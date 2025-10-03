إيلاف من لندن: كشفت الشرطة البريطانية أن الإرهابي مهاجم المعبد اليهودي في مانشستر كان لديه "سجلًا إجراميًا"، بما في ذلك اعتقاله مؤخرًا بتهمة الاغتصاب، مما أدى إلى إخلاء سبيله بكفالة.

أعلن لورانس تايلور، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، عن اعتقال ثلاثة أشخاص آخرين، ليصل العدد الإجمالي إلى ستة.

وقال في تحديث: "اعتقلنا الآن ثلاثة أشخاص آخرين، رجل وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 18 ومنتصف الأربعينيات".

وأضاف: "بهذا يرتفع عدد الأشخاص المحتجزين للاشتباه في ارتكابهم أعمالًا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها إلى ستة".

وأضاف أن الشرطة ستسعى "لاستصدار أوامر اعتقال إضافية" لهم جميعًا.

كما كشف تايلور: أنه كان شوهد رجل "يتصرف بشكل مريب" خارج الكنيس قبل أن يواجهه الأمن ويغادر؛ وقال: ولا تعتقد السلطات أنه تم الإبلاغ عنه للشرطة في ذلك الوقت، لكنه عاد بعد 15 دقيقة لتنفيذ الهجوم.

وتعتقد الشرطة أن الشامي ربما يكون متأثرًا بـ"أيديولوجية إسلامية متطرفة" - على الرغم من أن تحديد "الملابسات الكاملة" سيستغرق "بعض الوقت". لا يبدو أن الشامي معروف لدى فرق مكافحة الإرهاب، لكن لديه "سجلًا إجراميًا" - بما في ذلك اعتقاله مؤخرًا بتهمة الاغتصاب، مما أدى إلى إخلاء سبيله بكفالة.