لقي ما لا يقل عن 90 شخصاً حتفهم وفُقد 12 آخرون، إثر أمطار غزيرة في فيتنام استمرتْ لأيام وأدتْ إلى فيضانات وانهيارات أرضية.

وتقول الحكومة الفيتنامية إن 186 ألف منزل قد تضرر في أنحاء البلاد، وإن أكثر من ثلاثة ملايين من الماشية جرفتها المياه.

ويقدّر المسؤولون أن هناك أضراراً بمئات الملايين من الدولارات.

وقد تأثرت المقاطعة الجبلية داك لاك بشدّة، مسجّلةً أكثر من 60 حالة وفاة منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتُعدّ هذه الفيضانات أحدث أثر مُناخي قاسٍ يضرب فيتنام في الأشهر الأخيرة؛ بعد أن ضرب الإعصاران كالمايغي وبوالوي البلاد بفارق أسابيع بين كل منهما.

Shutterstock بعد الإعصاران كالمايغي وبوالوي، تعدّ هذه الأمطار أحدث آثار التغير المناخي القاسية التي تضرب فيتنام

وعانى نحو 258 ألف شخص انقطاع التيار الكهربائي صباح الأحد، كما توقفت حركة أقسام من الطرق السريعة الرئيسية وخطوط السكك الحديدية، بحسب ما صرح مسؤولون.

وجرى حشْد موارد من الجيش والشرطة للمساعدة في المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت الحكومة إن أشد آثار الفيضانات رُصدتْ في خمس محافظات هي: كوانغ نغاى، زا لاي، داك لاك، خان هوا، ولام دونغ – في جنوب وجنوبي وسط فيتنام.

وقال ماتش فان سي، وهو مزارع في داك لاك، لوكالة فرانس برس: "لقد دُمّر حيّنا بالكامل. لم يتبقّ شيء. كل شيء غُطي بالطين".

وترأّس رئيس الوزراء فام مينه تشينه اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت صباح الأحد من جنوب أفريقيا، حيث كان يحضر قمة العشرين.

وقد تجاوز ارتفاع مياه الأمطار 1.5 متر (5 أقدام) في عدة مناطق قبل يوم الجمعة، فيما تجاوز في بعض المناطق 5.2 متر - كما لم يحدث منذ عام 1993. ومن المتوقع أن تخفّ الأمطار في الأيام القادمة.

ويقول العلماء إن فيتنام باتت أكثر عرضة لظروف الطقس المتطرّف بسبب التغيّر المناخي الذي يسببه الإنسان، والذي جعل الأعاصير أقوى وأكثَر تواتراً.