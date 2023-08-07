في البدايات المبكرة لمرحلة الشباب كنا منجذبين إلى أغاني مطرب الكويت الكبير الفنان المجدد «شادي الخليج» الذي كانت الإذاعة الكويتية تكرر بث أغانيه العاطفية الجميلة طوال اليوم. وفجأة وجدنا أنفسنا في عام 1963 أمام أغنية جديدة له، مختلفة عن سابقاتها، من ألحان الموسيقار أحمد باقر. تلك كانت أغنية «كفي الملام» التي يقول مطلعها:

صورة نادرة تجمع فهد العسكر (يسارًا) مع الأديب والشاعر العراقي محمد صالح بحر العلوم (يمينًا) وبينهما الأديب الكويتي عبدالله خالد حاتم

كفِّي الملام وعلِّليني.. فالشكّ أودى باليـقينِ

وتناهبت كبدي الشجونِ.. فمَنْ مجيري مِنْ شجوني

وأمَـضَّني الدّاءُ العـياءُ.. فمَـنْ مغيثي مَنْ معيني

كانت هذه القصيدة غريبة علينا وقتذاك، فهي لم تكن عاطفية موجهة إلى الحبيبة بالمعنى المألوف، وإنما قصيدة تفوح من أبياتها الألم والمعاناة والعزلة المريرة، ناهيك عن أنها كانت تخاطب الأم بلوعة وحرقة:

أُمّاهُ قد غَلَبَ الأسى كُفّي الملامَ وعلّليني

اللَه يا أمّاهُ فيَّ ترَفّقي لا تعذُليني

أرهَقتِ روحي بالعتابِ فأَمسِكيه أو ذَريني

أنا شاعرٌ أنا بائسٌ أنا مستهامٌ فاعذُريني

أنا مِن حنيني في جحيمٍ آهِ من حرّ الحنينِ

أنا تائه في غيهَبٍ شبح الردى فيه قريني

ضاقَت بيَ الدنيا دَعيني أندبُ الماضي دَعيني

وأنا السجينُ بعقرِ داري فاسمَعي شكوى السجينِ

بهزالِ جسمي باصفراري بالتجعّدِ بالغُضونِ

الفنان عبدالعزيز الحداد مؤديًا شخصية العسكر في عرض مونودرامي عن حياته

ولعل هذا هو ما دفعنا للبحث عن كاتبها لمعرفة حكايته، فعرفنا أن ما غناه شادي الخليج لم يكن سوى أبيات مختارة من قصيدة طويلة بعنوان «شهيق وزفير» نظمها في عام 1946م الشاعر الكويتي فهد العسكر، مخاطبا فيها أمه التي جاءته طالبة منه أن يشفق على حاله ويغير سلوكه ويقلع عن أفكاره المتحررة التي بسببها أتهم بالزندقة وقاطعته أسرته وحاربه مجتمعه، رغم مرضه وضعف حاله، إذ كانت أمه الوحيدة من بين أفراد أسرته التي لم تقاطعه وظلت على اتصال به، فيما الآخرون جميعا - باستثناء بعض أدباء ومثقفي زمنه - سلوا سيوفهم ضده وتطاولوا عليه لا لشيء سوى أنه آمن بأفكار غير مألوفة توخى من خلالها تحريك المياه الراكدة في مجتمعه من أجل النهوض به، موظفا في ذلك موهبته الشعرية.

ولد فهد صالح محمد عبدالله علي العسكر الظفيري في سكة عنزة بمدينة الكويت في حدود عام 1917 تقريبا، إبنا لأسرة محافظة نجدية الأصل كان ربها إماما لمسجد الفهد ومدرسا للقرآن الكريم ومحصلا للجمارك، فنشأ على تعاليم الدين وأحكامه، بل عـُرف في بداية حياته بتدينه ومواظبته على أداء الفروض الدينية على أكمل وجه. أما دراسته فقد بدأها في الكتابيب التقليدية قبل أن يلتحق في عام 1922 بالمدرسة المباركية (أولى مدارس الكويت النظامية) والتي تولع فيها بقصائد المتنبي وأبي تمام والفرزدق وغيرهم، ما ساهم كثيرا في بناء قدراته اللغوية والأدبية بدليل أنه بدأ يكتب الشعر ويؤسس لنفسه خطاً مختلفاً عن مجايليه في اللغة والأسلوب بإشراف معلمه الشاعر الكويتي محمود شوقي الأيوبي. ومن المباركية انتقل للدراسة في المدرسة الأحمدية، لكنه تركها في عام 1930 ولم يكمل تعليمه.

إن شغفه الشديد باللغة والأدب والشعر ساهم في بروزه لاحقا كأحد شعراء الكويت والخليج الرواد، بل أن أدباء عصره - ومن بينهم صديقه الأديب عبدالله زكريا الأنصاري الذي كان أول من أصدر كتابا عنه سنة 1956 - كانوا يترددون عليه ويعرضون أمامه أعمالهم طالبين رأيه ونصائحه. غير أن شغف العسكر بالقراءة، من جهة أخرى، دفعه إلى الإطلاع على كل ما تقع عليه يده من الكتب الحديثة الفلسفية والدينية والسياسية والإجتماعية والنقدية، والمجلات الصادرة في القاهرة ودمشق وبغداد، من تلك التي كان يستعيرها بأجر رمزي من «مكتبة الرويح»، فكان لذلك تأثير بالغ على أفكاره وآرائه في الحياة، وتبعا لذلك تطور شعره باتجاه التجديد والتحرر من الموروث والانفتاح على العالم الخارجي. فتحوّل من شاعر تقليدي محافظ وشديد التديّن إلى شاعر رومانسي ثائر على التقاليد الموروثة، حالما بمستقبل أفضل، شديد الجرأة في محاربة ثوابت المجتمع القديمة والمتعصبين من بني قومه، وهي الجرأة التي أوصلته إلى حدود التهور في كثير من الأحيان مما أسهم في تحريض أسرته ومجتمعه عليه، وإثارة غضبهما. وهكذا رماه الجهلة من الناس بالزندقة والجحود والفسق، ولم يكن الرجل كذلك بدليل قصائد نظمها آنذاك تضمنت خلاف ما اتهم به.

وعلى إثر تلك الإتهامات، يقول صديقه الأنصاري «مله أهله واعتزلوه، وأصبح يعيش في وحدة تامة، مع خياله حينا ومع كتبه حينا آخر، وأصبحت حياته سلسلة من الآلام والأحزان انعكست على شعره، وهرب من ضيق الحياة إلى الراح، فصار يحتسيها وينفس بها عن أحزانه وآلامه وهمومه».

فهد صالح محمد عبدالله العسكر الظفيري (1917-1951)

وقد عبر في إحدى قصائده عن حالة الإستياء والانعزال التي وصل إليها قائلا:

نصيبك يا نفسي شقاء وحرمان

وحظي من الأيام زور وبهتـــان

ولم يتوقف الأمر عند نبذه ومقاطعته والتطاول على شخصه وآرائه، بل قام أقاربه بحرق كتبه وأشعاره كي تنمحي سيرته ويطويها النسيان. ولولا احتفاظ أصدقائه ومحبيه القلائل ببعض قصائده لما وصلنا شيء منها. وفوق هذا وذاك عانى شاعرنا كثيرا بعد وفاة والده. إذ وقف كل من شقيقه ووالدته حائلا دون رغبته في الحصول على نصيبه من ميراث أبيه خوفا من إسرافه، مما ضاعف أحزانه، فقرر أن ينفصل عنهما ويعيش وحيدا ويكرس وقته لكتابة الشعر، مع رفض قطعي لفكرة الزواج والانجاب، إذ كتب صديقه «أحمد السيد عمر» في مقاله عنه ضمن الملف الخاص لمجلة العربي عن العسكر (العدد 243 - يناير 2004) من أنه حاول مرارا اقناع العسكر بالزواج وانجاب أبناء يخلدون إسمه، فكان يرفض ويرد أن أشعاره هي أبناؤه وهي التي ستخلد ذكراه. ويـُقال أن أحد أسباب بقائه عازبا هو تعلق قلبه بحب فتاة إسمها ليلى لم يستطع الزواج منها لأن أسرتها زوجتها لشيخ ثري. وقد عبر عن غضبه مما حدث لها وله من خلال أبيات شعرية منها:

ليلى تعالي زوديني – قبل الممات وودعيني

ليلى تعالي واسمعي – وحي الضمير وحدثيني

ليلاي لا تتمنعي – رحماك بي لا تهجريني

ودعي العتاب إذا التقينا أو ففي رفق ولين



وهكذا أكمل العسكر ما تبقى من عمره معزولا في غرفة مظلمة في إحدى البنايات القريبة من «سوق واقف» وسط العاصمة الكويتية، وأخذت صحته في التدهور، وبدأ بصره يضعف شيئاً فشيئاً بسبب مرض أصاب عينيه، ولم يكن في الكويت وقتذاك أطباء للعيون ليتولوا علاجه، كما لم يكن لديه ما يكفي من المال للسفر إلى بغداد من أجل العلاج، وهو ما أودى به إلى فقدان بصره في نهاية المطاف مثلما حدث لوالده، والمعروف أن والده صالح العسكر حينما ضعف بصره سافر إلى الهند للعلاج ثلاث مرات إصطحب معه في المرة الثالثة ولده فهد ذا السنوات الست، فعرف شاعرنا الهند وما بها من عجائب ومغريات وجمال وهو في سن الطفولة، وهذا قد يكون أحد مصادر إلهامه.

وفي خضم حياته البائسة المظلمة هذه، أشفق عليه شقيقه خالد العسكر، فجاءه ونقله إلى بيته حيث أقام شاعرنا عند الأخير لمدة ثلاثة أشهر فقط انتهت بتفاقم حالته سوءا، وهو ما جعل شقيقه ينقله للعلاج والعناية بالمستشفى الأميري الذي أمضى فيه شاعرنا ما يزيد عن الشهرين، فتك خلالهما مرض السل برئتيه، ليتوفى وحيدا منبوذا في 15 أغسطس 1951 عن 34 سنة، ولينقل جثمانه إلى مسجد المديرس للصلاة عليه، حيث لم يصل عليه إلا الشيخ عثمان عيسى العصفور وأحمد علي راشد العجيل وثلاثة من المصلين اليمنيين، وبعد الصلاة ووري الثرى في المقبرة العامة بجانب قصر نايف، ولم يجرؤ على حضور جنازته أي من أقاربه أو أصدقائه بمن فيهم صديقه عبدالله زكريا الأنصاري الذي نقل عن العسكر قوله له مرارا «لو كنتُ صاحب جاه أو مال فسيأتون إلى جنازتي بالطوابير، ولكنَّني لستُ كذلك، فلا أعتقد أنَّ أحداً سيحضر جنازتي، وأنتَ منهم يا عبدالله».

قلنا إن فهد العسكر، بفضل مطالعاته ونهمه، نبغ في الشعر وكتابة القصائد في وقت مبكر من حياته، وبرز في وقت لم يكن في الكويت منافسون له، كما أن زيارته آنذاك للبصرة، التي كانت وقتها تزود الكويت بالماء والغذاء والكتب والمجلات، أذكت في خاطره الشعري شعلة التمرد والشكوى والضيق بوطنه ومجتمعه اللذين ضاقا بدورهما به وبآرائه. ونجد تجليات ذلك في قصيدة فرغ فيها كل همه، معتبرا وطنه سجنا لإبن البلد وفردوسا للغريب، وقائلا:

ماراع مثل الليث يؤسر وابن آوى في العرين

والبلبل الغريد يهـــوي والغراب على الغصون

وهكذا قرر أن يخرج من الكويت إلى بلد أجداده المملكة العربية السعودية، ومهد لذلك بنظم قصيدة امتدح فيها الملك عبدالعزيز آل سعود (تولى غناءها وتلحينها المطرب الكويتي عبداللطيف الكويتي) وأرسلها إلى الملك عن طريق وكيل جلالته في الكويت الحاج عبدالله بن حمد النفيسي. وكان العسكر منذ تركه الدراسة ينظم القصائد الوطنية وغيرها وينشرها في مجلة «البعثة» الكويتية وبعض الجرائد العراقية والبحرينية، ما جعل قصائده منتشرة يسمع بها الناس داخل بلده وخارجها. وفي هذا السياق ذكر عبدالله خلف في صحيفة الوطن الكويتية (21/‏2/‏2013) أن شاعرنا كان معجبا بالملك عبدالعزيز ويتمنى لقاءه لأنه فرض الامن على كل طرق المملكة المتصلة بدول الجوار، وأخضع القبائل المتناحرة وأوقف حروبها وغزواتها، وغير الخريطة الاجتماعية في المنطقة. ولم يطل انتظاره بعد أن قرأ الملك قصيدته التي أشادت بشجاعته والتي يقول مطلعها: «حي الصباح إذا تبسم - وضع العقود إذا تكلم ــ واعبُد بمملكةِ الجمال ــ جلالة الملك المعظم ــ فالحُسن حين يُصان يُعبد - فيه خالقه ويُكرم - وإذا سألت وجاد يومًا - ما بوعدٍ أو تكرَّم - فاستقبل الدنيا بزينتها - ولا تشرك فتندم»، فدعاه لزيارة الرياض. وعليه سافر العسكر إلى هناك عن طريق البحرين التي حل فيها ضيفا على حكامها من آل خليفة الكرام، ومن البحرين انتقل إلى الأحساء حيث استضافه أميرها عبدالله بن جلوي. أما في الرياض فقد أكرمه الملك عبدالعزيز وعهد إليه بتدريس إبنه الأمير محمد الذي كان وقتذاك يقيم في جنوب المملكة بالقرب من الحدود اليمنية، وتعيينه كاتبا في ديوان سموه. لكن يبدو ان الرجل ضاق بالسعودية على سعتها.

يقول عبدالله زكريا الانصاري في كتابه عنه بهذا الخصوص ما مفاده أن العسكر خاف من الحياة في الصحراء السعودية الجنوبية ومما كان يدور فيها آنذاك من مناوشات وتوترات، واشتاق إلى حياة المدن التي تعودها فاستأذن الأمير محمد بن عبدالعزيز للعودة من حيث أتى. وبالفعل رجع إلى الكويت بعد أن حصل على تكريم وتشريف الملك عبدالعزيز.

كتب الكثيرون عن شعره، فوجدوا فيه صدق التعبير ودقة الأحاسيس عن اللوعة والغربة والأفكار الجريئة والحلم بوطن ومجتمع جديدين خاليين من الخرافات والتقاليد المعيقة للإنفتاح والتغيير، كما وجدوا فيه عمق السبك والحبك، مع الشعور الحاد والعاطفة الجياشة والذكاء الثاقب ومتانة اللغة وحسن التصوير وبساطة السرد. فقد كان كفيف البصر لكنه متقد ونافذ البصيرة. ولعل أكبر دليل على علو كعبه في ميدان الشعر أنه فاز في المسابقة الشعرية التي نظمتها إذاعة لندن سنة 1945، عن قصيدة وصف فيها الحنين إلى الوطن بأسلوب جميل، فعُـــدّ بذلك أول كويتي يفوز بجائزة أدبية.

غير أن البعض أخذ عليه عدم اهتمامه بجمع ونشر نتاجه من جهة، وزهده في نشر بعض قصائده من جهة أخرى، إذ علل شاعرنا هذا بإحتوائها على ما قد يسيء لبعض الناس ورغبته في عدم إثارة خواطرهم وأنه «سيتركها للزمن يفعل بها ما يشاء» بحسب قول صديقه الأنصاري. ولا شك أن هذا الزهد معطوفا على ظروفه الشخصية تسبب في تأخر مكانته إعلاميا وثقافيا عن الطليعة الشعرية العربية، وأعاق ظهوره في المشهد الثقافي العربي كما يجب، خصوصا وأنه كان يعيش في بيئة كويت ما قبل النفط بكل مظاهر إنغلاقها مقارنة بالبيئات العربية الأخرى المنفتحة.

أما البعض الآخر فأخذ عليه طغيان الشك على نتاجه الأدبي، متناسيا أن الشك هو ملهم الفلاسفة الأول، وأن العسكر اعترف بنفسه أن الشك أساس حياته ومدارها ومحدد سلوكه وتصرفاته، علما بأن صديقه وملازمه الأديب الكويتي الراحل عبدالرزاق البصير كتب عن هذا في مقاله المعنون «من شعراء الكويت: فهد العسكر» في العدد 71 من مجلة العربي الصادر في عام 1964 قائلا: «تبقى قضية سلوكه الغريب، فإني أرى أن كثيرا من الشعراء والقصاصين الموهوبين لا بد أن تكون فيهم هذه العادات الغريبة». وقد ربط الدكتور عادل أحمد الزيد في القبس الثقافي (29/‏12/‏2020) بين ما قاله البصير وما قالته الطبيبة النفسية «كاي ردفيلد جاميسون» في كتابها Touched with Fire من أن المرض النفسي كالاكتئاب وما يحدثه من آلام وجدانية تحث أصحاب المواهب الأدبية على التعبير عنها بأساليب إبداعية لا يمكن أن يصل إليها هؤلاء من دون أن تعتصرهم تلك الآلام.

والبعض الثالث، مثل الدكتورة نورية الرومي، التي لئن وصفته - خلال أمسية ثقافية أقامتها رابطة الأدباء الكويتيين في أبريل 2017 - بـ«رائد التنوير ومنصف المرأة، الذي لم يفهمه مجتمعه فتعرض للتعذيب»، وأشادت بموهبته الشعرية ووطنيته وبقصائده المتميزة بجمال اللغة والرمزيات، إلا أنها في كتابها «الحركة الشعرية في الخليج العربي بين التقليد والتطور» أخذت على الشاعر تركيزه في كل قصائده على الشكوى والتبرم والقلق الوجداني، واصطباغ أعماله بالدموع والبكاء والعويل والصراخ والضجيج والاحتجاج وما يتصل بها من معان ومفردات، فصار ذلك ظاهرة طاغية في شعره.

وكعادة العرب الذين ينسون أعلامهم في حياتهم ويتذكرونهم ويكرمونهم بعد مماتهم، تمّ تكريم العسكر بعد سنوات طويلة من رحيله، فأصدر البريد الكويتي عام 2009 طابعا تذكاريا يحمل صورته واسمه، وأطلقت وزارة التربية إسمه على مدرسة إبتدائية، وصنع الفنان التشكيلي سامي محمد تمثالا نصفيا له وضعه في مدرسة فهد العسكر الإبتدائية، وقام التلفزيون الكويتي في عام 1979 بتصوير مسلسل قصير لتوثيق حياته من 3 حلقات، وبادرت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري بإنشاء جائزة شعرية باسمه في سنة 2001 بالتعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين. كما صدرت مؤلفات جديدة عنه ومنها «كتاب معصية فهد العسكر - الوجودية في الوعي الكويتي»، للكاتب والباحث عقيل يوسف عيدان، الصادر عن دار العين القاهرية عام 2013م.