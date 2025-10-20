إيلاف من لندن: تحدثت تقارير عن تأثير انقطاع كبير للإنترنت على عشرات المواقع الإلكترونية والألعاب والتطبيقات على الإنترنت، بما في ذلك أمازون وسناب شات وفودافون.

بدأت المشاكل صباح الإثنين، ويبدو أنها كانت مرتبطة بمشكلة في خدمات أمازون ويب.

ووفقًا لموقع Downdetector، هناك أكثر من 2000 بلاغ عن انقطاع خدمات أمازون ويب في الولايات المتحدة وحدها.

وفي صفحة حالة الخدمة، ذكرت الشركة أنها تلاحظ "ارتفاعًا في معدلات الأخطاء" وتأخيرات في "خدمات AWS المتعددة".

وأكدت الشركة أن المشكلة الأساسية في خدمات أمازون ويب قد تم حلها، وأن معظم الخدمة عادت إلى وضعها الطبيعي.

ومع ذلك، هناك تراكم في البيانات سيحتاج النظام إلى معالجته.

وقالت التقارير إنه حدث الخطأ نتيجة مشكلة في اتصال الشركات بخدمات البيانات في مراكز بيانات AWS في شمال فرجينيا، وقد تأثرت مجموعة كبيرة من الشركات.

أبطأ من المعتاد

يعني حجم مشكلة صباح الإثنين أن بعض طلبات الاتصال قد تُخفض سرعتها ريثما يتم حل جميع المشاكل، مما يعني أنها قد تكون أبطأ من المعتاد.

ولا تزال هناك بعض المشاكل في خدمة خادم تُسمى EC2، أو Amazon Elastic Compute Cloud، والتي تحاول الشركة حلها.

وفي الأخير، أوصت الشركة أي شخص لا يزال يواجه مشاكل في DynamoDB بـ "مسح ذاكرة التخزين المؤقت لنظام أسماء النطاقات" (DNS)، مما سيؤدي إلى تحديث الاتصال بشكل أساسي.

تحليل

وفي تحليل عن التطورات كتبه رولاند مانثورب، مراسل (سكاي نيوز) للتكنولوجيا، قال: عندما تعطس أمازون، يُصاب الإنترنت بالزكام.

وتابع: أمازون هي مزوّد الخدمات السحابية للعديد من الشركات، لدرجة أنه عندما تعطس، يُصاب الإنترنت بالزكام.

على الرغم من اسمها، فإن السحابة في الواقع ليست سوى مجموعة من مراكز البيانات - أي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المخزنة في مستودعات.

المشكلة هنا، على ما يبدو، هي مشكلة في نظام أسماء النطاقات (DNS) تتعلق بمراكز بيانات أمازون في شمال فرجينيا.

نظام أسماء النطاقات هو دفتر عناوين الإنترنت، وهذا يعني أن أمازون تعاني من مشكلة في الاتصال.

قد يكون مركز البيانات نفسه سليمًا، لكن جميع تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية لا تستطيع العثور عليه.

يشبه الأمر ساعي بريد يحاول إرسال رسالة بعد أن اختفى عنوانه.

إن حدوث هذا في أكبر مجمع لمراكز بيانات أمازون يزيد من حجم المشكلة.

لأسبابٍ مُختلفة - رخص الكهرباء، والقرب من واشنطن العاصمة، والوصول إلى الكابلات البحرية - أصبحت ولاية فرجينيا الشمالية مركزًا عالميًا للتخزين السحابي، لذا فإن أي مشكلة هناك قد تؤثر على أي شخص يعتمد على الإنترنت.

وخلص التحليل إلى القول: في هذه الأيام، كما نرى، هذا ينطبق على الجميع تقريبًا.