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مع بوادر إعادة تشكيل "القوى العالمية" تحديدًا يوم الرابع والعشرين من فبراير 2022، اليوم الذي شهد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية وما تلاه من أحداث أبت عجلتها السياسية والاقتصادية إلا أن تُفرز "دولا وحكومات" قوى - أحادية - فرادى وجماعات ترفض "السكون" وتتحرك نحو "إعادة التموضع" قالت السياسة السعودية كلمتها الفصل، وأسمعت قيادتها الحكيمة من به صمم.. قالت بصريح العبارة وأتبعت القول الفعل "السعودية أولًا" على خارطة العالم "المتحول" بُعيد أزمات أولها ليس الأول "عالم كورونا"، وآخرها غير الأخير - كما أسلفت - الحرب الروسية - الأوكرانية!

السعودية اليوم وفي ظل "تضعضع" الدور الأميركي ودول حلف الناتو ودول التاج البريطاني "الكومونولث"، العالم الذي "كان" يعتمد سياسات دعم الحروب بالوكالة حول العالم، في الوقت الذي برز دور "التنين الصيني" الذي راهن بُعيد حقبة "ماو"؛ على التمدد برهان "اقتصادي" ناعم الملمس خشن "الأثر ديموغرافيا وتكنولوجيا"، رهان نتج عنه إعادة تصدير قوى فرضت نفسها كثقل اقتصادي "عالمي سلمي"؛ قوى رضخت تحت وطأة "سياسات العصا والجزرة الناعمة"، لتعديل مسارها قسرًا لتمضي نحو الحراك السياسي الاقتصادي السلمي بعد يقين وتيقن يقول للعالم إن الصراعات "غير السلمية" ولّى زمانها، وأن اقتفاء أثر السائرين في طريق تعزيز "السلم والأمن" هو الطريق السليم في عالم باتت خياراته صعبة ومحددة المعالم إما حرباً أو سلاماً.. خياران لا ثالث لهما!

المتتبع بدقة للحراك السياسي والاقتصادي والمجتمعي السعودي على الساحة الدولية يلمس بجلاء أثر مسابقة الرياض عقارب الساعة في اتزان وتأنٍّ وروية تجعل من القوة السعودية الاقتصادية والعسكرية المتفيئة - بفضل الله ومنته - بسياسات حكيمة أبصرت للرائي بوضوح "الخُطى المباركة" التي تؤطرها رؤية مباركة أعلنت أهدافها ورسمت غاياتها منذ اللحظات الأولى للعهد الزاهر تحت ظل سلمان العزم ومحمد الحزم.

السعودية العظمى باتت لاعبًا رئيسياً في تشكيل خارطة طريق رسمها عمليًا عراب السياسة السعودية وسيدها محمد بن سلمان، ورعاها بثاقب نظر وحكة ورزانة واتزان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فخلال مرحلة زمنية غاية في الدقة والحساسية أبت السياسة السعودية بثقلها الكبير أن تغيب عن مشهد تغيرات حولها الساسة السعوديون إلى تغيرات إيجابية انطلقت من أحقيتها التاريخية كدولة محورية، أثبتت بمهارة ومرونة عاليتين أنها القوة العربية والإسلامية القائدة والرائدة، أنها المحور الأساسي لأي صفقة سياسة واقتصادية وعسكرية ومن ثم مجتمعية في المنطقة، فكان الحراك السعودي - التركي والسعودي - الإيراني، وأخيرا السعودي - السوري لتضع وتصنع وتؤسس لعامل مؤثر مباشر وفعلي في أي صورة من العلاقات أو الاتفاقات الجيواستراتيجية في توازن لم يخل بمبادئ "السلم والسلام" التي لم تحد عنها السعودية العظمى قيد أُنملة؛ فكان صراع إسرائيل والقضية الفلسطينية عصب تلك السياسات الثابتة الراسخة والقادمة للمنطقة واعتبار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، منطقة تمركز للاتصال السياسي والاقتصادي في المستقبل القريب بين دول الشرق الأوسط المتجدد وأوروبا ومن ثم العالم الجديد الذي يقف إجلالاً واحترامًا لمن يفرض "إعادة التموضع" وفق ديناميكيات إمكانات تملكها دون غيرها المملكة العربية السعودية تاريخيًا وجغرافيًا واقتصاديًا ومجتمعا وعسكريًا بفضل الله منته وتوفيقه.

أخيرًا نقول عودوا لمؤشرات التقدم الأممي الذي باتت إحصاءاته تقرن القول بالعمل؛ لتعلموا كيف ومتى وأين بات "التموضع السعودي المؤثر" يضع مملكة السلام مملكة الوئام المملكة العربية السعودية كقوة عظمى ومحور صمام أمان وسط تغيرات لا يغفل عنها إلا جاهل أو متجاهل سيفوته حتمًا ركب الأوائل في العالم الجديد الذي تقود دفته الشرق أوسطية بكل جدارة واستحقاق.. المملكة العربية السعودية.