتين، رداً على سؤال للتلفزيون الروسي الرسمي حول إمكانية انتهاء الحرب في أوكرانيا قريباً: "هناك بصيص أمل في نهاية النفق".

وأضاف بوتين: "يبدو لي إذا ساد المنطق السليم، فسيكون من الممكن الاتفاق على حل مقبول لإنهاء هذا الصراع. وإلا، فسيتعين علينا إنهاء جميع مهامنا عسكرياً".

لكنه أكد أن روسيا لن تتخلى عن منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، التي سيطرت عليها قواته.

وجدد الرئيس الروسي مطالبته لأوكرانيا بعدم السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكذلك وقف ما وصفه بالتمييز ضد المواطنين ذوي الأصول الروسية، وكانت هذه إحدى الذرائع التي أعلنتها روسيا لغزو أوكرانيا.

كما لمح بوتين إلى أن الضمانات الأمنية الغربية بعد اتفاق سلام مستقبلي "لن تشمل" مناطق دونباس، "التي اختار سكانها الانضمام إلى روسيا"، في إشارة إلى استفتاء أجراه لسكان المنطقة في أعقاب الضم وأثار انتقادات واسعة.

اجتماع باريس

من المقرر أن يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، اجتماعاً لما يُسمى "ائتلاف الراغبين"، وهو تجمع لحلفاء أوكرانيا.

وأفاد مصدر من مكتب ماكرون في قصر الإليزيه بأن المجموعة تسعى للحصول على دعم أمريكي لتوسيع نطاق الضمانات الأمنية التي ستقدمها لأوكرانيا، بالإضافة إلى السعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من جانب روسيا.

وكان الرئيس ترامب قد حث بوتين على وقف إطلاق النار، خلال قمتهما في ألاسكا الشهر الماضي، لكنه خرج من المحادثات قائلاً إن "البحث" عن اتفاق سلام سيكون الطريق الأفضل لإنهاء الصراع.

لكن بوتين رفض الدعوات إلى هدنة، وكثّفت قواته هجماتها على المدن الأوكرانية.

وشهدت ليلة الأربعاء وحدها، إطلاق أكثر من 500 طائرة روسية مُسيّرة و24 صاروخ كروز على أوكرانيا.

وتحدث وزير الدفاع البريطاني لبي بي سي، عن أن بريطانيا وأكثر من 30 دولة أخرى سوف تسهم في "تأمين الأجواء والبحار والأراضي (الأوكرانية)"، بمجرد توقيع اتفاق سلام.

وقال جون هيلي: "عازمون في الوقت نفسه على التأكد من عدم تعريض هذا السلام للخطر بنسيان الاستعداد للحرب، ولهذا السبب نعزز المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وأضاف لبي بي سي: "لهذا السبب، حوّلنا اليوم مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار) من الأصول الروسية المصادرة، ليعاد تحويلها إلى مساعدات ومعدات عسكرية لأوكرانيا. إن صح التعبير، فقد عادت أموال بوتين القذرة مع الفوائد".