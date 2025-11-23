إيلاف من بيروت: أكد جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته نفذت ضربة مستهدفة، أسفرت عن مقتل الرجل الثاني في حزب الله والقائد العسكري للحزب "رئيس الأركان" علي طباطبائي في بيروت، الأحد.

ومن ناحيته اعترف حزب الله بمقتل طبطبائي في العملية التي قامت بها إسرائيل في بيروت الأحد.

عاجل :



إسرائيل تستهدف الرجل الثاني في حزب الله هيثم طبطبائي وتقصف الشقة التي يقيم فيها سراً .



- الغارة تم تنفيذها بالتنسيق مع الجانب الأمريكي pic.twitter.com/X90eJRjKYX — مالك الروقي (@alrougui) November 23, 2025

فمن هو هيثم علي الطباطبائي؟

كانت إسرائيل قد قضت بالفعل على معظم قيادات حزب الله المدعومة من إيران خلال الحرب التي اندلعت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وقتل الجيش الإسرائيلي، الأحد، المسؤول العسكري الأعلى في حزب الله، هيثم علي الطبطبائي، في ضربة على مشارف العاصمة اللبنانية، رغم وقف إطلاق النار الذي استمر عامًا. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتله. ولم يعلق حزب الله على مصيره، رغم أن مصادر أمنية لبنانية أكدت أنه كان هدفًا للغارة الإسرائيلية.

طباطبائي، الذي تم تعيينه رئيساً لأركان الجماعة بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، قُتل في عملية نادرة بعد وقف إطلاق النار ضد شخصية كبيرة في حزب الله .

الطباطبائي من مواليد لبنان لأب من أصول إيرانية وأم لبنانية، بحسب مصدر أمني لبناني رفيع المستوى، وأضاف المصدر أنه لم يكن عضوا مؤسسا لحزب الله، لكنه كان جزءا من "الجيل الثاني"، وانضم إلى المجموعة للقتال إلى جانب حلفائها في سوريا واليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طباطبائي انضم إلى حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي وشغل عدة مناصب قيادية، بما في ذلك في قوة الرضوان، وهي وحدة قتالية نخبوية. وقد قتلت إسرائيل معظم عناصر قوة الرضوان العام الماضي قبل غزوها البري للبنان.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن طباطبائي قاد قسم العمليات في حزب الله خلال حرب العام الماضي وترقى في الرتبة بينما تم القضاء على قادة كبار آخرين .

وبعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تم تعيين طباطبائي رئيسا للأركان "وعمل بشكل مكثف على استعادة جاهزيتهم للحرب مع إسرائيل"، وفقا للبيان.

وأكد المصدر الأمني ​​اللبناني أن طبطبائي تمت ترقيته بسرعة في الوقت الذي قتل فيه مسؤولون كبار آخرون في حزب الله، وتم تعيينه رئيسا للأركان خلال العام الماضي.

وقال مركز ألما، وهو منظمة بحثية وتعليمية أمنية في إسرائيل، إن طبطبائي نجا من هجمات إسرائيلية أخرى في سوريا وأثناء الحرب في لبنان.