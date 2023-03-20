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نريد أن نحفظ بلدنا فى ذاكرة الأجيال، لا توجد وسيلة أفضل من السينما، كتب الفراعنة تاريخهم على الحجارة، الآن التاريخ تجده على الشريط السينمائى!!

السينما توثيق للمكان واللهجة والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد، بغض النظر إذا كان الفيلم سياسياً أو كوميدياً أو اجتماعياً، روائياً أو تسجيلياً، عظيماً أو حتى قبيحا، السينما تمنحنا وثيقة، تظل شاهدة على الحياة، الترام الذى اختفى من شوارع القاهرة، كان هو وتوأمه القديم (التروللى باص) من ملامح الزمن، عندما كانت السنجة تتصل بالسلك الذى يعلو (الترام) أو (التروللى)، لتمتد الشرارة الكهربائية، بطاقة حركية، كان (الترام) و(الترولى) يشكلان ملامح شوارعنا الرئيسية، يتحرك وتخذله السنجة، فى المشوار الواحد عشرات المرات، لن تعثر على الترام أو التروللى أو السنجة إلا فى تلك الأفلام، أو فى مجسم ديكور داخل مدينة الإنتاج الإعلامى!.

قد ترى الأحياء الغنية، وقد ترى العشوائيات، تتابع الشرفاء والعلماء، الحرامية والقوادين والعاهرات والبار، والجامع والكنيسة.

بعض المصريين يعلنون الغضب، عندما تقدم المرأة راقصة أو تصور مصريين يتزاحمون على عربة فول، بحجة أنهم عندما يسافرون، يشعرون أن زملاءهم من أجانب أو خليجيين ترسخ فى أذهانهم أن هؤلاء هم كل المصريين، رغم أن التعاطى مع عربة الفول فى الشارع واحد من أجمل خصوصياتنا.

فى كل دول العالم توجد عشوائيات، وهناك من يبيتون فى الشوارع، لايزال ماثلا أمامى ما حدث مع فيلم (ريش)، الذى منح مصر، قبل عامين، لأول مرة فى تاريخها جائزة أفضل فيلم فى (أسبوع النقاد) بمهرجان (كان)، ورغم ذلك فإن منتج الفيلم عندما سألوه هل يكرر التجربة أجاب قائلا: (غلطة وندمان عليها).

بدأنا المشوار مواكبين لميلاد السينما فى العالم، أتذكر فيلم صوره الأخوان «لوميير» لكوبرى قصر النيل عند بنائه عام 1896، وقدمنا فيلما عن نفس الكوبرى بعد مرور قرن من الزمن عام 1996، صور المخرج والناقد الصحفى أحمد عاطف دُرة حال الكوبرى، الآن، فاكتشفنا إلى أى مدى وثقت السينما المكان، القيمة أن لويس وأوجست «لوميير» حفظا لنا صورة حية للكوبرى.

فى الأفلام القديمة رأينا شوارع مصر نظيفة، هادئة، مثل فيلم (حياة أو موت) لكمال الشيخ، صور منتصف الخمسينيات، جزء كبير من أحداث الفيلم يجرى فى الشارع، والمذيع داخل أحداث الفيلم يحذر قائلاً (الدواء فيه سم قاتل)، السينما أيضاً توثق للغة التخاطب، اللهجة تتغير، لا أحد يستخدم الآن جملة (صدقينى أنا بحبك يا دولت) وترد دولت (صدقنى بحبك يا محمد)، مع ملاحظة أن «صدقينى» كانت تنطق هكذا «صضئينى»، فى اللغة الروشة الآن، لا مجال لمثل هذه الكلمات، الناس كانوا يتبادلون التحية بكلمة (سعيدة)، يرد عليه الآخر (سعيدة مبارك)، لم يكن فى السينما تعبير نتبادله الآن فى الحوار (لا إله إلا الله) فيرد عليه الآخر (محمد رسول الله)، أحيانا عندما تقول (ألو) تجد على الطرف الآخر من يرد (عليكم السلام ورحمة الله وبركاته). تاريخ السينما لن تجده فى الأفلام العظيمة فقط، ولكن كل الأفلام، تؤرخ للحياة، بدون أن تقصد، فهى شاءت أم أبت أضحت مرجعاً لهذا التاريخ.

هل السينما تسىء لمصر؟ السينما لم تسء طوال تاريخها لمصر، نحن من أسأنا للوطن، عندما اعتقدنا أن إخفاء التراب تحت السجادة هو الحل، بينما الصحيح أن نبدأ فى التخلص من كل الأتربة.

الأرشيف ذاكرة حية لبلدنا، رغبة صرح بها منذ أربعين عاما وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسنى، لترميم أفلامنا، ولاتزال ترددها حتى الآن د. نيفين الكيلانى، كل يوم يمر علينا يتآكل تاريخنا أمامنا، ونحن نكتفى بمصمصة الشفاه!