إيلاف من بانكوك: رحلت الملكة الأم التايلاندية سيريكيت، أيقونة الأناقة في تايلاند، عن عمر ناهز 93 عامًا، وقال القصر إنها كانت في المستشفى منذ عام 2019 بسبب عدة أمراض وأصيبت بعدوى في مجرى الدم في 17 أكتوبر (تشرين الأول) قبل وفاتها في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت هيئة البلاط الملكي في تايلاند يوم السبت إن الملكة الأم سيريكيت التي جلبت السحر والأناقة إلى النهضة الملكية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية والتي خاضت في السنوات الأخيرة من حياتها في السياسة من حين لآخر توفيت عن عمر ناهز 93 عاما. وكانت سيريكيت قد اختفت عن الأنظار منذ إصابتها بجلطة دماغية في عام 2012.

تم إعلان فترة الحداد لمدة عام على أفراد العائلة المالكة والأسرة المالكة.

أعلنت الحكومة أن الأعلام ستُنكس في الدوائر الحكومية لمدة شهر، وطلبت من المسؤولين الحكوميين الحداد لمدة عام. كما طُلب من أماكن الترفيه تعليق أنشطتها لمدة شهر.

ألغى رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول زيارته إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل بسبب وفاة الملكة الأم. وصرح للصحفيين بأنه سيسافر إلى ماليزيا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا يوم الأحد، على أن يعود إلى تايلاند بعد ذلك.

أيقونة الأناقة التي سحرت العالم

كان زوج سيريكيت، الملك بوميبول أدولياديج، أطول الملوك حكماً في تايلاند، حيث أمضى 70 عاماً على العرش منذ عام 1946. وكانت إلى جانبه طوال معظم تلك الفترة، وكسبت قلوب الناس في الداخل من خلال أعمالهما الخيرية. وعندما سافرت إلى الخارج، سحرت وسائل الإعلام العالمية بجمالها وذوقها الرفيع في الموضة.

خلال زيارة للولايات المتحدة عام 1960، تضمنت عشاءً رسميًا في البيت الأبيض، وصفتها مجلة تايم بأنها "رشيقة" و"نسوية متطرفة". ووصفتها صحيفة لورور الفرنسية اليومية بأنها "فاتنة".

ابنة سفير تايلاند في باريس

ولدت سيريكيت كيتياكارا عام 1932، وهو العام الذي تحولت فيه تايلاند من نظام ملكي مطلق إلى نظام ملكي دستوري، وكانت ابنة سفير تايلاند لدى فرنسا وعاشت حياة مليئة بالثراء والامتيازات.

أثناء دراستها للموسيقى واللغة في باريس، التقت ببهوميبول، الذي قضى أجزاء من طفولته في سويسرا.

قالت في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كان الأمر كراهية من النظرة الأولى"، مشيرةً إلى أنه تأخر عن لقائهما الأول. "ثم تحول الأمر إلى حب".

أمضى الزوجان بعض الوقت معًا في باريس وتمت خطبتهما في عام 1949. وتزوجا في تايلاند بعد عام عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

بفضل أناقتها الدائمة، تعاونت سيريكيت مع مصمم الأزياء الفرنسي بيير بالمان في تصميم أزياء جذابة مصنوعة من الحرير التايلاندي. ومن خلال دعمها للحفاظ على ممارسات النسيج التقليدية، يُنسب إليها الفضل في إحياء صناعة الحرير في تايلاند.

دعم التنمية الريفية

على مدى أكثر من أربعة عقود، سافرت بشكل متكرر مع الملك إلى القرى التايلاندية النائية، لتعزيز مشاريع التنمية للفقراء في المناطق الريفية - وكانت أنشطتهم تُذاع على الهواء كل ليلة على النشرة الملكية للبلاد.

أصبحت وصية على العرش لفترة وجيزة في عام 1956، عندما أمضى زوجها أسبوعين في معبد، يدرس ليصبح راهبًا بوذيًا في طقوس المرور الشائعة في تايلاند.

في عام 1976، أصبح يوم ميلادها الموافق 12 أغسطس (آب) هو عيد الأم وعطلة وطنية في تايلاند.

ابنها الوحيد، وهو الآن الملك ماها فاجيرالونجكورن، المعروف أيضًا باسم راما إكس، خلف بوميبول بعد وفاته في عام 2016، وعند تتويجه في عام 2019، أصبح اللقب الرسمي لسيريكيت هو الملكة الأم.

الملكية فوق السياسة

رسميًا، تُعتبر الملكية فوق السياسة في تايلاند، التي هيمنت الانقلابات والحكومات غير المستقرة على تاريخها الحديث. مع ذلك، تدخل أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم سيريكيت، في بعض الأحيان أو اتخذوا إجراءات تُعتبر سياسية.

في عام 1998، استخدمت خطاب عيد ميلادها لحث التايلانديين على التوحد خلف رئيس الوزراء آنذاك تشوان ليكباي، ووجهت ضربة قوية لخطة المعارضة لعقد مناقشة حجب الثقة على أمل فرض انتخابات جديدة.

وفي وقت لاحق، ارتبطت بحركة سياسية، وهي التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية (PAD)، الذي أدت احتجاجاته إلى إسقاط الحكومات التي قادها أو تحالفت مع تاكسين شيناواترا، قطب الاتصالات الشعبوي السابق.

في عام 2008، حضرت سيريكيت جنازة أحد المتظاهرين من التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية والذي قُتل في اشتباكات مع الشرطة، مما يوحي بالدعم الملكي لحملة ساعدت في الإطاحة بالحكومة الموالية لثاكسين قبل عام.

سيدة الخير ورمز الفضيلة

سيُذكرها الكثير من التايلانديين لأعمالها الخيرية ورمزًا للفضيلة الأمومية. وسيُعامل موتها باحترام في بلدٍ تُقيّد فيه قوانين الإساءة إلى الذات الملكية الصارمة أي انتقاد، والتي تُعاقب بالسجن على إهانة أفراد العائلة المالكة، حتى الأموات منهم.

وفي يوم السبت، تجمع المشيعون مرتدين ملابس سوداء أمام مستشفى شولالونغكورن حيث توفي سيريكيت.

وقالت مانيات لاوولرت، المقيمة في بانكوك والبالغة من العمر 67 عاما: "عندما علمت بالخبر، توقف عالمي وبدأت أتذكر ومضات من الماضي عن كل الأشياء التي فعلتها جلالتها من أجلنا".

تركت سيريكيت خلفها ابنها الملك، بالإضافة إلى ثلاث بنات.