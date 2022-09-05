تكمن أهمية الفوترة الإلكترونية في دعم إجراءات القضاء على التستر التجاري والحد من تعاملات الاقتصاد الخفي مما يدعم تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ناهيك عن تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك، كما أن الفوترة الإلكترونية ترفع نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية!

وتستفيد المنشآت المكلفة من تطبيق الفوترة الإلكترونية حفظ الوقت والموارد من خلال الأتمتة، وتسهيل تحليل البيانات مما يعزّز من نشاطها والقدرة على اتخاذ القرارات بناء على توفر بيانات أكثر سرعة ودقة!

يحسب للهيئة أنها تقدم الإسناد اللازم للمكلفين ليكونوا أكثر جاهزية وفاعلية في ربط أنظمة فوترتهم الإلكترونية مع الهيئة، من خلال الدعم المباشر وتقديم الأدلة الإرشادية وإيجاد منصة خاصة للمطورين تحتوي كافة المتطلبات التقنية والفنية، بالإضافة لإقامة ورش العمل المتخصصة للمختصين من الشركات لمعالجة المشكلات والتحديات!

باختصار.. تطبيق المرحلة الثانية يواكب ازدهار الحراك الاقتصادي الوطني المتنامي، ويدعم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة!