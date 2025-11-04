إيلاف من لندن: وشّح عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث، نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام بوسام فارس الإمبراطورية مما يسمح له بحمل لقب (سير) وذلك في حفل أقيم بقلعة وندسور، اليوم الثلاثاء.

كان بيكهام من بين النجوم الذين تم تكريمهم في حفل التوشيح وهم الروائي الحائز على جائزة نوبل السير كازو إيشيغورو، ونجمة ويست إند، السيدة إيلين بيج.

بيكهام، نجم الكرة الذهبية، والآن رسميًا، السير ديفيد، تسلّم نجم كرة القدم ديفيد بيكهام لقب فارس من الملك، وصرح لشبكة سكاي نيوز أنه بكى عندما علم بخبر التكريم.

وبعد سنوات من الترشح لحصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية عام ٢٠٠٣، مُنح قائد منتخب إنجلترا السابق ونجم مانشستر يونايتد لقب فارس تقديرًا لخدماته في مجال الرياضة والأعمال الخيرية، وذلك في حفل أقيم بقلعة وندسور.

ليدي فيكتوريا

وانضمت إليه في هذا الحفل فيكتوريا، زوجة السير ديفيد، نجمة فرقة (فتيات التوابل سبايس غيرلز) التي تحولت إلى مصممة أزياء، والتي تُعرف الآن بلقب الليدي فيكتوريا، وصممت بدلته. تزوج الزوجان عام ١٩٩٩، وأنجبا أربعة أطفال: بروكلين، وروميو، وكروز، وهاربر.

في حديثه لقناة سكاي نيوز بعد منحه لقب فارس من قبل الملك، قال السير ديفيد إنها كانت "لحظة عظيمة" بالنسبة له ولعائلته.

وقال: "بكيت عندما علمت بالأمر لأول مرة، وربما لبضعة أشهر بعده أيضًا. كان هذا الأسبوع مؤثرًا للغاية... لم أكن متوترًا، كنت فقط عاطفيًا".

وعندما سُئل عن الطريقة التي يُفضل أن يُنادى بها في المنزل، مازح السير ديفيد قائلًا: "أنا لا أُصرّ، [ولكن] إذا أرادوا مناداتي بلقبي "السير أبي" أو "السير ابني"، فبإمكانهم ذلك. لكن لا، سيستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على قول الناس لي ذلك. إنه ببساطة شرف عظيم".

عُيّن السير ديفيد، البالغ من العمر 50 عامًا، "مُناصرًا قويًا للملكية"، العام الماضي سفيرًا لمؤسسة الملك، وهي مؤسسة خيرية تعليمية أسسها تشارلز عام 1990.

وقال عن لقبه: "أنا فخور جدًا". كما تعلمون، نشأتُ في بيئة متواضعة للغاية في شرق لندن، وكنتُ دائمًا أطمح لأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا. ثم أقف هنا في قلعة وندسور مع أهم ملكية في العالم، وأحصل على لقب فارس، لذا فالأمر لا يتحسن كثيرًا.

بطولات إنجلترا وكؤوس مانشستر يونايتد

نجم كرة القدم، الذي نشأ في شمال شرق لندن، خاض 115 مباراة دولية مع إنجلترا، منها 59 مباراة كقائد، وسجل 17 هدفًا لبلاده. شارك في ثلاث بطولات كأس عالم، أعوام 1998 و2002 و2006، وفي بطولتي يورو عامي 2000 و2004.

وتميّزت مسيرته مع منتخب إنجلترا بمتابعة دقيقة، حيث تعرّض اللاعب لانتقادات لاذعة في بعض الأحيان - خاصة بعد طرده خلال مباراة كأس العالم 1998 ضد الأرجنتين - ولكنه نال أيضًا إشادات، كما حدث بعد أدائه ضد اليونان عام 2001، مما مكّن إنجلترا من الوصول إلى النهائيات عام 2002.

وكان ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد عام 1995، وكان جزءًا من الفريق الذي حقق فوزًا دراماتيكيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999 - عندما تغلبوا على بايرن ميونيخ بهدفين قاتلين في اللحظات الأخيرة.

كان ذلك العام الذي فازوا فيه بالثلاثية التاريخية، بالإضافة إلى لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

خلال فترة لعبه مع النادي، سجل السير ديفيد 85 هدفًا وحصد ألقابًا، منها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبان في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينتقل للعب مع أندية مثل ريال مدريد، وميلان، ولوس أنجلوس جالاكسي، وباريس سان جيرمان. واعتزل اللعب عام 2013.

أعمال خيرية

إلى جانب مسيرته الكروية، يُعرف أيضًا بأعماله الخيرية، بما في ذلك عمله سفيرًا للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف للمساعدات الإنسانية منذ عام 2005.

وكان الروائي الحائز على جائزة نوبل، السير كازو إيشيغورو، وفنانة ويست إند، دام إيلين بيج، من بين النجوم الذين تم تكريمهم في حفل التنصيب.

وعلى صلة، حصل الكاتب الياباني المولد، السير كازو، الذي انتقل إلى المملكة المتحدة في طفولته، والمعروف بروايته "لا تدعني أرحل" (2005) ورواية "بقايا اليوم" (1989)، التي فاز عنها بجائزة مان بوكر، على لقب رفيق شرف.

كما أصبحت السيدة إيلين نجمة بين عشية وضحاها بفضل تجسيدها لشخصية إيفا بيرون في المسرحية الموسيقية الناجحة إيفا للكاتب اللورد أندرو لويد ويبر، كما لعبت دور البطولة في مسرحيات موسيقية بما في ذلك Cats وSunset Boulevard، وقد حصلت على لقب سيدة لخدماتها للموسيقى والأعمال الخيرية.