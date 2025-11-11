قُتلت تيكتوكر شهيرة في مالي في ميدان عام على يد مشتبه بانتمائهم إلى جماعات جهادية، بعد أن اتهمت بـ"مساعدة الجيش المالي".

مريم سيسي، التي يُعتقد أنها في العشرينات من عمرها ويتابعها أكثر من 100 ألف شخص على "تيك توك"، كانت تنشر مقاطع فيديو عن الحياة في مسقط رأسها بمدينة تونكا في منطقة تمبكتو شمال البلاد، وغالباً ما كانت تُعرب عن دعمها للجيش.

وقد صدم مقتلها البلاد التي تخوض منذ عام 2012 صراعاً ضد تمرد جهادي متصاعد. وقال التلفزيون الرسمي إن هدفها كان ببساطة الترويج لمجتمعها المحلي ودعم الجيش من خلال منشوراتها على "تيك توك".

