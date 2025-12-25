حمد الحمد

هذه الأيام تصدر قرارات أو حتى قوانين لا أعرف، هل تمت دراستها بشكل وافٍ...؟! وهنا جاء في بالي أغنية أصبحت ترند في وسائل التواصل تغنيها بنت كويتية من كلماتها (من صجك؟) بمعنى (هل أنتم صادقون؟) والأغنية تدل على الحب وعدم تصديق هكذا أخبار، ما أعنيه هل من (صجكم أن تصدر هكذا قرارات؟!) بمعنى بالفصحى هل أنتم صادقون...؟! ونذكر أمثلة:

أولاً: قرار كبس السيارات لمن يقوم بالتقحيص أو ارتكاب مخالفة كبرى... ما الداعي لكبس سيارة قيمتها مثلا 20 ألف دينار أو أقل من ذلك؟! لأن السيارة المسكينة لم ترتكب الجرم، إنما المذنب السائق، ولماذا نعاقبها وقد صنعها أجنبي في الغرب أو الشرق؟! لأن السيارة من الموجودات القيمة، حيث الأفضل أن تُصادر بإجراء سليم مدروس ومن ثم تباع وثمنها يعود للمال العام، أو يرسل إلى جمعية خيرية ويعول عشرين أسرة في الداخل أو الخارج... لكن الكبس لن يستفيد منه إلا تجار الخردة ليباع بثمن بخس.

ثانياً: قرار هدم المباني الآيلة للسقوط في جليب الشيوخ من قبل البلدية وعددها 67 عقاراً... هنا هل هكذا قرار يحل أزمة الجليب وهي أزمة كبرى؟ طبعا لا... إلا إذا كان الهدم بإذن من القضاء، فهذا أمر آخر، عند الهدم ترتفع قيمة المبنى والأرض عند البيع، وإذا تم الهدم هل صاحب المبنى مسموح له بإعادة البناء أو بيع الأرض؟ بمعنى أن هناك قرارات لا تحل مشاكل الجليب وما أكثرها، إنما تتناقص فرص التأجير للعمالة العزاب، هنا يذهبون لأماكن أخرى في الفروانية وخيطان ويزاحمون العائلات.

الحل الأفضل هو التثمين، أو منح أصحابها أراضي من الدولة كبديل، مع أولاً تنفيذ مجمعات العمالة التي أقرت من سنوات، ولا أعرف لماذا لم تنفذ؟!

مقترحات وحلول من مواطن ليس إلا...