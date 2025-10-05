إيلاف من لندن: بدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا في حادث حريق متعمد يُشتبه بأنه في مسجد في شرق ساسكس، حيث تُظهر اللقطات لحظة اندلاع الحريق.

أفادت شرطة ساسكس بأنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى موقع الحريق في بيسهافن حوالي الساعة 9:50 مساءً يوم السبت.

وظهر مقطع فيديو جرس الباب يوم الأحد، يُظهر شخصًا على درجات مدخل المسجد، وشخصًا آخر يقف في الأسفل. بعد لحظات، اندلع الحريق وهرع شخص ما إلى بر الأمان من داخل المبنى.

وأخمدت قوات الإطفاء الحريق لاحقًا. وأظهرت صور من موقع الحادث سيارة محترقة أمام باب المسجد.

جريمة كراهية

وأكدت الشرطة عدم إصابة أحد، وأنها تتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية. وصف متحدث باسم الشرطة الحادث بأنه "تحقيق متسارع"، وقال إن هناك تواجدًا مكثفًا للشرطة في موقع الحادث، بالإضافة إلى دوريات إضافية لطمأنة الناس.

وقالت كاري بوهانا، مفتشة المباحث في شرطة ساسكس: "هذا تحقيق متسارع، ونحث أي شخص لديه معلومات ذات صلة على إبلاغنا بها.

وهذا يشمل أي شخص لديه كاميرات مراقبة، أو جرس باب، أو كاميرا مثبتة على لوحة القيادة، أو تسجيلات هاتف محمول في المنطقة وقت وقوع الحادث.

وقالت: نحن نتفهم المخاوف التي أثارها هذا الأمر في المجتمع، والتأثير الذي سيشعر به المجتمع المسلم نتيجة لذلك.

وهناك بالفعل تواجد مكثف للشرطة في موقع الحادث، كما أن هناك دوريات إضافية جارية لطمأنة الناس في أماكن العبادة الأخرى في جميع أنحاء المقاطعة.

وختمت مفتشة قائلة: وتتبنى ساسكس نهجًا لا تسامح فيه مطلقًا مع جرائم الكراهية، ولا مكان للكراهية في جميع أنحاء المقاطعة.