إيلاف من القدس: كشف الرهينة الإسرائيلي السابق جاي جلبوع دلال، تفاصيل أكثر من عامين قضاها في أسر حماس، بما في ذلك الاعتداء الجنسي الذي يقول إنه تعرض له من قبل أحد خاطفيه تحت تهديد السلاح، في مقابلة مطولة بثتها القناة 12 مساء السبت، ونقلت تفاصيلها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال جلبوع دلال (23 عاما)، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الحالي في غزة، إنه تعرض للاعتداء مرتين من قبل نفس الخاطف، أثناء احتجازه مع الأسرى إيفياتار ديفيد ، وتال شوهام ، وعمر وينكيرت .

The world must watch Guy Gilboa Dalal’s testimony from Hamas captivity. Sexual violence occurred - denial is unacceptable. pic.twitter.com/gXLN6unGvs — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 23, 2025

جلبوع دلال هو ثاني رهينة سابق يكشف علنًا عن تعرضه لاعتداء جنسي أثناء احتجازه لدى حماس، بعد روم براسلافسكي ، الذي تحدث عن اعتداءات مماثلة. كما روى عدد من الرهائن المفرج عنهم تعرضهن للعنف الجنسي والتهديدات أثناء احتجازهن في غزة.

في أحد الأيام، أخذني إلى غرفة، وكنتُ على كرسي معصوب العينين،" قال جلبوع دلال، واصفاً الحادثة الأولى. "غطّى عينيّ وقال لي: 'آه، مرّ وقت طويل منذ أن رأيتِ فتيات، أليس كذلك؟ هل تشاهد أفلامًا إباحية؟ هل تريد مشاهدة أفلام إباحية؟ هل تريد أن نصنع فيلمًا إباحيًا معًا؟'"

تابع جلبوع دلال: "جاء خلفي. بدأ يلمسني في جميع أنحاء جسدي، فتجمدتُ في تلك اللحظة، بدأ يلمسني بشدة ويقبل مؤخرة رقبتي، وكان الأمر مخيفًا للغاية، تابع قائلًا: "تجمدت في مكاني، وبعد دقائق قليلة من ذلك - لمسني بشدة - شعرت بحرقة في جسدي كله، في مؤخرة رقبتي وحلقي."

قال لي إنه يحبني، وكان الأمر مزعجًا للغاية، تابعت جلبوع دلال. "في لحظة ما، توقفت يده على صدري، وكان قلبي ينبض بسرعة هائلة. وسألني: "ماذا، هل أنت خائف؟" فأجبتُ بالإيجاب. أخذني، وضغط ببندقية على رأسي وسكين على حلقي، وقال لي إنه إذا أخبرتُ أي شخص في الداخل - إيفياتار، أو طال، أو عمر - أو أيًا من الحراس الآخرين، فسيقتلني."

لم أمرّ بتلك التجربة المروّعة فحسب، بل لم أستطع إخبار أحد. كان علي أن أحملها في داخلي وحدي، كما أضاف.

اعتداء جنسي للمرة الثانية

ثم وصف الرهينة السابق حادثة اعتداء ثانية، نشرت الشبكة العبرية مقتطفات منها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال إن خاطفه سمح له بالاستحمام، وانتظر حتى انتهى، ثم "أمسك به بالقوة".

جرني إلى غرفتهم، ولم يسمح لي بارتداء ملابسي، كما روى. "وخلع بنطاله أيضًا. قلت له: أنت تمزح، أليس كذلك؟ هذا محرم في الإسلام. أنت مسلم، وهذه الأشياء محرمة."

لم أستطع رؤيته؛ كان وجهي شاحبًا، وكان خلفي. دلك أعضائه التناسلية بفتحة شرجي لعدة دقائق. تجمدتُ في مكاني، ولم أعرف ماذا أفعل بنفسي في تلك اللحظة. ثم أعادني إلى الداخل، كما قال.

وقال إنه بعد تلك اللحظة، خشي أن يُفصل عن الرهائن الآخرين معه، مما قد يؤدي إلى المزيد من الاعتداءات: "إذا انتهى بي الأمر وحدي، فقد يصبح هذا أمرًا معتادًا. ربما يتفاقم الأمر تدريجيًا - مزيد من الضرب، ومزيد من العنف، ومزيد من التعدي. وهذا أرعبني لأنه في حالتي، لم يكن لديّ مكان أهرب إليه".

ومع ذلك، قال إن تلك كانت آخر مرة تعرض فيها لاعتداء جنسي في الأسر، إذ "لم تكن هناك حادثة أخرى كان فيها وحيدًا دون مراقبة الإرهابيين الآخرين، حراس تلك المجموعة. لكن ذلك كان دائمًا، دائمًا، في ذهني كلما رأيته - آمل ألا يتكرر هذا الموقف".

ماذا حدث بعد أخذهم إلى غزة؟

يروي جلبوع تفاصيل الدخول إلى غزة بعد أن تم اقتياده من جانب حماس فيقول :"بمجرد دخولنا كانوا يسوقوننا في أنحاء المدينة. كانوا يتوقفون ويصرخون بالعربية: 'سجناء يهود! خنازير، يتذكر. ثم تأتي حشود من المدنيين وتبدأ بضربنا. وعندما يشتد الأمر، كان الإرهابيون يطلقون النار في الهواء لدفعهم، ثم يقودوننا إلى المكان التالي - ويستمر الأمر هكذا.

قال جلبوع دلال إن المرحلة الأولى من الأسر كانت "مروعة"، وإنه كان "يبكي طوال اليوم". وطوال فترة أسره، احتجز مع وينكرت وديفيد وشواهام فيما وصفه بأنه نفق رمادي ضيق، يبلغ ارتفاعه حوالي 1.8 متر (ستة أقدام)، حيث كانت الحركة محدودة للغاية.

طلبت من حماس اعتناق الإسلام

وقال الرهينة السابق إنه عمل باستمرار للحفاظ على "عقله نشطًا"، محاولًا تعلم اللغة العربية من خاطفيه، حتى أنه أخبرهم أنه يريد اعتناق الإسلام، في محاولة "للحفاظ على علاقة جيدة قدر الإمكان" معهم وجمع "أي معلومات ممكنة".

وقال إن كاميرا كانت تراقبهم بشكل مستمر تقريبًا أثناء أسرهم، وكان يتعامل مع الأمر من خلال تخيله أنها تسجل رسائل لعائلته وأطفاله في المستقبل: "تخيلت أنني كنت أعلمهم كيفية البقاء على قيد الحياة، وكيفية البقاء أقوياء أثناء أسرهم... بدلاً من وصول هذا البث المباشر إلى الإرهابيين".

وبحسب ما ذكره جلبوع دلال، فقد تم تجويعه وزملاءه الرهائن عمداً، حيث لم يتلقوا الطعام إلا مرة واحدة كل 24 ساعة، وعادة ما تكون قطعة صغيرة من خبز البيتا مع كمية صغيرة من الطعام على الجانب، على الرغم من توفر طعام إضافي للخاطفين.

قال: "كنا نحتفظ بأي طعام يُقدّم لنا، ونضعه جانبًا، وننتظر حتى يأتي الطعام التالي، فقط لنتأكد من أننا سنحصل على شيء. وهكذا، كل يوم، عندما نأكل أخيرًا، كنا نأكل طعامًا فاسدًا منذ ٢٤ ساعة".

وقال إن سلوك الحراس في الأسر كان غير متوقع، قائلاً: "يمكن أن يكونوا طبيعيين لفترة من الوقت، ثم فجأة يصبحون قاسيين بشكل لا يصدق". وفي إحدى المرات، قال إن نفس الحارس الذي اعتدى عليه جنسياً أثناء احتجازه، قام بتهديده وضربه هو ووينكرت.

قال: "وضع علي كمامة، كأنها كمامة كوفيد. قال لي: قف هنا الآن، ممنوع عليك الحركة. ثم قال لعمر: اركع على أربع كالكلب واسترح كالكلب. ثم خرج. ثم عاد، أمسك بي، ورماني فوق عمر، وبدأ يضربنا ضربًا مبرحًا. بدأ يلكمنا ويركلنا."

بعد أن روى جلبوع دلال حادثتي الاعتداء الجنسي، سأله المحاور كيف نجا رغم الصعوبات التي واجهها في الأسر. أجاب: "كان علينا أن نواصل الصمود. كان علينا أن نبقى أقوياء... من الممكن أن ننكسر، ولا بأس أن ننكسر، ولا بأس أن نبكي - لكنني لم أستطع أن أسمح لنفسي بأن أفقد أعصابي هناك."

وتابع: "كانت هناك ثلاثة أشياء تمسكت بها لأبقى قويًا ولا أنكسر: أنني كنت أصور من أجل عائلتي، وأنهم كانوا يرونني، وأن أطفالي في المستقبل كانوا يرونني، وأنني سأبقى قويًا وأريهم أن كل شيء يحدث لسبب ما".

"لقد كنا مرساة لبعضنا البعض" وعلق جلبوع دلال أيضًا على كيفية مساعدته هو وإيفاتار ديفيد، اللذين كانا أفضل أصدقاء الطفولة قبل اختطافهما معًا، لبعضهما البعض على النجاة من الأسر.

كنا نعتمد على بعضنا البعض. كان وجودنا معًا أمرًا بالغ الأهمية، كما قال. "هذا ما رفع معنوياتنا أكثر من أي شيء آخر."

قال إن علاقتهما بلغت مستوىً جديدًا في وقت نشر حماس فيديو أغسطس (آب) ، حيث اضطر ديفيد - الذي ظهر في حالةٍ من الهزال الشديد - إلى حفر قبره بيده. وأضاف أنهما كانا ملتصقين ببعضهما البعض في ذلك الوقت، وأنه كان يجلس خلف الستار الذي يظهر في الفيديو، في حالةٍ مماثلةٍ من الهزال.

"انخفضت كتلة عضلاتي بشكل كبير لدرجة أنني لم أعد أستطيع تحريك كتفي... لم أستطع فعل أي شيء. لدرجة أن إيفياتار كان يسحب سروالي ويرفعه لي"، قال.

عندما كنت أذهب إلى الحمام، كان يُغطيني حتى لا نتجمد. لم يكن لدينا ما ندفئ به أجسادنا،" تابع. "لذا وصلت الأمور إلى حد أنني كنت أعطيه مناديل مبللة، وكان يمسحني هنا [حول الإبط]، لأنني لم أستطع رفع كتفي من شدة ضعفي، ولأن طاقتي قد نفدت.".

ويمكن القول إن رواية جلبوع دلال أتت من طرف واحد، ولم تعلق حماس على ما ذكره الأسير الإسرائيلي، الذي خاض في تفاصيل دقيقة إلى حد بعيد.

جلبوع دلال بعد العودة إلى عائلته