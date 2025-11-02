إيلاف من القدس: قالت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية: "إن حزب الله يعيد بناء نفسه بسرعة أكبر بكثير من قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاحه"، ومن ثم فإن إسرائيل وحزب الله أقرب إلى الحرب مما كانا عليه منذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع قبل عام.

ويدرك الطرفان حاليًا قواعد اللعبة، إلا أن هذه القواعد تزداد خطورة يومًا بعد يوم.

بعد شهرين من قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله، يبدو أن الخطة لا تسير كما هو مخطط له. وقالت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة جيروزالم بوست الأسبوع الماضي: "إن حزب الله يعيد بناء نفسه بسرعة أكبر بكثير من قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاحه".

وكانت هناك محاولات متقطعة من قبل الجيش اللبناني لمواجهة التنظيم والتحرك ضد مخزوناته من الأسلحة، لكن وتيرة هذه المحاولات وصفت بأنها بطيئة للغاية.

ويشارك الإسرائيليون ونظراؤهم الأميركيون هذا الانطباع، إذ يشعرون أنه حتى لو كانت الحكومة في بيروت لديها نوايا حسنة، فإن شيئاً لا يحدث على الأرض: فحزب الله يتمكن من تهريب الصواريخ إلى الخارج، وتجنيد المقاتلين، وإعادة بناء القواعد.

توبيخ ومخاوف من التصعيد

قال مسؤولون أميركيون كبار لصحيفة واشنطن بوست: "إنهم ببساطة لا يبذلون جهدًا كافيًا". وقد وبخ مبعوثا الرئيس دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس وتوم باراك ، اللبنانيين، وحذروهم من أنهم سيتركون وشأنهم، وحذرا من أنه بدون نزع سلاح حزب الله، لن تتدفق أي أموال لإعادة إعمار البلاد. بل طُلب من إسرائيل إبطاء وتيرة الضربات، لكن كل هذا لم يُجدِ نفعًا.

ليس فقط أن الجيش اللبناني عاجز عن مواكبة التطورات؛ بل من غير الواضح أيضًا مدى حرصه على التحرك. صرّح مصدر إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست": "علينا أن نتذكر أن هناك عناصر شيعية داخل الجيش اللبناني، آخر ما يتمنونه هو مواجهة إخوانهم في حزب الله".

بيروت في مرمى النيران من جديد؟

يوم الأحد، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد العمليات الإسرائيلية في لبنان، وحذّر مسؤولٌ لم يُكشف عن هويته الصحافة اللبنانية من أن بيروت أصبحت مستهدفةً من جديد.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو ردّ حزب الله، فلن يكون التنظيم نفسه الذي كان عليه سابقًا. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل قررت، في الوقت الحالي على الأقل، رفع وتيرة التصعيد تدريجيًا.

من الواضح أنه إذا أقدم حزب الله على أي عمل ضد إسرائيل، فإن إسرائيل لديها خطة عملياتية لرد واسع النطاق. ومع ذلك، وحتى تلك اللحظة، لا ترغب الدولة اليهودية في المبالغة في رد فعلها وتعريض أصولها للخطر، وهي مواقعها الأمامية الخمسة وحرية عملها، والمخاطرة بفقدانهما.

