إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بأن سفينة (إتش إم إس سيفرن) اعترضت السفينة الحربية الروسية RFN Stoikiy والناقلة Yelnya قبالة سواحل المملكة المتحدة في عملية رصد ومراقبة خلال الأسبوعين الماضيين.

يأتي هذا بعد أن أعلن وزير الدفاع جون هيلي يوم الأربعاء الماضي أن أشعة ليزر من سفينة التجسس الروسية "يانتار" وُجهت إلى طياري سلاح الجو الملكي البريطاني الذين كانوا يتتبعونها، في محاولة لتعطيل عملية الرصد.

وأضافت الوزارة أن السفينتين الروسيتين أبحرتا عبر مضيق دوفر واتجهتا غربًا عبر القناة الإنجليزية.

وسلمت سفينة إتش إم إس سيفرن لاحقًا مهام المراقبة لحليف في حلف الناتو قبالة سواحل بريتاني الفرنسية، على حد قولها، لكنها واصلت المراقبة عن بُعد وبقيت على أهبة الاستعداد للرد على أي نشاط غير متوقع.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة البريطانية تقوم بدوريات "من القناة الإنجليزية إلى أعالي الشمال" وسط تزايد النشاط الروسي الذي يهدد المياه البريطانية.

تصريحات استفزازية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهمت روسيا الحكومة البريطانية بإصدار "تصريحات استفزازية" بعد أن حذر وزير الدفاع من اقتراب سفينة يانتار من المملكة المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في داونينغ ستريت يوم الأربعاء الماضي، قال السيد هيلي إن سفينة التجسس كانت على حافة المياه البريطانية شمال اسكتلندا، بعد أن دخلت المياه البريطانية الأوسع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تُنشر فيها يانتار قبالة سواحل المملكة المتحدة، وادعى أنها "مُصممة لجمع المعلومات الاستخبارية ورسم خرائط كابلاتنا البحرية".

وأضاف السيد هيلي أن السفينة "وجهت أشعة ليزر" نحو طياري طائرة استطلاع من طراز P-8 كانوا يراقبون أنشطتها - وهو عمل روسي اعتبره "خطيرًا للغاية". في رسالة واضحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال وزير الدفاع: "نراكم. نعرف ما تفعلونه. ونحن على أهبة الاستعداد".

وأفادت الوزارة أنه أثناء تتبعها لسفينة يانتار، تعرضت الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس سومرست" وسفن مدنية أخرى في المنطقة لتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في دليل آخر على سلوك غير مهني، يهدف إلى التشويش والإزعاج.

نفت السفارة الروسية في المملكة المتحدة هذه الاتهامات، وأصرت على أن سفينة يانتار هي سفينة أبحاث في المياه الدولية.

كما كرر وزير الدفاع خطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي والعمل مع حلفاء الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي.

وشدد على أن خطط شراء الأسلحة وبناء مصانع الأسلحة ستخلق فرص عمل ونموًا اقتصاديًا.

وأكد تقرير صادر عن مجموعة من أعضاء البرلمان، نُشر يوم الأربعاء أيضًا، على حجم التحدي الذي تواجهه المملكة المتحدة.

افتقار لخطة وطنية دفاعية

واتهم التقرير الحكومة بالافتقار إلى خطة وطنية للدفاع عن نفسها من أي هجوم.

كما حذرت لجنة الدفاع المختارة من أن السيد هيلي، ورئيس الوزراء، وبقية أعضاء مجلس الوزراء يتحركون بوتيرة بطيئة للغاية لحل المشكلة، ويفشلون في إطلاق "حوار وطني حول الدفاع والأمن" - وهو ما وعد به السير كير ستارمر العام الماضي.

شهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 30% في عدد السفن الروسية التي تهدد المياه البريطانية خلال العامين الماضيين، وفقًا لوزارة الدفاع.

لكن الوزارة أكدت أن المملكة المتحدة تمتلك مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية المتاحة للحفاظ على سلامة مياهها.

نشر مقاتلات

وأعلنت وزارة الدفاع أن ثلاث طائرات من طراز P-8 بوسيدون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني نُشرت في قاعدة كيفلافيك الجوية في أيسلندا، في أكبر انتشار خارجي لأسطول P-8 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني حتى الآن.

وتقوم هذه الطائرات بعمليات مراقبة كجزء من الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي، حيث تقوم بدوريات لحماية السفن والغواصات الروسية في شمال المحيط الأطلسي والقطب الشمالي.

وتأتي هذه العمليات بعد أسابيع فقط من قيام السفينة الحربية HMS Duncan بتتبع تحركات المدمرة الروسية Vice Admiral Kulakov، وإرسال الفرقاطة HMS Iron Duke لمراقبة الغواصة الروسية من فئة Kilo Novorossiysk.