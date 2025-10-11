إيلاف من بيروت: نفت إيران الشائعات التي تحدثت عن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، بحسب وكالة تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وزعمت الوكالة أن حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي تابعاً لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد هو المرتبط بالشائعة.

وقال قاآني للوكالة: "إن النظام الصهيوني ينشر خبر اغتيالي حتى يشعر أصدقائي بالقلق ويتواصلون معي حتى يتمكنوا من تحديد مكاني بدقة".

وقال مصدر إيراني لصحيفة نيويورك تايمز في يونيو (حزيران)، خلال الحرب التي استمرت أسبوعين بين إسرائيل وإيران، إن قاآني اغتيل.

وأشارت مقاطع فيديو نُشرت بعد تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن المعلومات غير صحيحة وأن قاآني نجا من الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء إيران.

وخلف قاآني قاسم سليماني كقائد بعد مقتل الأخير في عملية نفذتها الولايات المتحدة في عام 2020. وقد اختفى قاآني أثناء الضربات على لبنان في عام 2024، لكن تم رصده لاحقًا في مطار في إيران.