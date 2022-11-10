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مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، وتوفير الوسائل المختلفة لرعاية المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها، وخلق البيئة الصحية لنموها، وتسعى لتمكين المجتمع من التعلم والتطوير والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، عبر إنشاء الحاضنات لتطوير وجذب المؤسسات عالية المستوى وتوفير البيئة التنظيمية الجاذبة، إضافة إلى رعاية الفعاليات الهادفة لتنمية الشباب وقيادتهم إلى أفق النجاح، وتركز مجالاتها في ثلاثة فروع مهمة، تتمحور حول التعليم، والإعلام، والثقافة.

سعت "مسك" إلى إيجاد شراكات عالمية ومحلية مع مؤسسات تعليمية وتجارية من أجل تهيئة البيئة الحاضنة لتحقيق أهدافها، وقامت برعاية عدد من الفعاليات الهادفة لبناء جيل شاب وواع وذي مسؤولية، تمثلت في رعاية ملتقى "مغردون سعوديون"، ورعاية مؤتمر تيدكس الأطفال TEDxKids، وملتقى "كمل" الهادف إلى تحفيز مبادرات الشباب ومنحهم دفعة النجاح التي يبحثون عنها، وملتقى "شارك" التقني، وبرنامج قادة 2030، ومنتدى مسك العالمي.

تدعم "مسك" تمكين الشباب السعودي في مجالين اثنين: التعليم وريادة الأعمال كمجال أساسي، والعلوم والتقنية كمجال مساند، من خلال تصميم البرامج وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، لدعم الجهود المبذولة في بناء مجتمع متقدم قائم على المعرفة، وتؤمن بأن حضورها المؤسسي سيدعم تعزيز الجهود نحو مجتمع قائم على المعرفة؛ سعيًا لتحقيق الإنجاز والقيمة المضافة للمجتمع السعودي، ورؤيتها تتمثل في إيجاد منظومة حيوية تمكِّن المواهب السعوديّة الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم. وتحمل رسالة تحقيق الريادة في البرامج المبتكرة الموجهة للشباب ومؤسساته السعوديّة، لتمكين القادة وروَّاد الأعمال والعلماء من جيل المستقبل.

ويتبع "مسك" عدد من الجهات والمشاريع العملاقة؛ مثل معهد مسك للفنون، مانجا للإنتاج، مدارس مسك، ومدارس الرياض، وفي نوفمبر 2021 أعلن الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، حيث يقع المشروع على أرض تقدر مساحتها بنحو 3.4 كيلو مترات مربعة، ويتوقع أن يصل عدد العاملين فيها إلى 20 ألف موظف، كما تم تخصيص قُرابة 99 ألف متر مربع في المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق والترفيه.

وسيتضمن المخطط العام للمدينة عددًا من المواقع توفر الخدمات السكنية، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المدينة إلى نحو 18 ألف نسمة، ويجسّد المخطط الرئيس للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44 % من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

"مسك" هي تطبيق فعلي لرؤية مؤسسها، لامست كثيرا حياة الشباب وهم مستقبل الوطن، وترعى احتياجاتهم من خلال إيجاد منصة وسيطة بين الجهات المانحة والجهات المتخصصة وبين المستفيد النهائي، لتقدم لنا تجربة عملية لما ينتظره قطاع العمل الخيري في السعودية من مبادرات؛ لجمع الاحتياجات وتفعيلها في بيئة تطوعية نوعية ومميزة، وينتظر هذه المؤسسة مستقبل مشرق لتفاعلها مع جيل الشباب.

وعن "مسك" يقول الأمير محمد بن سلمان: "سنسعى من خلال مؤسسة مسك الخيرية إلى الأخذ بيد المبادرات والتشجيع على الإبداع، بما يضمن استدامتها ونموها، وسنوفر البيئة المناسبة للاستثمار في رأس المال البشري؛ لتمكين غالبية البلاد من التطور".. إنه عالم مسك.