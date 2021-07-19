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قررت مجموعة مصدري النفط أوبك + أمس الأحد زيادة حصص انتاج أعضائها ٤٠٠ الف برميل في اليوم شهريا بدءا من شهر آب (أغسطس) المقبل حتى الانتهاء التدريجي من تعديل الإنتاج بـ ٥،٨ مليون برميل في اليوم من أيلول (سبتمبر)، نظرا الى ما راته المجموعة من تحسن في أسس السوق النفطية العالمية. وتم التوافق على تعديل مستوى أساس الإنتاج للسعودية وروسيا الى ١١،٥ مليون برميل يوميا لكل منهما كما تم التوافق على زيادة خط الأساس لانتاج الامارات الى ٣،٥ مليون برميل في اليوم بدلا من ٣،١٧ مليون ابتداء من أيار (مايو) ٢٠٢٢.

لقد كان جليا امس من كلام وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي قال مرات عدة في المؤتمر الصحافي ان "الروابط بيننا اكثر بكثير من أي اختلاف في الراي او من أمور أخرى" ووافقه الراي وزير النفط الاماراتي سهيل مزروعي لدى سؤال الأمير عبد العزيز:"الا توافق يا سهيل؟" فأجابه: "مئة في المئة "، ان مصالح مجموعة أوبك + وحماية سعر النفط اقوى من أي اختلاف في الراي. وقد جهد الأمير عبد العزيز من اجل توصل المجموعة الى الاتفاق لان الجميع فيها يتطلع الى حماية سعر النفط بمستويات الكل بحاجة اليها. فلو ساد الانقسام ضمن المجموعة وذهبت كل دولة لتنتج كما تريد وتغرق الأسواق التي ما زالت تتعافى من تداعيات ازمة كورونا التي ابطأت الاقتصاد العالمي وأدت الى تقليص كبير للطلب على النفط بسبب توقف التنقل في العالم وتوقف النشاط الاقتصادي، لكانت أسعار النفط انهارت مجددا مثلما حدث منذ سنوات قليلة عندما انخفض سعر البرميل الى ٣٥ دولارا .

وكان سعر برميل برنت الأسبوع الماضي تحو ٧٣،٥٩ دولارا. وارتفعت أسعار النفط عموما في الأشهر الأخيرة. ويتيح الاتفاق الذي تم امس في فيينا لمجموعة أوبك + ان تعود تدريجيا الى تعويض الإنتاج الذي كانت خفضته بعد ازمة كورونا، خصوصا ان كل ارقام تقارير أوبك الاقتصادية ووكالة الطاقة الدولية تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط الى مستويات كانت قبل كورونا نحو ١٠٠ مليون برميل في اليوم مع نمو الطلب على النفط في اميريكا والصين والهند.

واكد الوزير السعودي ان المجموعة ستبقى متنبهة بحذر كبير لتطور الطلب على النفط في العالم، خصوصا انها ستعقد اجتماعات شهرية للنظر في تطور السوق واحتمال عودة النفط الإيراني اذا تم الاتفاق على الملف النووي مع الولايات المتحدة . كما اكد الوزير السعودي الذي يرأس الاجتماع ان كل ذلك يتم بحثه في ضوء التطورات. وكان لافتا ان وزير النفط الروسي الكساندر نوفك الذي تغيب عن الاجتماع لاسباب طارئة بعث برسالة مكتوبة الى رئيس الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سلمان ليقول له انني اتبنى كلما تقوله. وعرض الأمير الرسالة خلال المؤتمر الصحافي لاظهار التنسيق التام بين السعودية وروسيا اكبر منتجين للنفط في العالم وفي أوبك +.

هذا التوافق والتنسيق المستجدين بين البلدين أساسيان لاسواق النفط العالمية ولحماية أسعار النفط. اما بالنسبة الى ما تردد من ان الامارات أصبحت في مرحلة الانتقال من النفط الى الطاقات المتجددة وان ذلك كان سبب رفضها الاتفاق الشهر الماضي فأوضح المزروعي ان مرحلة انتقال الطاقة في الامارات مهمة جدا في استراتيجية الامارات، ولكن أيضا مكانة النفط واهميته لتلبية حاجات العالم تبقيان مهمتين جدا للبلد. وأشار في هذا الصدد الامير عبد العزيز الى جهود المملكة في تطوير مرحلة الانتقال الى الطاقة للطاقات المتجددة.

وهكذا كرس اجتماع أوبك + امس تجاوز الاختلاف في الراي بالنسبة الى ارقام الإنتاج في سبيل حماية مصالح المجموعة التي حرصت على اظهار وحدة الصف بعد كل ما قيل عن خلافات بين السعودية والامارات. واثبت قرار امس ان ما قاله وزير النفط السعودي هو الواقع وان الروابط بين دول أعضاء المجموعة اقوى من أي شيء آخر، فمصالحها تقتضي حماية مستوى معقول لسعر النفط بالنسبة الى موازناتها.