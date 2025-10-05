إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حركة حماس ستواجه "الإبادة الكاملة" إذا رفضت التخلي عن السلطة واستمرت في السيطرة على غزة، وقال ترامب ذلك في إطار سعيه لتنفيذ خطته لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وعندما سئل عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موافقا على إنهاء القصف في غزة ودعم الرؤية الأوسع للولايات المتحدة، قال ترامب لشبكة سي إن إن يوم السبت: "نعم لبيبي".

وأضاف ترامب في المقابلة التي بثت الأحد أنه يتوقع أن يعرف قريبا ما إذا كانت حماس ملتزمة بالسلام.

ووفقاً لما نقتله الصحافة الإسرائيلية عن أكسيوس، فقد انفعل ترامب على نتانياهو حينما اتصل به لإبلاغه برد حماس والذي اعتبره الرئيس الأميركي انتصاراً كبيراً، فجاء رد نتانياهو ::هذا لا يدعو للاحتفال.. هذا لا يعني شيئاً"، مما جعل ترامب ينفعل بقوة ويقول :"You’re always so f*ing negative" أي أنت سلبي للغاية دائماً.

فقد أفادت أكسيوس أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو ألا يكون "سلبيًا للغاية" في مكالمة هاتفية متوترة يوم الجمعة.

وجرت المحادثة بعد وقت قصير من إعلان حماس تقديم ردها، الذي رحبت فيه بأجزاء من الاقتراح الأميركي، مع التلميح إلى معارضة أجزاء أخرى، والإصرار على ضرورة إجراء مفاوضات إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط.

ووفقًا لمسؤول أميركي، أبلغ نتانياهو ترامب أن رد حماس "لا يستحق الاحتفال"، فجاء رد ترامب :"لا أعرف لماذا أنت دائمًا سلبي للغاية".

وكان ترامب قد توقع أن ترفض حماس الخطة، وقد فوجئ برد الجماعة، وفقًا لموقع أكسيوس.

يقول مسؤول أمريكي إن المحادثة كانت عدائية نوعًا ما، وأن ترامب كان منزعجا، لكنهم توصلوا في النهاية إلى اتفاق. يقول مسؤول أمريكي: "في النهاية، يريد الرئيس ترامب السلام، وهذا هو الأهم. تعمل الإدارة بالفعل بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق ذلك".

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن نتانياهو قال في اجتماعات خاصة يوم الجمعة إنه يرى رد حماس بمثابة رفض لخطة ترامب، وأنه يريد محاربة فكرة أن حماس قبلت الاقتراح.

روبيو: الحرب لم تنته بعد

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحرب في غزة "لم تنته بعد"، ووصف إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس بالمرحلة الأولى، وقال: "تم الاتفاق على 90% من هذا الأمر ونحن الآن بصدد الانتهاء من الجزء اللوجستي".

وقال إن حماس وافقت "بشكل أساسي" على اقتراح الرئيس دونالد ترامب والإطار الخاص بإطلاق سراح الرهائن، في حين أن الاجتماعات جارية لتنسيق اللوجستيات الخاصة بذلك.

وقال: "اتفقوا أيضًا، من حيث المبدأ والإجمال، على مناقشة ما سيحدث لاحقًا. وسيتعين مناقشة العديد من التفاصيل هناك".

وقال روبيو لشبكة ABC: "جميع هذه المحادثات جارية، وحتى وأنا أتحدث إليكم الآن، نأمل أن تُختتم سريعًا في مطلع هذا الأسبوع. وآمل، كما تعلمون، من يعلم الجدول الزمني؟ لكن هذا لا يمكن أن يستغرق أسابيع أو حتى أيامًا. نريد أن نراه يحدث بسرعة كبيرة".

وقال روبيو "الأولوية الأولى، والتي نعتقد أننا نستطيع تحقيق شيء ما فيها بسرعة كبيرة إن شاء الله، هي إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل انسحاب إسرائيل" إلى الخط الأصفر، حيث كانت إسرائيل تقف داخل غزة في منتصف أغسطس (آب).

ووصف المرحلة الثانية من مستقبل غزة على المدى الطويل بأنها "أصعب".

ماذا سيحدث بعد انسحاب إسرائيل إلى الخط الأصفر، وربما إلى ما بعده، مع تطور هذا الوضع؟ كيف يُمكن تشكيل قيادة فلسطينية تكنوقراطية لا تشبه حماس؟ تساءل روبيو: "كيف يُمكن نزع سلاح أي نوع من الجماعات التي ستبني الأنفاق وتشن هجمات ضد إسرائيل؟ كيف يُمكن حثها على التفكك؟"

وأضاف "كل هذا العمل سيكون صعبا، لكنه أمر بالغ الأهمية، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك سلام دائم".