تُعَبِّر الأمثالُ في كلِّ ثقافة، عن حكمةِ الشعوب، وعراقةِ تاريخها، وعصارةِ تجاربِها، وامتدادِ حضارتها، وهي مرآة تعكس أخلاقيات الأمم، وقيمها، ووعيها، وطرائق تعاطيها مع انتصاراتها وهزائمها، وأثر الفرح والحزن على ثقافةِ الأمم. ولذلك يقول الفيلسوف الإيطالي، جيوفاني توريانو (ت1617): «نستطيع أن نكتشفَ بسهولةٍ طبيعةَ الشعب وذكاءَه عن طريق الأمثال الشعبية، فهذه الأمثال تمثل فلسفةَ الجماهير».

وشَقَّت الأمثالُ طريقاً طويلة، أَهَّلَتهَا لتكونَ من أقدم وأعرقِ وأهمِ أبواب الأدب، واللغة، والبيان.

وهو ما عبَّر عنه، أحمد أمين، قائلاً: «الأمثال نوع من أنواع الأدب، يمتاز بإيجاز اللفظ، وحسنِ المعنى، ولطفِ التشبيه، وجودةِ الكناية، ولا تكاد تخلو منها أمةٌ من الأمم».

إنَّ اهتمامَ العرب بالأمثال أكيدٌ ثابتٌ، ويكفي للوقوف عليه بشكل بَيِّنٍ وواضحٍ، استعراض ضخامة حجمِ وعدد الكتب المصنفة في الأمثال، على اختلاف موضوعاتها، أو طرق تصنيفها، ما يؤكد أنَّ الأمثالَ كانت عندهم في موضعٍ عليٍّ حَفيٍّ، وكانوا بها يضعونَ خلاصة التجارب، وعصارات الحِكَم، ومن خلالها ينظرون لجوانب الحياة، وأثبتوا ثقافتَهم ونظرتهم للآخر ولأنفسهم ولمَّا تواجههم به الحياة من تصاريف، كل ذلك بعبارة وجيزة، مختصرة، بليغة، حتى أصبحت شبيهةً بالأنظمة والقوانين.

وأكَّد ابنُ الأثير في «المثل السائر»، أنَّ «العربَ لم تضع الأمثال إلا لأسباب أوجبتها وحوادث اقتضتها، فصار المثل المضروب لأمر من الأمور عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء وليس في كلامهم أوجز منها ولا أشد اختصاراً».

وفي القرآن الكريم: «إنَّ الله لا يستحيي أن يضربَ مثلاً».

ومن قيمة المثل، قول ابن المقفع: «إذا جُعِلَ الكلامُ مثلاً كان أوضحَ للمنطق، وآنَقَ للسمع، وأَوْسَعَ لشُعُوب الحديث».

وأركان المثل التي لا تتوفر في غيره من الكلام أربعة، حكاها النظام، وهي: «إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسْن التشبيه، وجَوْدة الكناية، فهو نهاية البلاغة».

وقد اعتنى العرب بالأمثال كثيراً لتكون عظة وعبرة، ومصدراً للحكمة، وإضافة لتجارب الحياة، فسُمِّيَت أمثالهم المنتشرة، نثراً وشعراً: الأمثال السائرة، لأنها تسير مع الركبان، فتؤنس أحاديثهم، وتراكم عقولهم. و«المثل السائر في كلام العربِ كثيرٌ نظماً ونثراً، وأفضله أوجزه وأحكمُهُ أَصدَقُهُ»، طبقاً لابن رشيق.

ودلالة كون المثل نتيجة تراكم تجارب إنسانية، يقول مثل عالمي: «المثل حكمة صدرت عن ناس كثيرين ويُظن أنه صادر عن فرد».

يقول شكسبير: «عالج أحزانك بالأمثال». أما تشرشل فيرى: «أهم شيء لغير المتعلم أن يقرأ الأمثال».

قال الثعالبي عن أبي الطيب المتنبي: «سَار ذِكرهُ مَسِيرَ الشَّمسِ وَالقَمَر، وسافر كَلامُه فِي البدو والحضر، وكادت اللَّيَالِي تُنشِدُهُ وَالأيَّامُ تَحفَظُهُ، كَمَا قَالَ وَأحسن مَا شَاءَ:

وَلِي فِيكَ مَا لَمْ يَقُل قَائِلٌ وَمَا لَمْ يَسِر قَمَرٌ حَيثُ سَارَا

وَعِندِي لَكَ الشُّرُدُ السَائِرَاتُ لَا يَختَصِصْنَ مِنَ الأَرضِ دَارَا

إِذَا سِرْنَ مِن مَقوَلٍ مَرَّةً وَثَبنَ الجِبَالَ وَخُضْنَ البِحَارَا

هَذَا من أحسن مَا قيل فِي وصف الشّعر السائر».

ومن أجمل وأبلغ ما قيل في المثل، وقيمته، وعلوّ منزلته، ومكانته عند العرب، ما قاله أبو هلال العسكري، وأورده على طوله، لأهميته، إذ يقول: «مَا رَأَيْتُ حَاجَةَ الشريفِ إِلَى شَيْءً من أدب اللِّسَان، بعد سَلَامَته من اللّحن، كحاجته إِلَى الشَّاهِدِ والمَثَلِ والشذرة والكلمة السائرة، فَإِن ذَلِك يزِيد الْمنطق تفخيماً، ويُكسِبه قَبولاً، وَيجْعَل لَهُ قدراً فِي النُّفُوس، وحَلاوةً فِي الصُّدُور، وَيَدْعُو الْقُلُوب إِلَى وعيه، ويبعثها على حفظه، ويأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة، والاستظهار بِهِ أَوَان المُجَاوَلة، فِي ميادين المجادلة، والمصاولة فِي حلبات المقاولة، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْكَلَام كالتفصيل فِي العِقْد، والتنوير فِي الرَّوْض، والتَّسهيم فِي الْبُرد، فَيَنْبَغِي أَن يستكثر من أَنْوَاعه، لَأن الإقلالَ مِنْهَا كاسمه إقلال، وَالتَّقْصِير فِي التماسه قُصُور، وَمَا كَانَ مِنْهُ مثلاً سائراً فمعرفته ألزم، لَأَن منفعَته أَعم، وَالْجهل بِهِ أقبح. وَلما عرفت الْعَرَب أَنَّ الْأَمْثَال تتصرَّف فِي أَكثر وُجُوه الْكَلَام، وَتدْخل فِي جُلّ أساليب القَوْل، أخرجوها فِي أقواها من الْأَلْفَاظ، ليخف اسْتِعْمَالهَا ويسهل تداولها، فَهِيَ من أَجَلِّ الْكَلَام وأنبله وأشرفه وأفضله، لقِلَّة ألفاظها، وَكَثْرَة مَعَانِيهَا ويسير مؤونتها على الْمُتَكَلّم، مَعَ كَبِير عنايتها، وجسيم عائدتها. وَمن عجائبها أَنَّهَا مَعَ إيجازها تعْمل عمل الإطناب، وَلها روعة إِذا برزت فِي أثْنَاء الْخطاب، وَالْحِفْظُ مُوكَّل بِمَا رَاعَ من اللَّفْظ، ونَدرَ من الْمَعْنى. والأمثال أَيْضاً، نوع من الْعلم، منفرد بِنَفسِهِ، لَا يقدر على التَّصَرُّف فِيهِ، إِلَّا من اجْتهد فِي طلبه، حَتَّى أحكمه وَبَالغَ فِي التماسه حَتَّى أتقنه».

يقول صاحب «المستطرف في كل فن مستظرف»: «الأمثال من أشرف ما وصل به اللبيب العاقلُ خطابَه، وحلّى بجواهره كتابه». ويصف «العقد الفريد»، الأمثال بأنها «وَشيُ الكلامِ، وجَوهَرُ اللّفظ، وحُلْيُ المعاني، التي تَخَيَّرَتَها العرب، وقَدَّمَتها العَجَم، ونَطَقَ بها كُلُّ زمانٍ، وعلى كُلِّ لِسَانٍ، فهي أَبقَى مِن الشِّعرِ، وأَشرَفُ من الخطابة، لَم يَسِرْ شَيءٌ مَسِيرَها، ولا عَمَّ عُمُومَها، حتى قيل: أَسْيَرُ مِن مَثَل».

ويعدّ الزَّمخشري، الأمثال، «قُصَارَى فصاحة العرب، وجَوَامِع كَلِمِها، ونوادر حِكَمِها، وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائح السليمة، حيث أوجزت اللفظ، فأشبعت المعنى، وقَصَّرَت العبارة، فأَطَالَت المَغزَى، وَكَنَّت فَأَغنَت عَن الإِفصَاح».

والكلام الجامع:‏ أن يكونَ البيت كلّه جارياً مجرى مثل واحد، كقول زهير:

ومن يَكُ ذا فضل و يبخل بفضله‏ على قومه يستغن عنه ويذمم‏

ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرّس بأنياب ويوطأ بمنسم‏

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم‏

وقول أبي فراس:

إذا كان غير اللّه في عدّة الفتى‏ أتته الرزايا من وجوهِ الفوائد

وقول المتنبي:

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفته من الفهمِ السقيم‏

وقوله:

ومن نكدِ الدنيا على الحرّ أن يرى‏ عدوّاً له ما من صداقته بدُّ

وقوله:

ومن البليّةِ عذل من لا يرعوى‏ عن جهله وخطاب من لا يفهم‏

وقوله:

إنا لفي زمن ترك القبيح به‏ من أكثر الناس إحسان وإجمال

وقول الحطيئة:

من يفعل الخيرَ لا يعدم جوازيه لا يذهب العرفُ بين الله والناس

وقول طرفة:

ستبدي لك الأيامُ ما كنت جاهله ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدِ

وقول بعضهم:

ما كلّف الله نفساً فوقَ طاقتِها ولا تجود يدٌ إلا بما تجد

وقول غيره:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إنَّ السفينةَ لا تجري على اليبس

وقال آخر:

متى تنقضي حاجاتُ من ليس صابرَا على حاجةٍ حتى تكونَ له أخرى