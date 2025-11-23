إيلاف من واشنطن: كشف تقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أهدى كريستيانو رونالدو مفتاحا ذهبيا للبيت الأبيض خلال زيارته للمكتب البيضاوي قبل أيام، فقد كانت هناك تساؤلات حول هذه الهدية ورمزيتها بالنسبة للرئيس الأميركي، وبعض الضيوف الذين يختصهم بها.

ترامب استقبل رونالدو بأذرع مفتوحة وباهتمام بالغ في البيت الأبيض، حيث قام باصطحاب النجم البالغ من العمر 40 عامًا ومعه جورجينا رودريغيز في جولة في مكتبه وقدم له هدية تذكارية هذه المناسبة.

المفتاح تكريم نادر وهام، خاص بترامب، الذي صممه بنفسه، على عكس ما هو متعارف عليه لدى رؤساء الولايات المتحدة الآخرين. من بين من حصلوا على هذا الوسام، إيلون ماسك ، ورئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو، وغيرهما من الشخصيات المهمة.

وكان رونالدو، أول رياضي يتلقى هذه الهدية، حيث ظهر وهو يحمل المفتاح بينما كان هو وجورجيا يلتقطان صورة مع ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض، وأكد مسؤول في وقت لاحق لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الهدية هي مفتاح ذهبي للبيت الأبيض البيت الأبيض.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" :"رونالدو رجل رائع"، مرفقًا بفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يُظهرهما يلعبان كرة القدم معًا في المكتب البيضاوي. وأضاف: "استمتعت بلقائه في البيت الأبيض، إنه ذكي للغاية، ورائعٌ جدًا!!!"

علاقات قوية بين رونالدو وترامب

يذكر أن رونالدو شارك في حملة ترويجية لترامب لعدة أشهر، وهناك الكثير من الأسباب التي قد تجعله يحتاج إلى تكوين صداقة مع الرئيس.

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي البرتغالي، أنطونيو كوستا، أهدى ترامب قميصًا رياضيًا للبرتغال. كان القميص موقعًا من رونالدو، الذي كتب: "إلى الرئيس دونالد ترامب، ألعب من أجل السلام". وقبل ذلك قال رونالدو في مقابلة مع صديق ترامب القديم بيرس مورغان، إنه يأمل في لقاء ترامب وأشاد بجهوده في صنع السلام. وقال رونالدو: "إنه أحد الأشخاص القادرين على تغيير العالم. ومن أهم هؤلاء الأشخاص رئيس الولايات المتحدة".

إنه من الأشخاص الذين أتمنى مقابلتهم للجلوس وتبادل أطراف الحديث. سواءً كان ذلك هنا، أو في الولايات المتحدة، أو أينما أراد، فأنا أعلم أنه كان هنا في السعودية مع الأمير محمد بن سلمان.