تستعد الوفود المشاركة في أسطول الصمود العالمي من تونس للحاق ببقية المشاركين ممن سبق وخرجوا من إسبانيا وإيطاليا منذ يوم الأحد الماضي.

ويقول المنظمون إنه حصل تعديل في توقيت الخروج إلى 7 سبتمبر\ أيلول بعد عودة السفن إلى برشلونة بسبب الرياح وخروجها في وقت لاحق.

ومن المنتظر أن تبحر سفن من تونس مع الأسطول وسيكون عددها أكثر من 70 سفينة، وهو العدد الأعلى منذ انطلاق السفن نحو غزة.

قال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين وائل نوار إن عدد المشاركين بلغ ألف مشارك من أربع وأربعين دولة وهم يستعدون للإبحار رغم المخاطر المحدقة بهم وأنهم جاهزون لجميع السيناريوهات سواء كانت عراقيل بيروقراطية أو قصفاً أو اعتقالاً من قبل الجنود الإسرائيليين أو الوصول إلى غزة.

وأضاف نوار أنهم يعملون على تحقيق السيناريو الأخير للوصول إلى غزة بعد أن كانت السفن قد خرجت من إسبانيا منذ أيام وأنهم بصدد الاتفاق مع جهات طبية فلسطينية في غزة لتسليم المساعدات التي تم تجهيزها، وأكد أنهم مستعدون في كل الحالات لتقبل الاعتقال وهو السيناريو الأقرب للحدوث، كما حدث للسفن السابقة حنظلة ومادلين لكن العدد هذه المرة أكبر بكثير وسيناريو قصف السفن ربما يكون مرجحاً، حسب تعبير وائل نوار.

ويخضع المشاركون في تونس من مختلف الدول لتدريب عن السلامة لمدة يومين وأشار المنظمون إلى أن هذه الدورات تهم المشاركين الذين لم يخضعوا إلى تدريبات فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة وكيفية التعامل عند اقتحام السفن من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد رئيس الوفد الموريتاني مرتضى ولد اطفيل أن الوفد يتكون من برلمانيين وأطباء وصحفيين وناشطين كانوا قد قرروا المشاركة لكسر الحصار وأنهم لا يخافون التهديدات بعد أن قرروا مناصرة إخوتهم في غزة.

وقال البرلماني الإيرلندي بول ميرفي إنه كان جزءاً من الحركة العالمية المتجهة إلى غزة وإنه شارك في الأسطول الأخير قبل بضعة أشهر.

ويذكر ميرفي أنه في عام 2011، كان على متن إحدى السفن التي كانت ضمن أسطول سابق، حيث تعرض للاعتقال من قبل الإسرائيليين.

يُضيف أنه كان دائماً على ارتباط وثيق بحركة التضامن مع فلسطين، وأنه بصفته برلمانيا فهو يُعلي كثيراً من شأن النضال من أجل تحرير فلسطين.

يقول بول ميرفي أيضاً إنه عندما سمع أن أسطولا جديدًا ينطلق، وهو أكبر أسطول على الإطلاق وعلى مستوى مختلف تماماً، فقد فكر أن هذه هي اللحظة المناسبة للمحاولة مرة أخرى والمشاركة، خصوصًا في ظل ازدياد الأوضاع سوءاً يوماً بعد يوم، والمجاعة التي يعاني منها الناس في غزة، لكسر الحصار وإنهاء الحصار البحري أيضاً.

ويشارك في الأسطول وفد خليجي بسفينة تخرج من الموانئ التونسية، حيث يقول الطبيب المشارك محمد جمال من الكويت إن دافعه للمشاركة في الأسطول هو أن ما يجري في غزة الآن من تجويع يعتبره متعمداً ولم يحدث في التاريخ، إضافة إلى وجود تحرك انساني غير مسبوق لإيقاف ذلك ما سيكون له أثر كبير على أهل غزة.

كان جمال من ضمن الأطباء الذين كانوا في غزة في مارس/آذار العام الماضي وبقي على تواصل مع مرضاه وعائلاتهم وكان الطعام في ذلك الوقت شحيحاً جداً، مضيفاً أنه حاول المساعدة في إرسال الطعام لهم من خلال علاقاته ببعض المنظمات والجمعيات الإنسانية في غزة ورغم ذلك كان من الصعب إيجاد بعض الدقيق أو بعض الطعام لكن الوضع الآن بات مستحيلاً تماماً وهنالك استحالة منذ شهور في إيجاد الطعام أو القدرة على إرسال الطعام إلى الناس.

يرى جمال أن هنالك تجويعاً متعمداً ويُستخدم كسلاح من قبل إسرائيل ويجب أن يوقفه العالم.

قدم إلى تونس لدعم الأسطول مشاركون من إيران إلا أنهم لن يبحروا مع المشاركين، حيث قال رئيس جمعية صوت غزة بإيران علي أكبر طاهري إنهم هناك ليقولوا للعالم إنهم يدعمون غزة ويدعمون الأسطول رغم أنهم لن يبحروا بسبب التهديدات الإسرائيلية ضد الإيرانيين وأنهم يساندون كل المشاركين الذين يضعون القضية الفلسطينية على رأس كل القضايا ويعلمون أن الأطفال في غزة يعانون من المجاعة وهم يحاربون الموت كل يوم، تحت القصف وفي ظل المجاعة.

ويضم أسطول الصمود العالمي ناشطين ونواباً أوروبيين وشخصيات من بينها رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو النائبة اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاغوا والناشطة السويدية غريتا ثونبرغ.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية. ويضم مئات الناشطين من 44 دولة على متن عشرات السفن المحمّلة بالإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية.

ووسط هذه المشاركة التي وٌصفت بالكبيرة، كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد قال في وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيتم التعامل مع المشاركين في أسطول الصمود العالمي بصورة أكثر صرامة مقارنة بما حدث مع مشاركين خلال الرحلات السابقة لأسطول تحالف الحرية، وإنه من الممكن إدراج المنظمين ضمن قائمة من وصفهم بـ"الإرهابيين"، ووضعهم في سجون إسرائيلية لفترات طويلة.