إيلاف من الرباط: مباشرة بعد اعتماد مجلس الأمن لقراره الداعم للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع والساحات، بمختلف جهات المملكة، حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، ابتهاجا بالقرار وتعبيرا عن فرحتهم الغامرة بمضمونه.

وغصت وسائل التواصل الاجتماعي بصور ومشاهد للاحتفالات التي عمت مختلف مناطق المغرب، بما في ذلك مدن السمارة والداخلة والعيون، وغيرها من مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتبادل المغاربة عبارات التهنئة، مرددين، مفردات تؤكد على وحدة البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، من قبيل: "ديما مغرب" و"عاش الملك"، أو وسم "الصحراء في مغربها"، فضلا عن آيات قرآنية تعبر عن اللحظة، من قبيل "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" و"قلجاء الحق وزهق الباطل".

وكتب الناقد والمترجم والأستاذ الجامعي حسن الطالب: "اللهم لك الحمد...أخيرا". فيما كتب الباحث والأستاذ الجامعي يوسف بورضى: "من حق هذا الوطن المنتصر بصبره وحكمته أن يفرح. هنيئا للمغرب والمغاربة، ملكا وشعبا".

وكتبت الإعلامية فاطمة أقروط: "قرار مجلس الأمن.. الصحراء مغربية. انتهى الكلام. ميلاد مسيرة أخرى جديدة لنماء كل ربوع الوطن. عاش المغرب والرحمة لكل شهدائنا بالصحراء المغربية. إحساس خاص هذه الليلة. شعار خالد يوحدنا.. الله الوطن الملك. الحمد والشكر لله. مبروك أيها المغاربة أين ما كنتم داخل الوطن أو خارجه".

وكتبت الناقدة والأستاذة الجامعية زهور كرام: "عهد جديد لمغرب صاعد، بشماله وجنوبه، بشرقه وغربه. تحية تقدير للدبلوماسية المغربية. حفظ الله وطننا. وكتبت الفنانة سعيدة فكري: "المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها"، بينما نشر اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش شريطا مصورا عبر فيه عن فخره وسعادته بالقرار، وقال إن "اليوم تاريخي"، وأضاف: "لنحتفل. عاش الملك، وديما مغرب". فيما قال نور الدين أمرابط في شريط آخر: "هذا يوم كبير. أنا فرحان، أهنئ سيدنا وكل المغاربة بقرار الاعتراف بمغربية الصحراء. يوم كبير وخبر رائع. الحمد لله والشكر لله. عاش الملك وديما مغرب".

وكتب الفنان والممثل المسرحي عبد الكبير الركاكنة: "الحمد لله.. بعد خمسين سنة صادق مجلس الأمن على مغربية الصحراء وعلى مقترح الحكم الذاتي بـ11 صوتًا مؤيدًا وامتناع 3 دول فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت. إنه انتصار كبير للمغرب ولخيار الحكم الذاتي تتويجًا لمسار طويل من النضال الدبلوماسي والسياسي المغربي لإنهاء نزاع مفتعل دام نصف قرن.. عاش الملك محمد السادس ودام له النصر والتأييد تحت شعار الله الوطن الملك".